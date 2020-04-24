TÜVTÜRK işçileri 523 gündür direnişte

TÜVTÜRK’ün Urfa'daki taşeronluğunu yapan Polçak A.Ş.'nin Araç Muayene İstasyonu'nda çalışan 37 işçinin, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Nakliyat İş Sendikası’na üye oldukları nedeniyle işten çıkarılması üzerine istasyon önünde başlattıkları eylemleri 523'üncü gününe girdi. Koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen sürdürülen devam eden eylemdeki işçiler, bir an önce işlerine dönmelerini istedi.

TALEP İŞE DÖNMEK

2018 yılının Kasım ayında işten çıkarılan işçilerden İbrahim Çiftçi, tek taleplerinin işlerine geri dönmek olduğunu vurguladı. Sendikaya üye oldukları için işlerine son verildiğine değinen Çiftçi, "Koronavirüs salgınından dolayı zor zamanlardan geçiyoruz. Salgına rağmen mücadele etmeye devam ediyoruz. İşten çıkarılanlar olarak maddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bizi 29’uncu maddeden (Yüz kızartıcı suçlar) çıkardılar, sırf işsizlik maaşı almamamız için” dedi.

HEDEF SENDİKA ÜYELERİ

Çıkarıldığı işyerinde 11 yıl boyunca çalıştığını söyleyen Murat İlgen ise, sendika üyeliklerinden sonra işten çıkarılmaların başladığına değinerek, 32 işçinin 29’uncu maddeden çıkarıldığını aktardı. İşyerindeki güçlerinin kırılmasının hedeflendiğine dikkati çeken İlgen, "Sırf işsizlik maaşı almayalım ve çalışan arkadaşlara da ders olsun diye bunu yaptılar. İçerdeki arkadaşlarımız gerek koronavirüse karşı gerekse de işverene karşı direnişlerini sürdürüyorlar. Sendikanın olduğu yerde birçok önlem alınmış, lakin sendikanın olmadığı yerde önlemden söz etmek çok zor. 2 çocuğum var. Şu an işsizlik maaşı da alamıyorum. Maddi olarak ciddi sorunlar yaşıyoruz. En son bir arkadaşımıza ‘sendikadan ayrılmazsan seni işten çıkaracağız’ tehdidinde bulundular. Arkadaş sendikadan ayrılmayınca işine son verdiler. Arkadaşın yeni doğmuş bir bebeği var” diye konuştu.

EYLEM HAKKINDA

TÜVTÜRK Polcak Araç Muayene İstasyonu bünyesinde çalışan 93 işçiden 57’si DİSK’e bağlı Nakliyat İş Sendikası’na üye olmuştu. İşveren ve işçi arasında imzalanan iş sözleşmesinin 29’uncu maddesi (Yüz kızartıcı suçlar) gerekçe yapılarak, söz konusu sendikaya üye olan 37 işçi işten çıkarılmıştı. Kasım 2018’de başlayan işten çıkarmalara karşı işçiler istasyon önünde işe iade talebi ile direnmeye başlamıştı.

Mahkeme, şimdiye kadar 8 işçiyi haklı bularak işlerine iade kararı verdi. Ancak, dosyaları istinaf mahkemesine taşıyan işveren, 8 işçiyi halen işe geri almadı. (Urfa/MA)

TÜVTÜRK işçileri 514 gündür işe dönmek için direniyor