24 Nisan 2020 11:15

Reel kesimde güven nisan ayında 32.9 puan azaldı

Reel kesim güven endeksi Nisan ayında geçen aya göre 32.9 puan azalarak 66.8 düzeyine indi. Sektörel güven hizmet, perakende ve inşaatta düştü.

Mali kriz grafiği

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
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    Merkez Bankası verilerine göre mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

    Buna göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 36.3 puan azalarak 62.3 düzeyine indi.

    Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 13.5 düzeyinde gerçekleşti. 

    Nisan ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 26.4'ü üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 25.4'ü talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti ve bunu sırasıyla diğer faktörler, hammadde ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar ve işgücü yetersizliği izledi.

    Üretimlerini diğer faktörlerin kısıtladığını bildiren işyerlerinin yüzde 69.2'si bu faktörlerin "Covid-19 Koronavirüs Salgını" ile ilgili olduğunu belirtti.

    Avrupa Birliği içindeki ve dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmelerin ise güçlenerek devam ettiği görüldü.

    İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 3.2'ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 36.1'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 60.7'ye yükseldi. 

    Grafik

    Grafik: DHA

    TÜİK - SEKTÖREL GÜVEN HİZMET, PERAKENDE VE İNŞAATTA DÜŞTÜ

    Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Nisan ayında, geçen aya göre; hizmet sektöründe yüzde 50.1, perakende ticaret sektöründe yüzde 26.0 ve inşaat sektöründe yüzde 42.2 azaldı.

    Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor ve endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mart ayındaki 92.5 düzeyinden, Nisan ayında yüzde 50.1 azalarak 46.1 değerine indi. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 56.8 azalarak 42.2 oldu.

    Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Nisan ayında yüzde 26.0 azalarak 75.2 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 9.7 artarak 118.5 oldu. 

    Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki aydaki 77.2 düzeyinden, Nisan ayında yüzde 42.2 azalarak 44.7 değerine geriledi. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi yüzde 40.9 azalarak 55.1 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi ise yüzde 44.1 azalarak 34.2 değerini aldı. (EKONOMİ SERVİSİ)

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