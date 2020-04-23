CHP'li Zeynel Emre'den Bakan Gül'e: Af düzenlemesiyle kaç kişi serbest bırakıldı?

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Parti Sözcüsü Zeynel Emre, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen infaz düzenlemesinin ardından cezaevlerinden tahliye olan kişi sayısının açıklanması için soru önergesi verdi.

CHP’li Emre AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen af yasası düzenlemesinin ardından cezaevlerinden tahliye olan kişi sayısının açıklanması için soru önergesi verdi. CHP’li Emre soru önergesinde, 15 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7242 nolu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, af niteliğinde olmasına karşın TBMM’de gerekli çoğunlukla kabul edilmediğini ve ‘eşitlik ilkesi’ne aykırılıklar taşıdığını belirterek, eleştirilerde bulundu. Buna karşın düzenlemenin yasalaşarak uygulamaya geçildiği ve tahliyelerin başladığını kaydeden CHPli Emre, serbest kalacak hükümlülerin sayısı ile işledikleri suçlara ilişkin devam eden tartışmaları anımsatarak, “Denetimli serbestlik, koşullu salıverilme ve iyi hal uygulamalarına ilişkin bir yandan kalıcı değişiklikler getiren, diğer yandan geçici maddeler yoluyla belli zaman aralığı ve suçlar için farklı uygulamalar içeren kanun, infaz sistemimizin karmaşık olan yapısını daha da karmaşık hale getirmiştir. Kanunun TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurul’daki görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekilleri bu durumu sıklıkla gündeme getirerek, değişiklik kapsamında kaç kişinin cezaevlerinden tahliye olacağı bilgisini ısrarla talep etmiştir. Ancak teklif sahipleri net rakam vermemiş, vermekten kaçınmıştır.” dedi.

"SERBEST KALAN KİŞİ SAYISI KAÇ VE HANGİ SUÇTAN CEZAEVİNDEYDİLER?"

CHP’li Emre Bakan Gül’ün yanıtlaması için verdiği soru önergesinde, cezaevlerinden tahliye olan kişi sayısına, kaçının Kovid-19 izni kapsamında tahliye olduğuna, tahliye olanların suç türlerine göre dağılımına ve yaş, cinsiyet dağılımlarına dikkat çekti. Soru önergesinde yer alan sorular şunlar:

15 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7242 nolu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında cezaevlerinden tahliye olan kişi sayısı kaçtır? Bunlardan kaçı yasanın denetimli serbestlik süresinin geçici olarak artırılması, koşullu salıverilme süresinin indirilmesi ile ‘COVİD-19 izni’ kapsamında tahliye olmuştur?

15 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 nolu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında cezaevlerinden tahliye onların suç türlerine göre dağılımı nasıldır? Tahliye olanların kaçı hangi ceza maddesi kapsamında cezaevinde bulunmaktaydı?

15 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 nolu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında cezaevlerinden tahliye olanların yaş aralığı ve cinsiyete göre dağılıma nasıldır?"

(Ankara/EVRENSEL)

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