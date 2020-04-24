Sinan Birdal: Mecliste de başkanlık sisteminde de halk demokrasisi yok

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 100’üncü yılına girdi. İlk Meclisin temsiliyet ve yetkisinin önemli olduğunu belirten Siyaset Bilimci Sinan Birdal, ikinci Meclisle birlikte Meclisin yapısının değiştiğini ifade etti. Ne parlamenter rejimde ne de başkanlık sisteminde halkın doğrudan katılımının olmadığını belirten Birdal, ikisinin de halk demokrasisine karşı kurulan kurumlar olduğuna vurgu yaptı.

İNFAZ YASASIYLA MECLİSİN VERDİĞİ POZ

Güncel gelişme üzerinden Meclisin durumuna işaret eden Sinan Birdal, AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen infaz yasası sırasında verilen fotoğrafı hatırlatarak, “Bu fotoğraf birilerine gönderilmek için veriliyor muhtemelen. Kimin görmesi amaçlanıyor bu fotoğrafı? Bu fotoğrafı cezaevinde çıkan hükümlüler mi görecekler? Bu fotoğrafı, vekillere oy vermiş olanlar mı görecek? Yoksa bu fotoğrafı affın çıkmasını Meclise dayatan merciler, makamlar mı görecek? Halka yönelik verilmiş bir poz mu, yoksa başka vesayetlere yönelik verilmiş bir poz mu?” diye sordu.

AKP ve MHP'nin ayrımcı infaz düzenlemesinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından milletvekilleri bir de hatıra pozu çektirdi | Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Birdal’ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise Mecliste kabul edilen infaz yasası düzenlemesiyle eşine şiddet uyguladığı için tutuklu bulunan Müslüm Aslan’ın 9 yaşındaki kızı Ceylan Aslan’ı öldürmesi oldu. Çıkan haberi alıntılayan Birdal, “Evde yapılan incelemede kızını döverek ölümüne neden olan Müslüm Aslan'ın olayın ardından sıçrayan kan izlerinin bulunduğu perdeyi keserek sobaya atıp yaktığı belirlendi. Hortumla yediği dayak ile ağır yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Ceylan ise dün gece doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı” dedi.

Ceylan’ın öldürülmesiyle ortaya çıkan fotoğrafla ilgili Birdal, “23 Nisan’da TBMM’nin cezaevinden saldığı babası tarafından hortumla, perdeye kan sıçraya sıçraya öldürülmüş 9 yaşında bir çocukla karşı karşıyayız. Manzara budur. Bugün 23 Nisan 2020’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının yegane manası budur. Aklımda Edip Cansever’in şiiri var: Diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar? Belki 'bu mendil niye kanar?' sorusunu, 'Bu perde niye kanar?' diye sormak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"MECLİS KONGRELER TOPLAMINDA OLUŞTU"

Birinci Meclisin yapısına değinen Birdal şunları söyledi: “Genel kongreler temsilcileri ve son Osmanlı Meclisinden arta kalan vekillerin ortak oluşumudur ve kendine model olarak da böyle bir konvansiyon modelini benimsemiştir. Osmanlı’da Ayan Meclisi vardı, bir de temsilciler meclisi vardı. İki kamaralı meclisten tek kamaralı meclise geçildi. Burada çok çeşitli grupların varlığını görüyoruz. Bunlar bir kısmı tabi, İttihat ve Terakkinin mirasının taşıyıcısı, diğerleri de Osmanlının son dönemlerinde önceleri İttihat ve Terakki ile etmiş, daha sonra İttihat ve Terakki ile arası açılmış hani bu son dönem AKP iktidarında olduğu gibi, böyle gruplar da var. Belki ilk defa böyle siyasi bir etkinliğe katılan gruplar da var. Ne yok? Bülent Tanör’ün Kongre İktidarları kitabında bu uzunca anlatılır.”

Kurtuluş Savaşı sürecinde yapılan kongrelerin inanç boyutuna işaret ederek Müslüman kongreler olduğunu belirten Birdal “Rumlar, Ermeniler vs. ona dair maalesef elimizde bir çalışma yok” dedi. Meclisin doğu ve batıdaki kongrelerin toplamını bir araya getirdiğini anlatan Birdal, 1. Dünya Savaşı döneminde hakim olan Wilson Prensiplerinin egemenlik hakkı için millet ilkesini hatırlatarak, “Ermeni Soykırımı, 1915’te gerçekleşmişti. Dolayısıyla Anadolu’da Ermeni nüfusu ciddi olarak ortadan kaldırılmıştı. Rumlar ağırlıklı olarak vardı Trakya’da vs. Yahudilerin Ankara’da olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Meclisin yapısına vurgu yapan Birdal, “Meclis hükümeti adı verdiğimiz bir rejim var. Bu rejimde de her bir bakan, tek tek oylamaya sunuluyor. Meclisten şahsen güven oyu alıyor. Tek tek bakanlar bu Meclis tarafından sorguya çekilebiliyor. Tüm iktidarı kendi elinde toplamış ve kurucu meclis dediğimiz bir yapı var…” diye konuştu.

