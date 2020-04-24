Diyalize giren Suriyeli mülteci Nadir Raci iki haftadır aynı maskeyi takıyor

Zemo Ağgöz

Kayıtsız mültecilerin devletin verdiği maskeye ulaşma imkanı yokken, kayıtlı mültecilerin çoğunun e-devlet başvuruları yanıtsız kalıyor. Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşayan Raci ailesi, geçici koruma kimlik belgesine sahip olmalarına rağmen maske ve diğer yardımları temin edemeyen birçok Suriyeli aileden biri.

51 yaşındaki Nadir Raci, Suriye’nin Halep kentinden 3 yıl önce ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etmek zorunda bırakıldı. Şu anda kronik böbrek hastası olduğu için her gün diyalize giden Raci, iki haftadır aynı maskeyi taktığını söylüyor. Raci, “Her gün en azından bir maske takmam lazım. Maskeler hiçbir yerde satılmıyor. Korkuyorum. Hastanede ya da gidiş gelişlerde virüsün bana bulaşmasından, aileme bulaştırmaktan korkuyorum” dedi.

İKİ AYDIR KİRAMIZI ÖDEYEMEDİK

Raci, salgın sürecinde yaşadıkları ekonomik sorunları şöyle anlattı: “Maskeyi bırakın, işsiz kaldığımız bu süreçte yiyecek yemek bile bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Sadece Suriyeli marketlerden borçla bir şeyler alabiliyoruz. Ramazan geldi. Dün gidip tekrar borç aldık ama borcumuz çok fazla olduğu için artık vermeyebilir. Oğlum Ulus’ta kadın çantaları yapan bir dükkanda çalışıyordu. Salgının ardından işsiz kaldı. Aynı evde 5 kişi yaşıyoruz. Küçük oğlum çalışmak için okulunu bıraktı ama o da bu dönem işsiz kaldı. Aylık 500 TL kira veriyoruz. İki aydır kiramızı ödeyemedik. Yakında bizi evden atabilirler.”

Muhabed Raci (solda) Dilan Resul (sağda) Fotoğraf: MA

9 AYDIR KİRA ÖDEMEYEMEDİLER

Nadir Raci’nin 25 yaşındaki oğlu Muhabed Raci ile eşi Dilan Resul, başka kiralık bir evde yaşıyor. Resul, iki ay önce geçici koruma kimlik belgesini çıkartabildiğini söyledi. Ailesiyle birlikte Qamişlo’dan göç etmek zorunda bırakılan Dilan Resul, salgın günlerinde yaşadıklarını, “Maske ve diğer yardımlar için başvurmadığımız yer kalmadı ama bir şey alamıyoruz. 9 aydır kirayı vermedik. Ev sahibi böyle devam ederse bizi çıkartacak. Suriyeli dükkanlar da artık bize veresiye vermiyor. İki çocuğum var ve hamileyim. Çocukların bezlerini, yiyeceklerini artık alamıyoruz. Çok zor durumdayız. Buzdolabım bile çalışmıyor” şeklinde anlattı.

KOMŞULARIMIZ OLMASAYDI…

Devletin yardım etmediği ama komşularının kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Resul, “Bizim durumumuzda olan çok insan var. Bu ülkenin vatandaşı olmasak da biz de insanız. Komşularımız olmasaydı bugüne kadar yaşayamazdık” dedi.

Resul’un eşi Muhamed Raci de bir yıldır düzenli bir işte çalışamadığını ifade etti ve ekledi: “Artık tamamen işsizim. Salgın nedeniyle de iş bulamam. Kirayı faturaları ödeyemiyorum. Maskeye başvurduk o bile gelmedi!” (Ankara/MA)

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