Nusaybin'de başından vurulan 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün nereden geldiği belli olmayan kurşunla başından vurulan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre, dün saat 16.00 civarında 8 yaşındaki R.E. dışarıda arkadaşlarıyla oynarken nereden geldiği belli olmayan bir mermiyle başından vuruldu. Yaralanan R.E., Kızıltepe İpekyolu Hastanesine kaldırıldı.

Evrensel’e konuşan R.E’nin ablası E.E., "Olayın olduğu sırada ben evdeydim. Kardeşim arkadaşlarıyla dışarıdaydı. Başından vurulmuş. Komşumuzun arabasıyla hastaneye götürüldü. Kardeşimin arkadaşlarına ve komşulara göre silah sesi sınır tarafından gelmiş. Kardeşim tedavi görüyor. Ancak durumu kritik. Durumunun ne olacağını bilmiyoruz" dedi. E.E.’nin bu açıklamasından sonra R.E.’nin kurtulamadığı öğrenildi. (Diyarbakır/EVRENSEL)