"İLK MECLİSİN YETKİLERİ ZAMANLA KISITLANDI"

Mustafa Kemal’in Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetini oluşturmasını, milletvekillerinin bu gruba katılmasıyla Meclisin yapısında meydana gelen değişimi Birdal şu ifadelerle anlattı: “Bütün meclis üyeleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinden geliyorlardı. Bu kongrelerden geliyorlardı. Ancak birdenbire bu etiketin, bu ismin bir grup tarafından tek ele alındığını görüyorlar. Tabii burada şunu görüyoruz, Mustafa Kemal bir noktada kendini mecliste çoğunluk sağlayabilecek bir grubu belirliyor buradan bir grup kuruyor -ki bu daha sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne evrilecek- ve diğer vekilleri olduğu gibi dışlıyor. Ve bu vekillerin büyük bir kısmı birkaç önemli istisnası vardır- zaten birinci meclisin çözülmesiyle beraber tamamen siyasetten tasfiye ediliyor ve ikinci meclis bambaşka bir meclis olacak ama onda da sürekli meclisi idare etme, hakim olma şeyi sürecek. Orda da mesela Kazım Karabekir Paşalarla ara açılacak. Yani aslında böyle bir şeyle cumhuriyetin ilk yıllarında evet meclis önemli bir meşruiyet sahibiydi. Meclis toplumsal seferberliğin önemli bir aracıydı ve birçok kuvveti de kendi bünyesinde toplamıştı. Ama sonuç itibarıyla peyderpey kısıldığını görüyoruz.”

“PARLAMENTO HALKIN DOĞRUDAN YÖNETİMİNİN OLMADIĞI BİR REJİME İŞARET EDER”

İkinci Meclisten sonra günüme kadar günümüze kadar Meclisin yapısından yaşanan değişimlerle ilgili Birdal’ın tespiti şöyle oldu: “Seçimler olabilir, seçimlere hiçbir hile karıştırılmamış olabilir. Ama eğer seçilen vekiller hala işte kendi partilerini yöneten kişilere bakıyorlarsa veya partilerin önemi azalmışsa partilerinde dışında birtakım generallere birtakım cunta liderlerine bakıyorlarsa burada da aslında parlamentonun etkili bir araç olmadığı söyleyebiliriz.” Birdal’ın dikkat çektiği bir nokta ise Meclisin temsiliyet yapısına ilişkin oldu. Meclisin orta çağ kurumu olduğunu belirten Birdal, “Hatta Amerika Anayasasının yazıcıları özellikle bu parlamentodaki demokrasinin tamda aslında doğrudan demokrasiye yani halk demokrasisine karşı bir kurum olarak dizayn ettiklerini tasarladıklarını açıkça söylerler. Dolayısıyla şimdi burada bir yandan da şunu görmek lazım sonuç itibarıyla parlamento evet bir temsil bir seçim mekanizmasıyla işe gelir ama aslında parlamento tam da halkın doğrudan yönetiminin olmadığı bir rejime işaret eder” ifadelerini kullandı.

“SİYASETTE BİR BAŞKANSALLAŞMA EĞİLİMİ VAR”

Birdal, başkanlık yarı başkanlık sistemleriyle temsiliyetin yapısında doğrudan katılım yapmadığı gibi iki aşama seçimlerini de işaret ederek şunları söyledi: “‘Başkanlık sistemi çok kötüdür, parlamenter sistem çok iyidir’ söylemleri yanıltıcı yanıltıcı olabilir. Genel olarak siyasette bir başkansallaşma eğilimi var. Başkanın parlamentoya karşı güçlendiği bakanlar kuruluna karşı çok daha güçlendiği bir yönetime doğru gidiyoruz. Bu tek başına bir parlamenter sisteme dönüşün çare olduğuna da anlamına gelmiyor. Buraya zaten parlamenter sistemden geldik eğer zaten parlamenter sistem bizi buraya getirmişse tekrardan başkanlık sistemine dönüş statükodan öncesine dönüşün bize demokrasi anlamında bir garanti getirmeyeceğini de görmemiz lazım. Tecrübelerden ders çıkarmamız lazım.”

