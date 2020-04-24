24 Nisan 2020 03:01

Mültecilerin açlıkla imtihanı ne zaman bitecek?

Evrensel'de mülteci kadınların yaşadıklarını anlatan haber sonrası yetkililer arayıp ailelerin numaralarını istese de, ailelerin hala işsizlik, açlık ve yokluk içinde yaşadıklarını öğrendik.

Mülteci kadın ve kucağında bebek

Fotoğraf: İnanç Yıldız/Evrensel

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    Hasret KANAT
    İstanbul

    Evrensel gazetesinde 12 Nisan’da yayımlanan “Korona günlerinde mülteci kadınlar: Savaşta öleceğiz diye geldik, açlıktan öleceğiz” başlıklı haberin ardından sosyal hizmetler müdürlüğünden yetkililer gazetemizi aramış, ailelerin numaralarını istemişti. Yetkililerin yardım yapacaklarını düşünmüştük ancak ailelerle görüştüğümüzde durumun öyle olmadığını gördük.

    Küçükçekmece ve Kağıthane’de yoğunluklu yaşayan Suriyeli mültecilerle gerçekleştirdiğimiz röportajda, mültecilerin korona salgını sürecinde açlık ve ölümle yüz yüze kaldığını ifade ederken, haber üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlisi bir sosyolog gazeteye ulaşarak, mülteci ailelerle iletişime geçmek istediklerini belirtti.

    Bu hem bizi, hem de mülteci aileleri umutlandırırken iletişim bilgilerini Bakanlık yetkilisine yönlendirdik. Kağıthane yaşayan ve röportaj veren mülteci kadınların telefonları olmadığı için eşlerinin numaralarını ilettik. Her iki aile de Kağıthane Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından arandı. Ancak sonuç hiç de beklenilen gibi olmadı.

    ‘KAÇ DEFA GİTTİM, HİÇ GERİ DÖNÜŞ OLMADI’

    Öncelikle Ömer’le görüştük. Haberimizde Ömer’in eşi Hatice, 17 kişiyle yaşadığını ve evin geçimini 3 kişinin üstlendiğini söylemişti. Fakat koronavirüs nedeniyle çalışanlar da artık evde. Eşi Ömer de bir kaza geçirmiş, tehlikeli olduğu için bir iki hafta hastaneye dahi gidemedi. Hatice’nin numarası olmadığı için eşi Ömer’in numarasını vermiştik sosyal hizmetlere.

    Sosyal hizmetlerden ulaşan olup olmadığını öğrenmek için aradığımızda yaşadıklarını anlatan Ömer, Kaymakamlığa giderek sosyal yardımlaşmadan yardım talebinde bulunmaları gerektiğini söylemişler. Ömer daha 4 yıl önce bir evde 17 kişinin yaşadığını gösteren belgelerle Kaymakamlığa gittiğini, ancak olumlu bir dönüş alamadığını ifade etti.

    Bir öğle paydosunda birlikte gittiğimiz Kaymakamlıkta, dosyaya bakan görevli bize şunları söyledi: “Kapıya gelinmiş, kapı açılmadığı için geri dönülmüş.” Tekrar yardım başvurusu için müracaatta bulunduk. Kurumdan dönüşte Ömer’in umudu bitmişti: “Bize yardım vermeyecekler” demişti. Ömer, “Kaç defa gittim, hiç geri dönüş olmadı. Hep aynı şeyi söylüyorlar fakat bugüne kadar hiçbir şey yapmadılar, bunu söylemeleri de boşuna” dedi.

    ‘İKİ HAFTA SONRA TEKRAR ARAYIN’

    Haber yaptığımız diğer bir mülteci ise Emine idi. Emine’nin de telefonu olmadığı için eşi Muhammed’in numarasını ulaştırdık. Derme çatma bir evde 5 çocuk eşiyle birlikte yaşıyorlar. Emine’nin eşi neredeyse 1 aydır işsiz. Eşinin kardeşleri, annesi, babası bir dayanışma içinde birlikte ihtiyaçları almaya çalışıyorlar ama yetmiyor.

    Muhammed’i de Kağıthane sosyal hizmetlerden aramışlar fakat Muhammed telefona yetişemeyince bir daha da aramamışlar. Muhammed ısrarla aramasına rağmen ya hattan düşüyor ya da hattın meşgul çaldığını söylüyor.

    En son birlikte aramayı denedik ve bir şekilde Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ulaştık. Sosyal hizmetlerden aramış olduklarını belirttiler. Nasıl bir yardımda bulunacaklarını sorduğumuzdaysa “Henüz Arapça konuşabilen bir tercümanımız yok, iki hafta sonra arayın.” cevabını aldık. Telefonda yetkiliye Muhammed’in kira ödediğini, bir aydır çalışmadığını, bu yoksulluğu görmek için tercümana neden ihtiyaç duyduklarını sorsak da bir cevap alamadık. Muhammed’in ağabeyi de “Ben Kaymakamlığa gittim, orada bana ‘İki hafta sonra gel randevu al’ dediler” diye anlattı durumunu.

    SOKAKTAN SEBZE TOPLUYORLAR

    Röportajı yaptığımız mülteci kadınlar market artıkları, sokak kenarlarında topladıkları sebzelerle akşam yemek yapmak zorunda kaldıklarını ifade ediyorlar. İşsizlik, virüs salgını ve beraberinde getirmiş olduğu açlık onları bu süreçte sokağa daha çok itiyor. Aç kalmamak için hem iş ararken hem yemek bulmaya çalışarak yaşamları daha da tehlikeye giriyor. Her iki mülteci ailenin de arzuladıkları şey; devletin yapacağı destekten yararlanmak ve yardımların gecikmemesi.

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