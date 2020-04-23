23 Nisan 2020 19:38

SES: Refakatsiz Çocuklar Biriminde çalışan bir görevlide Kovid-19 tespit edildi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Adana'da Mehmet Şükrü Tülay Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü ve Refakatsiz Çocuklar Biriminde uygulanan karantinayı eleştirdi.

SES logosu

SES logosu

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    Mehmet Şükrü Tülay Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü ve Refakatsiz Çocuklar Biriminde bir çalışanda koronavirüs tespit edildiğini aktaran Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adana Şubesi Eş Başkanı Halide İnci, sağlıklı bir karantina uygulanması için uygun şartların sağlanmasını istedi.

    Halide İnci, salgın sürecibde bulaş riskinin fazla olduğu yerlerde çalışan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin bu durumdan etkilendiğini söyledi.

    "DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMA TALEBİNE RAĞMEN SÜREKLİ İŞE ÇAĞRILIYORLAR"

    Bazı kurumlarda gerekli tedbirler alınmayıp, gereken özen gösterilmeyerek ihmallerin devam ettiğini aktaran İnci, Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda asgari personelle çalışmaya gidildiğini, M. Şükrü Tülay ÇODEM Müdürlüğünde Refakatsiz Çocuklar Ünitesi dahil 7 danışman, 3 öğretmen, 4 hemşire personelin dönüşümlü çalışma taleplerine rağmen sürekli işe çağrıldığını belirtti.

    "AYNI KOŞULLARDA ÇALIŞMAYA ZORLANIYORLAR"

    İnci personelin yaşadığı sorunları şöyle sıraladı:

    "M.Şükrü Tülay ÇODEM Müdürlüğü’nün fiziksel yapısında ve çocukla yapılan çalışmalarda fiziksel mesafenin korunması mümkün olmayacağının bilinmesine rağmen personel sayısı azaltılmadan aynı koşullarda çalışmaya zorlanmıştır.

    Ayrıca diğer kuruluşlardan nöbet için gelen personelin kuruluşa giriş çıkışı durdurulmamıştır. Bu nedenle başka kuruluşlarda çalışan birçok personel nöbet tutmak için kuruluşa giriş çıkış yapmıştır.

    Bu süreçte kuruluşta haftada iki gün nöbet tutan, rutinde başka bir kuruluşta çalışan personelin Kovid-19 testi yaptırdığı bilinmesine rağmen kuruluşta nöbet tutturularak kuruluş personeli ve kuruluşta kalan çocuklarla temasına engel olunmamıştır."

    "BİR ÇALIŞANDA KORONA TESPİT EDİLDİ"

    "20 Nisan tarihinde kuruluşta nöbet tutan personelin Kovid-19 testinin pozitif çıktığının öğrenilmesi üzerine kuruluştan ambulans ile alındığı öğrenilmiştir. Kuruluşta bulunduğu saatler itibari ile birçok kişi ile temas eden personelin sağlık ekiplerince kuruluştan alınması sonrasında kuruluş karantinaya alınması yerine sabah saat 08.00’de o personel ile çalışan tüm personeller evlerine gönderilip, yeni personeller görev başı yapmıştır. Ayrıca karantina altına alınan kuruluşta rutin işlerin ve işleyişin devamı istenmektedir."

    "BULAŞ RİSKİ ARTMIŞTIR"

    "Karantina, personelin ve toplumun can güvenliliği için alınan bir sağlık önlemidir; 24 saat esaslı mesai biçimi değildir. Üstelik 17 personel 21 çocuğun kaldığı M. Şükrü Tülay ÇODEM ve 10 personel, 25 çocuğun kaldığı Refakatsiz Çocuklar Birimi fiziki olarak kişilerin tek kişilik odalarda kalmasına uygun olmadığı gibi, yemek, banyo tuvaletler ortak kullanılmaktadır.

    Testi negatif ya da pozitif demeden, evlerinde daha sağlıklı koşullarda karantinaya alınabilecek personeller kuruluşa kapatılarak birbirlerine virüsü bulaştırma riski artırılmıştır. Aniden ve personelin hiçbir hazırlık yapmadan kuruluşa kapatılması ruhsal olarak kendilerini kötü hissetmelerine neden olmuştur.

    Virüs kendilerine bulaştı mı kaygısı yaşayan, evlerinde sorumluluklarını bir kenara bırakarak 'karantinaya alındınız' diyerek çalışması istenen personelin bu psikoloji ile suça sürüklenen ve madde bağımlısı genç kızlarla nasıl çalışabileceği üzerine düşülmediği anlaşılmaktadır."

    M. Şükrü Tülay ÇODEM ve Refakatsiz Çocuklar Birimi’nde sağlıklı bir karantina uygulanması için uygun şartlar sağlanmasını isteyen İnci, tüm personel ve kuruluşta kalan çocuklar için gerekli destek ile özen gösterilmesini istedi. (Adana/MA)

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