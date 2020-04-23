23 Nisan 2020 21:03

TTB: Dr. Erdinç Şahin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, çok üzgünüz

Mersin’de aile hekimi olarak görev yapan Doktor Erdinç Şahin, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erdinç Şahin

Dr. Erdinç Şahin | Fotoğraf: TTB

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    Mersin'in Silifke ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Erdinç Şahin, Kovid-19 nedeniyle üç gündür tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

    Dr. Erdinç Şahin’in vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayınlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, tanımlamada sorun olduğunu bir kez daha dile getirerek, Sağlık Bakanlığından Dr. Erdinç Şahin’in ölüm nedeninin Kovid-19 olup olmadığının açıklanmasını istedi.

    TTB Merkez Konseyi’nin açıklaması şöyle:

    "COVID-19 nedeniyle bir meslektaşımızı daha yitirdik! Çok üzgünüz!

    COVID-19 tedavisi devam ederken bugün Silifke’de kaybettiğimiz Aile hekimi Dr. Erdinç Şahin’in yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, her zaman ailesinin yanında olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

    Bakan Bey tanımlamada “hiçbir sorun yok” diyor ama biz katılmıyoruz!

    Dr. Erdinç Şahin adına Sayın Sağlık Bakanı’na somut olarak soruyoruz:

    Silifke’de aile hekimi olarak görev yaparken üç gündür tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden meslektaşımız Dr. Erdinç Şahin’in ölüm nedeni nedir?

    PCR testi 2 kez negatif çıkan ancak BT’si ve bütün kliniği COVID-19 ile uyumlu olduğu için COVID-19 algoritmasına göre tedavisi ve ilaç temini Bakanlığınız tarafından yapılan, Dr. Erdinç Şahin’in ölüm raporunda ölüm şekli:  'Bulaşıcı Hastalık – Doğal ölüm' olarak işaretlenmiş, ölüm nedeni kısmında ise 'Viral Pnömoni' yazılmıştır.

    Hem Sağlık Bakanı hem de bir hekim olarak size soruyoruz?

    Risk grubunda olmayan, herhangi bir kalp ya da solunum sistemi hastalığı taşımayan, BT’si ve kliniği COVID-19 tanısıyla uyumlu 50 yaşındaki Dr. Erdinç Şahin’in ölüm nedeni sizce nedir? Tanıda ve ölüm nedeni belirlenmesinde COVID-19 ya da şüpheli COVID-19 yazılmamasının, 'iş kazası-meslek hastalığının' belirlenmesinde meslektaşımızda yaratacağı hak kaybını önemsiyor musunuz?

    Bütün bu verilere bakınca bu akşam açıklanacak COVID-19 nedeniyle vefat edenler arasında hayatını kaybeden meslektaşımızı da sayacak mısınız? Yoksa meslektaşımız COVID-19 salgın süreci ile hiçbir ilgi ve irtibat kurulmadan birçok hasta gibi 'viral pnömoniden' vefat etmiş mi sayılacak?

    PCR testi negatif olup bütün kliniği COVID-19 ile uyumlu olan ve Dr. Erdinç Şahin’de de somut örneğini gördüğümüz bu tabloları görmezden gelmeye ve bu hasta ve vefatları COVID-19 salgın sürecinin bir parçası olarak göstermemeye devam edecek misiniz?" (HABER MERKEZİ)

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