Afrika’da Kovid-19'a yakalananların sayısındaki artış endişe verici boyutta

Afrika kıtasındaki Kovid-19 vakası sayısında son bir hafta içinde yüzde 43 artış görüldüğü açıklandı.

Afrika hastalık kontrol ve önleme merkezlerinin verilerine göre, kıtadaki hükümetler şu ana kadar yaklaşık 26 bin vaka bildirdi. Geçen hafta bu sayı 16 bin civarındaydı.

Kurumun Direktörü John Nkengasong, kıtadaki test kapasitesinin “çok çok sınırlı” olduğunu belirtti. Haftalık brifingde konuşan Nkengasong, bu durumun da Afrika’daki gerçek vaka sayısının muhtemelen çok daha fazla olabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçen hafta yaptığı açıklamada Afrika’nın koronavirüs salgınının yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunmuştu. DSÖ 1.3 milyar insanın yaşadığı Afrika kıtasında koronavirüs nedeniyle 300 binden fazla kişinin hayatını kaybetme ihtimali olduğunu belirtmişti. (DIŞ HABERLER)

Afrika'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları 1158'e çıktı

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 184 bin 263'e yükseldi