23 Nisan'da çocuklara türküler

23 Nisan'ın 100. yılı kapsamında "Çocuklara Türküler" albümü yayımlandı. Dijital platformlardan ulaşılabilen albümde, 12 anonim halk türküsü var.

Çocukların türkülere olan farkındalıklarını artırmak için tasarlanan albümde; Adadeniz Ayaz, Afşin Akyol, Ceylan Gaygusuz, Çağlasu Aslan, Ekin Gökçe Küçük, Gamze Işık, Özge Öz Erdoğan, Simge Bozkurt, Şeyda Karadeniz, Yağmur Gündoğar ve Volkan Kaplan solist olarak yer aldı.

“Volkan Kaplan Production” projesi olan albümde; perküsyon Yaşar Erdoğan, kayıtlar Bahadır Yıldız, grafik tasarım Ozan Arslan, bağlama-aranjman-mixing&mastering Volkan Kaplan tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden halk türkülerini içeren albümle ilgili Kaplan şunları söyledi:

"John Dewey'in bir sözü var; 'Çocuk, kültürden evrensele doğru bir yol ile eğitilmeli' diye. Bu söz ışığında bir albüm hazırladık. Türkiye’nin her bölgesinden halk türküleri içermekle birlikte; çocuklarımızın gelişiminde, kendi kültürlerini tanımalarında yardımcı olacaktır ve ilk kez yapılmış kılavuz bir albüm niteliği taşımaktadır. Çocuk Bayramı'nın 100. yılında sizinle birlikte olacak. Çocuklarımızın kültürel, müzikal gelişmelerine katkı sağlayacağını umuyorum. Çocukların yanı sıra ebeveynlerinin ve yetişkinlerin de kulak zevkine uygun bir albümdür." (İstanbul/EVRENSEL)