CHP’li Gökçel: Dr. Erdinç Şahin neden öldü?

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Silifke’de Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Erdinç Şahin’in koronavirüs tedavisi görürken hayatını kaybetmesinin ardından cenazesinin otopsi gerekçesiyle İstanbul’a gönderilmesinin kuşkuları artırdığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, üniversite ve şehir hastanesi olmasına rağmen otopsinin Mersin’de yapılmamasının gerekçesini soran Gökçel, “Ölüm sebebinin korona olup olmadığını anlamak için meftanın İstanbul’a gönderilmesi dışında bir yöntem yok muydu?” dedi.

“TEST NEGATİF AMA BULGULAR POZİTİF”

Koronavirüs tedavisi görürken hayatını kaybeden Dr. Erdinç Şahin’in PCR testinin iki kere negatif çıkmasına rağmen tüm klinik bulgularının ve bilgisayarlı tomografi sonucunun Covid-19 olduğunu belirten CHP’li Gökçel, ancak Dr. Şahin’in ölüm raporunda ölüm şeklinin 'bulaşıcı hastalık – doğal ölüm' olarak işaretlendiğini ve ölüm nedeni kısmına 'viral pnömoni' yazıldığını belirtti.

Meslektaşları tarafından risk grubunda bulunmadığı, herhangi bir kalp veya solunum sistemi hastalığı taşımadığı belirtilen Dr. Erdinç Şahin’in ölümü ve ardından gelişen olayların kuşkuları artırdığına dikkat çeken Gökçel, Türk Tabipleri Birliğinin dikkat çektiği şekilde tanıda ve ölüm nedeni belirlenmesinde Covid-19 ya da şüpheli Covid-19 yazılmamasını eleştirdi.

GÖKÇEL’İN ÖNERGESİ

Gökçel, Dr. Erdinç Şahin’in Covid-19 tedavisi uygulanırken hayatını kaybetmesi, ardından cenazesinin otopsi için apar topar İstanbul’a sevk edilmesinin iktidarın koronavirüs nedeniyle ölümleri örtbas ettiğine dair şüpheleri artırdığını ve cevaplanması gereken sorular meydana çıkarttığını belirterek şunları sordu:

Dr. Erdinç Şahin’in cenazesinin otopsi gerekçe gösterilerek apar topar İstanbul’a gönderilmesinin sebebi nedir? Üniversite ve şehir hastanesi olmasına rağmen otopsinin Mersin’de yapılmamasının gerekçesi nedir?

Covid-19 algoritmasına göre tedavisi ve ilaç temini Bakanlığınız tarafından yapılan, Dr. Erdinç Şahin’in ölüm sebebi nedir?

Yayınladığınız 23 Nisan 2020 tarihli korona virüs tablosunda hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Dr. Erdinç Şahin dâhil midir?

PCR test sonucu negatif olduğu halde bulguları Covid-19 olan ve buna göre tedavi gören kaç vatandaşımız hayatını kaybetmiştir? Bu kişiler günlük korona virüsü tablosuna dâhil edilmişler midir?

Her gün açıkladığınız korona virüs tablosuna, PCR test sonucu negatif çıkmasına karşın bulguları Covid-19 olan ve yoğun bakımda olan hastaları dâhil etmekte misiniz?

Test sonucu negatif çıkmasına karşın Covid-19 tedavisi gören kaç vatandaşımız vardır?

10 Aralık 2019’dan bu yana, ülkemizde “Viral Pnömoni” nedeniyle hayatını kaybeden kaç kişi bulunmaktadır? Bu kişilerin kaçına PCR testi uygulanmış, kaçının test sonucu pozitif çıkmıştır?

Yıllar ve aylar ayrı ayrı belirtilmek üzere, son 10 yılda Ocak-Şubat-Mart-Nisan aylarında “Viral Pnömoni” nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetmiştir?” (HABER MERKEZİ)

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