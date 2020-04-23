23 Nisan 2020 20:52

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği: Yoğun bakım hemşiresi sayısı yetersiz

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği, Kovid-19 tanılı hastalar için planlanan yeni yoğun bakım ünitelerine yoğun bakım hemşiresi sağlama stratejilerinin yetersiz kaldığını açıkladı.

ARŞİV | Fotoğraf: Pixabay

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    Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği, ülkedeki yoğun bakım hemşirelerinin sayısı dikkate alındığında, Kovid-19 tanılı hastalar için planlanan yeni yoğun bakım ünitelerine yoğun bakım hemşiresi sağlama stratejilerinin yetersiz kaldığına dikkat çekti.

    Ünitelerde yaşanan yoğun bakım hemşiresi eksikliğinin diğer kliniklerde çalışan, daha önce yoğun bakım deneyimi olan veya yoğun bakım alanına ilişkin bilgi, tutum ve becerisi olmayan hemşireler ile giderilmeye çalışıldığına vurgu yapılan açıklamada, "Yoğun bakıma ilişkin bilgi ve becerisi olmayan hemşireler, yoğun bakım ünitelerinde oryantasyonları sağlanmadan Kovid-19 tanılı hastaların bakımında görevlendirilmektedir" denildi. Deneyimli yoğun bakım hemşirelerinin de deneyimsiz, yoğun bakıma oryante edilmeden gelmiş ve motivasyonu düşük hemşirelerle birlikte çalışmaktan endişeli ve tükenmiş hissettiklerine yer verilen açıklamada, salgını süresince, hem hemşirelerin sağlığının korunması hem de istenilen düzeyde hasta bakımı sonuçlarına ulaşılması için hemşirelerin desteklenmesi gerektiği belirtildi.

    Derneğin çözün önerileri şu şekilde sıralandı:

    • Yoğun bakım ünitelerinde salgının etkileri ve mevcut hemşirelerin sağlığı dikkate alınarak hemşire insan gücü planlamasının yapılmasını (yoğun bakım ünitelerinde hastaların nitelikli bakımı için gerekli hemşire insan gücü sayısı ve niteliğinin belirlenmesi; mekanik ventilatördeki hasta sayısı, hemşire/hasta oranı, deneyimli/yetkin hemşire sayısı, vb.),
    • Yoğun bakım ünitelerinde şimdiye kadar görevlendirilmiş ve oryantasyon almamış tüm hemşirelerin hızla temel düzey yoğun bakım oryantasyon eğitimlerinin tamamlanmasını,
    • Yoğun bakım ünitelerinde çalışma olasılığı bulunan tüm hemşirelerin temel düzey yoğun bakım oryantasyon eğitimlerinin tamamlanmasını,
    • Kurumda Kovid-19 pozitif tanılı hasta almayan yoğun bakım ünitesi var ise,  Temel Düzey Yoğun Bakım Oryantasyon Eğitimleri bu ünitelerde yapılmalıdır. Covid-19 hasta bakılan üniteler, hem kaotik ortamları hem de Kişisel Koruyucu Malzemelerin kullanımına bağlı iletişim kurmada oluşabilecek güçlükler nedeniyle öğretme ve öğrenme için ne yazık ki çok uygun değildir.
    • Yoğun bakım ünitelerinde takım hemşireliği modeli dikkate alınarak, yetkin ve deneyimli yoğun bakım hemşirelerinin, temel oryantasyon eğitimini tamamlayan hemşirelere
    • Özel, ağır giysiler ve çok yoğun bir çalışma temposu içinde olan hemşirelerin çalışma planları yapılırken sağlıklarının korunması, tükenmelerinin önlenmesi, dinlenmelerinin sağlanması ve olası bulaştırıcılıklarının önlenmesi için; başka kliniklerden görevlendirilen hemşirelerin en az 40 saatlik süre ile yoğun bakım ünitelerine oryantasyonları sağlandıktan sonra, “ünitede yeterli sayıda deneyimli/rehber hemşire varsa” deneyimli/rehber yoğun bakım hemşirelerine esnek mesai uygulamasının yapılmasını,
    • Hemşirelere Covid-19 tarama testlerinin belirti olmasını beklemeksizin yapılmasını,
    • Günlük çalışma saatlerinin 12 saati aşmayacak şekilde planlanmasını önermekteyiz.

    (İstanbul/EVRENSEL)

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