Temizlik işçileri: Maske ve eldivenleri lütfen tıbbi atık kutularına atın

Her sabah erkenden mesaiye başlayan temzilik işçileri gün içerisinde virüsün temas ettiği birçok noktada çalışmak zorunda kalıyorlar.

Temizlik işçileri neler yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Tedirginlik içinde çalıştıklarını belirten Sultangazi Belediyesi temizlik işçilerinden Uğur Kızılca, "Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz maske ve eldivenlerini yere değil, tıbbi atık kutularına atmalarıdır. Lütfen bizleri de düşünsünler” dedi.

Koronavirüs tespit edilen binalara tek tek giderek dezenfekte ettiklerini ve gün boyunca en az 20 binaya girdiklerini söyleyen Mehmet Aydemir, "Vaka çıkan binalara tek tek giderek dezenfekte ediyoruz. Çıktıktan sonra tulumlarımızı, eldiven ve maskelerimizi değiştiriyoruz. Bu şekilde kendimizi korumaya çalışıyoruz. Halkımızın sağlığını düşünmek zorundayız. Tabii ki bu süreçte tedirgin oluyoruz. Tedirgin olsak da bu işi yapmak zorundayız. Bizler de korkuyoruz ama işimiz bu” dedi.

“MASKELERİNİ YERE ATARKEN LÜTFEN BİZLERİ DE DÜŞÜNSÜNLER”

İlçelerin kalabalık noktalarına konulan tıbbi atık kutularına rağmen vatandaşların maske ve eldivenlerini yere attıklarını söyleyen Ebubekir Taşveren, “Bizler görevimizi yerine getiriyoruz ama çok tedirginiz. Çocuklarımıza ekmek parası götürmek için mücadele ediyoruz. İnsanların biraz daha duyarlı olmasını istiyorum. İlçenin bütün kalabalık noktalarında atık kutusu olmasına rağmen maskeleri yerlere atıyorlar. Biz bunları toplarken bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Tedirgin de oluyoruz. Toplum sağlığının olumsuz bir şekilde etkilendiklerini bildikleri halde yerlere atıyorlar. Gün boyunca birçok kez bunlara denk geldiğimiz oluyor. Sıkıntı içindeyiz. Çocuklarımız var. Eve gittiğimizde onlara virüs götürür müyüz endişesi var. Üstümüzü balkonda değiştiriyoruz. Kıyafetlerimizi odada bırakmıyoruz. Gün içinde sürekli dezenfektan kullanıyoruz” dedi.

Abdullah Kalaycıoğlu, "Vatandaşların bilinçsiz hareketleri bizleri çok sıkıntıya sokuyor. Kullandıkları maske ve eldivenleri, tıbbi atık kutularına atmayıp yerlere atıyorlar. Biz bunları temizlerken ne kadar dikkat etsek de ister istemez tedirgin oluyoruz. Acaba virüs bulaşır mı diye sürekli düşünüyoruz. Tedirginlik içinde çalışıyoruz. Çalışırken dikkat ediyoruz. Kendimizi korumaya çalışıyoruz. Üç tane çocuğum var. Her akşam eve gittiğimde onlar için endişeleniyorum. O yüzden vatandaşlarımızdan bizleri de düşünerek daha duyarlı daha dikkatli davranmalarını rica ediyorum" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

Kadıköy Belediyesi temizlik işçileri: Koronavirüse karşı işyerinde önlem almak yetmez