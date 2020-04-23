23 Nisan 2020 20:24

Adalar'a giriş ve çıkışlara 26 Nisan'dan itibaren sınırlama getirilecek

Adalar Kaymakamlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 Nisan'dan itibaren 1 ay boyunca giriş-çıkışlara kısıtlama getirileceğini duyurdu.

İstanbul'da koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sonrasında Üsküdar'da boş bir meydanda yerde yürüyen güvercinler.

Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Adalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 26 Nisan'dan itibaren 1 ay boyunca giriş-çıkışlara sınırlama getirileceğini açıkladı.

    Hava sıcaklıklarının artması ile adalara yapılacak günübirlik ve yaz aylarında ikamet etmek amacıyla seyahatlerin, virüsün yayılımı hızlandırarak, vaka sayısının artması, toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesiyle Adalara giriş-çıkışlar bir ay boyunca kısıtlandı.

    Adalar Kaymakamlığından yapılan açıklama şöyle:

    ''Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir.

    Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı’nın 18.04.2020 tarihli ve 7007 sayılı Genelgesi ve 18.04.2020 tarihli ve 27 nolu İl Hıfzısıhha Meclisi kararıyla ile, İstanbul sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların, 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00’den itibaren, 15 günlük süre için geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.

    İstanbul Valiliği İl Pandemi Koordinasyon Kurulu’nun 21.04.2020 tarih ve 03 nolu kararı 7.maddesi ile; “anakaradan ayrık ve sadece deniz yolu ile ulaşılan Adalar ilçesinde, vaka sayısının son derece düşük olduğu ancak; sayfiye yeri olması, sıcaklıkların artması ve yaz aylarının yaklaşması sebebiyle çok sayıda vatandaşın günübirlik olarak ziyaret ettiği bir yerleşim yeri olduğu, kış aylarında İstanbul anakarada yaşayan, yaz aylarında ikinci konut olarak adalarda yaşayan bir nüfusa da sahip olduğu ve adalardaki konutlarına gelmek istediklerinin görüldüğü, tedbir alınmadığı takdirde, yazlık olarak ve ziyaretçi olarak gelecek insanların bulaşma riskini artıracağı, virüs yayılımını artıracağı” önerilmiştir.

    İl Pandemi Kurulu Kararında da belirtildiği gibi, hava sıcaklıklarının artması ile adalara yapılacak günübirlik ve yaz aylarında ikamet etmek amacıyla seyahatlerin, virüsün yayılımı hızlandırarak, vaka sayısının artması, toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesiyle;

    1. Adalar ilçesine yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan 2020 Pazar günü saat 24:00 ile 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00 arasındaki süre için geçici olarak aşağıda sıralanan istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına,

      Bu kapsamda;

      a) Adalar ilçesinde, 23 Nisan 2020 tarihinden önce yerleşim yeri adresi olarak kayıtlı olanların, e-devlet sisteminden alınmış tarihçeli adres bildirim raporu ile, ilçeye giriş ve çıkış yapacaklardır.
      b) Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Bu şekilde giren kişiler bu faaliyetleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar. Bu şekilde girişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları ilçede konaklama yapamayacaklardır.
      c) Doğalgaz, elektrik, enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.
      ç) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, görev belgesi ile giriş, çıkış yapabileceklerdir.
      d) Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı ilçelerde bulunması durumunda giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.
      e) Adalar ilçesinde görev yapan kamu görevlileri, kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir.
    2. Kaymakamlık tarafından her adada oluşturulan “Seyahat İzin Kurullarınca” geçici veya sürekli seyahat izin belgesi;

      a) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
      b) Kendisi veya eşinin, vefat eden yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olan, yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,
      c) Yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, belgelendirdiği gerekçeleri Kaymakamlık tarafından uygun bulunan kişilere, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde verilebilecektir.
    3. Adalar İlçesindeki otel, motel, kamp, kulüp, sosyal tesis gibi konaklama yerlerinin bu süre zarfında faaliyette bulunmamasına,
    4. Kamu kurumlarının, çalışanların çoğunluğunun ilçe dışında ikamet etmesi nedeniyle hizmeti aksatmayacak şekilde esnek çalışma tedbirleri alınmasına,
    5. Adalar ilçesi sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmanın, 26 Nisan 2020 Pazar günü saat 24:00 ile 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00 arasındaki süre ile yasaklanmasına,
    6. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

      Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27, 72 ve 77. maddeleri uyarınca oy birliği ile karar verilmiştir.''

    (HABER MERKEZİ)

    Kovid-19 sebebiyle 115 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 116 yeni tanı kondu

    Kovid-19 sebebiyle 115 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 116 yeni tanı kondu

    Türkiye'de koronavirüs: 2 bin 491 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (23 Nisan)

    Türkiye'de koronavirüs: 2 bin 491 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (23 Nisan)

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Tüm Köy Sen ve Gıda-İş'ten ortak tepki: Üreticiye yasak kabul edilemez
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Korona (Covid-19) birleştirir mi?