KÜRT HAREKETİ VE GEZİ DİRENİŞİ…

Başkanlık ve parlamenter yapıya karşı Türkiye’de üçüncü seçeneğinin Kürt hareketi ve Gezi Direnişinde ortaya çıktığını anlatan Birdal, Kürt hareketinin dile getirdiği yerel özerklik talebinin 1921 Teşkilat’ı Esasiye Kanunu’nda cumhuriyetin kuruluşuna vesile olan Anayasa’da tanımlanmış olduğuna vurgu yaparak, “Sadece Kürdistan için değil bütün ülke için yerel özerkliğin esas alındığı bir idare yapısı öneriliyor. Bu 1924 Anayasası ise değiştirildi hemen onun üzerine de Şeyh Said İsyanı çıktı. Genelde şeriat, İslamcı bir isyan olarak adlandırılır ama tam olarak 24 anayasası 21’deki anlaşmayı uzlaşmayı ima etmiştir. O yüzden Kürt sorunu diye bir şey vardır. Kürt hareketinin dile getirdiği talep, Osmanlı idare geleneğinde de var. Cumhuriyetin kurucu geleneğinde de vardır. Meclisin geleneğinde de vardır. PKK’nin tezi olarak da görmemek lazım. PKK öncesi Kürt hareketinde savunana geldiği 1921 çizgisidir. 1921 tezidir. Çok radikal bir tezde değildir. Tam tersine Türkiye’nin anayasasından bulunan bir tezdir.”

Gezi’nin Kürt hareketi gibi örgütlü bir toplumsal seferberlik olmadığını belirten Birdal, “Gezide ortaya çıkan toplumsal tepki bize ülkenin mevcut merkeziyetçi idari yapısının demokratik işlemediğini gösterdi. Yani demokrasi ile merkeziyetçilik arasındaki büyük uçurumu farkı bize gösterdi. İdeolojik sözcüsü anayasal tezi yoktu ama pratikte bir tez oluştu oda neydi forumlarda oluştu. Çeşitli parklarda, mahallelerde forumların oluşması bizdeki bu yerel özerklik ama sadece yerel özerklik değil doğrudan demokrasi pratiğini getirdi Gezi.”

“İŞÇİ SINIFI SENDİKALARDA DA TEMSİLDEN YOKSUN”

Marksist Kuramcı Bob Jessop’un 1970'li yıllarda Avrupa'daki sosyal refah devletle siyasal uzlaşmanın ortadan kalkması ve sendikal hareketin geriletilmesi üzerine attığı teze atıf yapan Birdal sendikaların yapısına dair şu değerlendirmelerde bulundu: “Bugün geldiğimiz noktada işçiler orada yetim gibi oturuyorlar. Zaten çoğunluk sermayede hükümette, dolayısıyla hiçbir pazarlığın dönmediği adına pazarlık denilen bir durum mümkün olmadı. İşçi sendikaları ve özellikle konfederasyonlar arasındaki bölünmeler işyeri sendikacılığıyla konferadasyonlar arasındaki kopukluk. Tabanın taleplerini yansıtmayan bir yapıyla karşı karşıyayız. Bunun gelişimini 1970'li yıllara neoliberalizminin ortaya çıkmasından itibaren bu iki ayağında krize girdiğine söylüyor çifte kriz dediği bu. Kooperatif modelinde de sadece siyasal değil, sendikal temsilde de bir tıkanma olduğunu orada da bir başkanlaşma sürecinin olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bu Mecliste af yasasında gördüğümüz fotoğrafları oralarda da görüyoruz. Ülkede 1 Mayıs'ta çok trajik koşullarda işçi sınıfı açısından idrak ediliyor. İşçi sınıfı bugün bir sınıftan ziyade bir kastı andırır hâle getirilmiş. Bu süreçte de Jessop'un tezlerini doğrularcasına işçi konferadasyonları işçilerin en doğal hakkı olan yaşam hakkına sahip çıkmamıştır. Şeyi açıklamak zorundadır Hak-İş, Türk-İş neden DİSK ile bir arada hepsinin altında imzası olan kağıdı hemen imzalar çekildi. Bunu bir bütün olarak algılamak lazım bugün işçi sınıfı sadece parlamentoda temsilden yoksun değildir sendikalarda da temsilden yoksundur. Yalnız bırakılmıştır. Metal fırtınası döneminde de bunu gördük 2015 yılında Türkiye işçi sınıfı Türk Metal Sendikasından kurtulmak için greve gitti. Kaç tane böyle bir örnek var tarihte. Doğrudan demokrasi mekanizmaları işletilebilir hatırlayalım bir işyerinde grev yapılacak mı yapılmayacak mı diye ortaya bir sandık konur herkes eşit şekilde o sandığa oyunu atar ve ona göre bir karar verilir. Dolayısıyla bu kurumlar, bu pratikler işçi sınıfının geleneğinde, tecrübesinde vardır. Önemli olan bunları nasıl işlevselleştireceğini düşünüp bunu ortaya çıkarmaktır.”

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