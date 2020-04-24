Türkiye'de koronavirüs: 2491 ölüm, 101 bin 790 vaka | Öne çıkan gelişmeler (24 Nisan)

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 491'e yükseldiği Türkiye'den salgına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 491'e yükseldi.

24 Nisan 2020 10:00
Son Güncellenme: 24 Nisan 2020 11:59
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10:31

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SAĞLIKÇIYA VERİLECEK EK ÖDEME BÜROKRASİYE TAKILDI

Üniversite hastanelerinde koronavirüsle savaşan sağlık çalışanlarına verilecek olan ek ödeme, Maliye ile YÖK arasındaki bürokrasiye takıldı.

Üniversite hastanelerindeki sağlıkçılara verilecek ek ödeme bürokrasiye takıldı

Üniversite hastanelerindeki sağlıkçılara verilecek ek ödeme bürokrasiye takıldı

09:46

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DİYALİZ HASTASI NADİR RACİ İKİ HAFTADIR AYNI MASKEYİ TAKIYOR

Kayıtsız mültecilerin devletin verdiği maskeye ulaşma imkanı yokken, kayıtlı mültecilerin çoğunun e-devlet başvuruları yanıtsız kalıyor. Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşayan Raci ailesi, geçici koruma kimlik belgesine sahip olmalarına rağmen maske ve diğer yardımları temin edemeyen birçok Suriyeli aileden biri. Diyalize giren Suriyeli mülteci Nadir Raci iki haftadır aynı maskeyi takıyor.

Diyalize giren Suriyeli mülteci Nadir Raci iki haftadır aynı maskeyi takıyor

Diyalize giren Suriyeli mülteci Nadir Raci iki haftadır aynı maskeyi takıyor

08:24

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10 MADDEDE MÜLTECİLER İÇİN ACİL KRİZ PAKETİ

Farklı kentlerde görüştüğümüz mülteciler, bir yanda salgın diğer yanda açlık tehdidi ile karşı karşıya. Bu nedenle acil bir kriz paketine ihtiyaç var. Ercüment Akdeniz, mülteciler için saha notlarından çıkarılmış acil talep ve önerileri 10 madde ile anlattı.

Koronavirüs sürecinde 10 maddede mülteciler için acil kriz paketi

Koronavirüs sürecinde 10 maddede mülteciler için acil kriz paketi

08:12

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HASTA İŞÇİLER İŞSİZLİK KORKUSUYLA RAPOR ALMAYA ÇALIŞIYOR

 Ankara’nın Sincan ilçesinde görüştüğümüz işçiler, astım, KOAH, kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkları olanların, enfekte olurlarsa hayati risk altına gireceklerini bildikleri halde çalışmak için şartlarını zorladığını anlattı. Kronik rahatsızlığı olduğu halde aile hekimliklerinden ya da hastanelerden “Hasta değildir” raporu almaya çalışan işçiler, izne çıkarılmaları halinde işsiz kalmaktan korkuyor.

Hasta işçiler işsizlik korkusuyla rapor almaya çalışıyor

Hasta işçiler işsizlik korkusuyla rapor almaya çalışıyor

08:00

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EVRENSEL'İN KÖŞELERİNDE KORONAVİRÜS SALGINI

• İhsan Çaralan, bu yıl salgın koşullarında emek-sermaye çelişkisinin ayyuka çıktığı dönemde kutlanacak 1 Mayıs'a dair yazdı: Virüsle mücadele günlerinde 1 Mayıs’a giderken...

• Sevda Karaca, salgın döneminde daha görünür hale gelen kadın emeğine dair yazdı: Korona günlerinde kadın emeği

• Ahmet Yaşaroğlu, salgının başından beri işçiye reva görülen koşulları yazdı: Patronların öldürme hakkı mı var?

• Murat Birdal, koronavirüs salgınının ekonomiye yansımalarını, yapılan ve olası müdahalelere dair yazdı: Sorularla salgın sonrası ekonomi gündemi

• Yücel Özdemir, korona salgınında Avrupa Birliğindeki zor durumda olan ülkelere AB borcu sağlanmasına karşı çıkanlara dair  yazdı: Virüs AB’nin kimyasını bozdu

07:45

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BARAJ İNŞAATINDAKİ İŞÇİLER TEDİRGİN

