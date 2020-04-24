Türkiye'de koronavirüs: 2491 ölüm, 101 bin 790 vaka | Öne çıkan gelişmeler (24 Nisan)

"BİZ MASKE BULAMAZKEN, ONLARIN ÖZEL DOKTORLARI, ADALARI VAR"

Farklı sınıfların koronavirüs salgının etkisini farklı yaşadığını anlatan Ford Otosan işçisi, Evrensel'e yazdığı mektupta işçileri birlik olmaya ve mücadeleye çağırdı:

"Biz 'dur' demedikçe, bu dünya böyle gidecek. Biz birlik olup, kendimiz için bir şeyler yapmalıyız. Çünkü hepsi bize muhtaç, biz çalışmadan bu dünyada hiçbir şey olmaz. Birleşip, mücadele etmeliyiz. Köle değiliz, işçiyiz. Emeğimizin karşılığını ancak hep beraber alırız. İşsizlik ve yoksulluk istemiyoruz."