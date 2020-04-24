İmalat sanayi kapasite kullanım yüzde 61.6 'ya düştü
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı nisan ayında geçen aya göre 13.7 puan azalarak yüzde 61.6 düzeyine geriledi.
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İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Nisan ayında, geçen aya göre 13.7 puan azalarak yüzde 61.6 düzeyine geriledi.
Merkez Bankası verilerine göre, aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), 14.3 puan azalarak yüzde 61.9 düzeyine indi.
Bu dönemde kapasite kullanım oranı;
- Tüketim mallarında yüzde 73.6 düzeyinden, 15.2 puan düşüşle yüzde 58.4 düzeyine,
- Dayanıklı tüketim mallarında yüzde 72.2 düzeyinden 21.0 puan düşüşle yüzde 51.2 düzeyine,
- Dayanıksız tüketim mallarında yüzde 73.9 düzeyinden 14.1 puan düşüşle yüzde 59.8 düzeyine,
- Ara mallarda yüzde 75.7 düzeyinden 10.2 puan düşüşle yüzde 65.5 düzeyine,
- Yatırım mallarında yüzde 76.5 düzeyinden 25.1 puan düşüşle yüzde 51.4 düzeyine geriledi. (EKONOMİ SERVİSİ)