Muş’ta Alpaslan 2 Barajı ve Hidroelektrik Santralinin (HES) şantiyesinde çalışan işçiler, aralarında koronavirüs testi pozitif çıkanların olduğunu iddia etti. İşçiler, “Hem karantinadayız hem çalışıyoruz!” derken, şantiyede temizlik ve hijyen önlemlerini yeterli görmedikleri için tedirginler. Şirketin yetkilisi ise, “Devletin alınması gerektiğini söyledikleri tedbirleri alıyoruz” derken eksikleri gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Muş Alpaslan Barajı inşaatında işçiler tedirgin: Hem karantinadayız hem çalışıyoruz

Muş Alpaslan Barajı inşaatında işçiler tedirgin: Hem karantinadayız hem çalışıyoruz

07:31

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MAHALLELİNİN İMDADINA MAHALLELİ KOŞUYOR

İzmir Çiğli'de Güzeltepe mahallesi halkı dayanışma kampanyası başlattı. Mahalleli sosyal medya üzerinde bir de grup oluşturmuş. Kampanyayla gelen yardımlar, gıda kilerinde birikiyor. Bu kiler için de mahallede boş bir dükkan ayarlanmış. Gelen yardımlar buradan ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.   

Güzeltepe’de fiziksel mesafe, sosyal dayanışma

Güzeltepe’de fiziksel mesafe, sosyal dayanışma

07:28

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"BİZ MASKE BULAMAZKEN, ONLARIN ÖZEL DOKTORLARI, ADALARI VAR"

Farklı sınıfların koronavirüs salgının etkisini farklı yaşadığını anlatan Ford Otosan işçisi, Evrensel'e yazdığı mektupta işçileri birlik olmaya ve mücadeleye çağırdı:

"Biz 'dur' demedikçe, bu dünya böyle gidecek. Biz birlik olup, kendimiz için bir şeyler yapmalıyız. Çünkü hepsi bize muhtaç, biz çalışmadan bu dünyada hiçbir şey olmaz. Birleşip, mücadele etmeliyiz. Köle değiliz, işçiyiz. Emeğimizin karşılığını ancak hep beraber alırız. İşsizlik ve yoksulluk istemiyoruz."

Ford işçisi: Biz maske bulamazken, onların özel doktorları, adaları var

Ford işçisi: Biz maske bulamazken, onların özel doktorları, adaları var

DÜN NE OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 115 hastanın koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Böylece toplam can kaybı 2 bin 491'e, toplam vaka sayısı ise 101 bin 790'a yükseldi.

Kovid-19 - Koronavirüs salgınında son durum

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Türkiye'de koronavirüs: 2491 ölüm, 101 bin 790 vaka | Öne çıkan gelişmeler (24 Nisan)
Türkiye'de koronavirüs: 2491 ölüm, 101 bin 790 vaka | Öne çıkan gelişmeler (24 Nisan)

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 491'e yükseldiği Türkiye'den salgına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

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Özçelik-İş üyesi işçiler: İşçiyi iaşe paketiyle avutma devri bitsin artık

Kayseri'deki Kumtel, Erbosan ve Mega Metal'de çalışan işçiler, Ramazan kolisi vermekle övünen Özçelik-İş Başkanına tepkili.

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Koronavirüs sürecinde 10 maddede mülteciler için acil kriz paketi

Farklı kentlerde görüştüğümüz mülteciler, bir yanda salgın diğer yanda açlık tehdidi ile karşı karşıya. Bu nedenle acil bir kriz paketine ihtiyaç var.

Hasta işçiler işsizlik korkusuyla rapor almaya çalışıyor
Hasta işçiler işsizlik korkusuyla rapor almaya çalışıyor

"Bir öksürsem çevremi kontrol ediyorum kimse gördü mü diye. Öksürüğümüz bile gizli. Herkes zaten mayın tarlasında yürür gibi korkuyor, ben de bir hastalık yayılsa benden bilirler diye korkuyorum."

İşçi mektubu: Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde her koşulda birlik olmak şart
İşçi mektubu: Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde her koşulda birlik olmak şart

"1 Mayıs İşçi Bayramı olduğunu anlatan açıklamalarını fabrikalarda ve işyerlerinde yapsınlar. 1 Mayıs akşamı tüm ülkeye çağrı yaparak, balkonlarımızdan 1 Mayıs marşını okumaya davet etsinler."

Sinan Birdal: Mecliste de başkanlık sisteminde de halk demokrasisi yok
Sinan Birdal: Mecliste de başkanlık sisteminde de halk demokrasisi yok

TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılını Birinci Meclisten itibaren değerlendiren Siyaset Bilimci Sinan Birdal, parlamentoda da başkanlık sisteminde de halkın doğrudan katılımı olmadığını vurguladı.

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