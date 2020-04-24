24 Nisan 2020 04:39

Muş Alpaslan Barajı inşaatında işçiler tedirgin: Hem karantinadayız hem çalışıyoruz

Muş’ta Alpaslan 2 Barajı ve HES şantiyesinde çalışan işçiler, aralarında koronavirüs testi pozitif çıkanların olduğunu söyledi, "Şantiyede temizlik ve hijyen önlemleri yetersiz" dedi.

Muş’ta Alpaslan 2 Barajı ve HES şantiyesinde çalışan işçiler, aralarında koronavirüs testi pozitif çıkanların olduğunu söyledi,

Fotoğraf, şantiyede çalışan bir işçiden alınmıştır

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA BÖLGE
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    Fırat TOPAL
    Cengiz Anıl BÖLÜKBAŞ
    Diyarbakır

    Muş’ta Alpaslan 2 Barajı ve Hidroelektrik Santralinin (HES) şantiyesinde çalışan işçiler, aralarında koronavirüs testi pozitif çıkanların olduğunu iddia etti. İşçiler, “Hem karantinadayız hem çalışıyoruz!” derken, şantiyede temizlik ve hijyen önlemlerini yeterli görmedikleri için tedirginler. Şirketin yetkilisi ise, “Devletin alınması gerektiğini söyledikleri tedbirleri alıyoruz” derken eksikleri gidermeye çalıştıklarını söyledi.

    Çekya'ya ait ENERGO-PRO’nun Muş’un Murat Nehri üzerine inşa ettiği Alpaslan 2 Barajı ve HES inşaatında çalışan işçiler, koronavirüse karşı yeterli önlemlerin alınmadığı iddiasıyla Evrensel’e ulaştı.

    "ÖNLEM ALMIŞLAR ANCAK ÇOK YETERSİZ"

    İşçiler adına konuşan ve isminin yazılmasını istemeyen bir işçi, şantiyenin fiili olarak karantinaya alındığı fakat işçilerin çalışmaya devam ettiğini belirterek aralarında şantiyede karantinada tutulan işçilerin olduğunu da ekledi. Dışarıya çıkmanın yasak olduğunu fakat dışarıdan işçilerin şantiyeye alındığını belirten işçi, “Şantiyedeki işçi sayısı 750-800 arası. Bu HES, baraj yapımı şirketi. Herkesi içeride tutmuşlar, çalışanların sadece yüzde 15’i gidip gelebiliyor. Gelenler de sahada yemek yiyor, işçilerin arasına alınmıyor. Ancak ortak yaşam alanlarında sıkıntı var. 6 kişilik koğuşlarda kalıyoruz, 4 tuvalet ve 4 banyoyu 90 kişi kullanıyor her katta. Sözde izolasyon yapıyorlar ancak sosyal mesafe yok denecek kadar az. Hem karantinadayız hem çalışıyoruz. 3 kişi pozitif çıktı, onları pandemi ilan edilen hastaneye gönderdiler. Ondan sonra 4 kişide de pozitif çıktı, onlar da burada karantina altında, yemekleri ayrı veriliyor. Bunların ardından tek kişilik koğuşlarda kalan 3 kişide daha vaka çıktı. Sağlık Müdürlüğünden geldiler ancak sahada çalışanlara maske verilmiyor, yemekhanede çalışanlara günde bir maske veriliyor. Kendilerince önlem almışlar ama çok yetersiz. Dışarı çıkmak yasak ama şantiyeye geçtiğimiz gün Ordu’dan, Giresun’dan ve Çorum’dan buraya çalışmaya geldiler. Sağlık kontrolünden geçirilmediler” dedi.

    ŞİRKET: EKSİKLERİ GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ

    İddiaları sorduğumuz şirketten bir yetkili ise, “1 işçide koronavirüs testi pozitif çıktı, tedavisi hastanede sürüyor, sağlık durumu iyi. Temas ettiği işçiler ise bir KYK yurdunda karantinadalar. Onun dışında şüphelenilen birkaç işçi vardı ancak testleri negatif çıktı. Maske satışı yasaklandığı için elimizdeki maskeleri işçilere verdik ancak bu kısıtlıydı. Valilikten işçilere maske verileceği yönünde bir bilgi geldi. Günde 3 kere maske vermeyi planlıyoruz ancak maske sayımız bunun için yeterli değil” dedi.

    Sağlık Müdürlüğünden yetkililerin fabrikaya geldiğini belirten şirket sorumlusu, “Birkaç ufak şey dışında fabrikada tedbirlerin alındığını söylediler, o eksikleri de gidermeye çalışıyoruz. Şantiyede işçiler arasında, çalışma alanlarında sosyal izolasyonu sağlıyoruz. Şantiyeye yeni gelen işçiler testlerden geçmiyor ancak doktor gözetiminden geçiyorlar. Şantiyede bir karantina odası var ve şüphelenilen işçiyi oraya götürüyoruz. Devletin 'alınması gerek' dediği tedbirleri alıyoruz” dedi.

    5 İŞÇİ ÜCRETSİZ İZNE GÖNDERİLMİŞ

    ENERGO-PRO bünyesinde çalışan 4 firma var. Bu firmaların içerisinde temizlik ve güvenlik işlerinden sorumlu Arslancan firmasının, 5 temizlik işçisini iki hafta önce şantiyede kalmak istemedikleri için tazminatsız olarak işten çıkardığı iddia edildi. 5 temizlik işçisine ilişkin Evrensel’e konuşan Arslancan Firmasından bir yetkili, işçilerin işten atılmadığını belirterek işçilere karantina sürecinde işyerinden ayrılamayacaklarını, ayrılmak isteyenlerin ise rapor almaları gerektiğini söylediklerini ancak yeni çıkan yasa ile birlikte çalışmak istemeyenleri ücretsiz izne ayırdıklarını ifade etti.

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