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Salgında esnek çalışma kurnazlığı

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Uzaktan...

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Tahliyeye itiraz özgürlüğe itirazdır

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Çarklar yeniden dönsün diye
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İskender Bayhan: Ulusal egemenlik bugün, tekelci burjuvazinin egemenliği durumunda
    İskender Bayhan: Ulusal egemenlik bugün, tekelci burjuvazinin egemenliği durumunda

    Gazeteci İskender Bayhan, 100 yıl sonra ulusal egemenlik tartışmalarını ve 1 Mayıs hazırlık sürecini Gündem Özel'de değerlendirdi.

    Haberin Var Mı İnisiyatifinden kampanya: Geç olmadan tahliye
    Haberin Var Mı İnisiyatifinden kampanya: Geç olmadan tahliye

    Gazetecilerin tutuklu meslektaşlarıyla dayanışmayı büyütmek için oluşturduğu Haberin Var Mı İnisiyatifi, sosyal medyada #GeçOlmadanTahliye etiketiyle kampanya düzenledi.

    Kovid-19 sebebiyle 115 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 116 yeni tanı kondu
    Kovid-19 sebebiyle 115 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 116 yeni tanı kondu

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 3 bin 116 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 115 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 101 bin 790, can kaybı ise 2 bin 491 oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2 bin 491 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (23 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2 bin 491 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (23 Nisan)

    Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 491'e yükseldiği Türkiye'den salgına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

    Uludağ Üniversitesi Hastanesi çalışanları: Önlemler alınmadı, koronavirüse yakalandık
    Uludağ Üniversitesi Hastanesi çalışanları: Önlemler alınmadı, koronavirüse yakalandık

    Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinde ameliyathanede çalışan 17 sağlık emekçisi de alınmayan önlemler, verilemeyen maske yüzünden koronavirüse yakalandıklarını söyledi.

    Özçelik-İş üyesi işçiler: İşçiyi iaşe paketiyle avutma devri bitsin artık
    Özçelik-İş üyesi işçiler: İşçiyi iaşe paketiyle avutma devri bitsin artık

    Kayseri'deki Kumtel, Erbosan ve Mega Metal'de çalışan işçiler, Ramazan kolisi vermekle övünen Özçelik-İş Başkanına tepkili.

    GÜNCELLENDİ
    TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde 23 Nisan özel oturumu gerçekleştirildi
    TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde 23 Nisan özel oturumu gerçekleştirildi

    Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde, 23 Nisan özel oturumu gerçekleştirildi. Oturumda konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "yeni anayasa" çağrısı yaptı.

    EMEP Tekirdağ İl Örgütü: İşçilerin hayatı patronların kârına feda edilemez
    EMEP Tekirdağ İl Örgütü: İşçilerin hayatı patronların kârına feda edilemez

    Emek Partisi Tekirdağ İl Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağında fabrikaların özel izin alıp işçileri çalıştırmasına tepki gösterdi.

    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    İkinci Dünya Savaşının gölgesinde Japon fotoğrafçılar (1945-1960)
    İkinci Dünya Savaşının gölgesinde Japon fotoğrafçılar (1945-1960)
    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Tavas'ta şirket termik santralde, Denizlililer yaşam hakkında ısrarcı
    Tavas'ta şirket termik santralde, Denizlililer yaşam hakkında ısrarcı

    Denizli’nin Tavas ilçesi Avdan Mahallesi'nde kurulmak istenen termik santrale Denizli Barosu ve Büyük Menderes İnisiyatifi tepki gösterdi.

    Metal işçisi: Artık kaygılarımız sadece kendimiz için değil
    Metal işçisi: Artık kaygılarımız sadece kendimiz için değil

    Çiğli OSB’de bir metal fabrikasında çalışan işçi, koronavirüs vaka iddialarıyla birlikte kaygılarının sadece kendi yaşamları için değil aileleri için de arttığını yazdı.

    İzmir'de 1 Mayıs çalışmaları başladı: İş yerlerinde talepler dile getirilecek
    İzmir'de 1 Mayıs çalışmaları başladı: İş yerlerinde talepler dile getirilecek

    İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs, salgın koşulları dolayısıyla çeşitli şekillerde kutlanacak.

    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu

    Karaburun'un tek sulak alanı kurutulmaktan kurtarılınca yaban yaşamı yeniden canlandı.

    GÜNCELLENDİ
    Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı
    Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 64 tutuklunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız
    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız

    "Denizli'den Belediye-İş, Tüm Bel-Sen ve Mimarlar Odası yöneticileri de 'Meydanlarda olamasak bile taleplerimizi haykıracağız' dedi."