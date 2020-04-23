23 Nisan 2020 18:02

Agos, Jıneps, Sabro ve Şalom gazeteleri çözüm arıyor 

Agos, Sabro, Şalom ve Jıneps gazetelerinin yayın yönetmenleri korona günlerinde gazete çıkarmanın zorluklarını anlattı.

Şalom, Sabro, Agos ve Jıneps logoları

Fotoğraf: Şalom, Sabro, Agos ve Jıneps logoları

  • ANASAYFA
  • MEDYA
    • Paylaş

    Türkiye'de basın hayatında varlığını sürdürmeye çalışan iki dilli gazeteler Kovid-19 salgını nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

    Bianet’in Hikmet Adal'ın haberine göre; okuyucuların online yayımcılığa sıcak bakmadığını ve insanların gazetelerini ellerinde istediğini belirten yayın yönetmenleri, kendileri için bir başka sorunun koronavirüs nedeniyle reklam ve ilan gelirleri kaybetmek olduğunu söylüyor.

    Türkçe-Ermenice yayın yapan Agos gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, salgın nedeniyle büyük bir sıkıntı içerisinde olduklarını belirterek “Süreç sadece bizi değil tüm azınlık gazeteleri zorluyor. Bu iş biraz daha uzarsa tüm azınlık gazeteleri olarak sıkıntıya gireceğiz. Çünkü kısıtlı imkanlarla çok dar bir çevreye hitap eden gazeteleriz.” dedi. 

    Danzikyan Basın İlan Kurumunun azınlık gazetelerine resmi ilan vermediğini ama 2012’den beri her yıl belirli bir ödenek, katkı payı ayırdığını söyleyerek “Bunu geçen sene de yaptılar. Bu sene verecekleri ödeneği biraz erkene alırlarsa tüm azınlık gazetelerini rahatlatmış olurlar.” diye konuştu.

    Türkçe-Süryanice yayın yapan Sabro gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni David Vergili, koronavirüsün Süryanilerin daha fazla içine kapanmasına neden olduğunu ve konular hakkında hiç konuşmama yönünde bir eğilim bulunduğunu söyledi. “Abonelerimiz online gazete fikrine sıcak bakmıyor” diyen Vergili, çok kısıtlı bir kitleye hitap ettikleri için ilan ve reklamlarının da çok fazla olmadığını belirtti. 

    Türkçe- Ladino dilinde yayın yapan Şalom gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas “72 yıldır basılan bir gazeteyi online yayımlamak istemedik” diyerek reklam gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşandığını ve Basın İlan Kurumunun yıllık ödeneğinin erken yapılması için gerekli yerlere başvuruda bulunacaklarını söyledi. 

    Türkçe ile Kuzey Kafkas dillerinde yayın yapan Jıneps gazetesinden Serap Canbek, olağan dışı bir durum yaşandığı için ve “Bizi bizden koruyabilmek için” nisan sayısını PDF olarak dağıtma kararı aldıklarını söyledi. Canbek “Reklam ve ilan gelirimiz ise zaten yok hükmünde olduğundan bu konuda değişen bir şey yok. Gazete hep zorluk çekti zaten.” diye konuştu. (MEDYA SERVİSİ)

     

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı son 5 haftada 26 milyonu aştı
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Korona (Covid-19) birleştirir mi?

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Salgında esnek çalışma kurnazlığı

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Uzaktan...

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Tahliyeye itiraz özgürlüğe itirazdır

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Çarklar yeniden dönsün diye
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2376 ölüm, 98 bin 674 vaka | Öne çıkan gelişmeler (23 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2376 ölüm, 98 bin 674 vaka | Öne çıkan gelişmeler (23 Nisan)

    Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 376'ya yükseldiği Türkiye'den salgına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

    GÜNCELLENDİ
    TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde 23 Nisan özel oturumu gerçekleştirildi
    TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde 23 Nisan özel oturumu gerçekleştirildi

    Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde, 23 Nisan özel oturumu gerçekleştirildi. Oturumda konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "yeni anayasa" çağrısı yaptı.

    EMEP Tekirdağ İl Örgütü: İşçilerin hayatı patronların kârına feda edilemez
    EMEP Tekirdağ İl Örgütü: İşçilerin hayatı patronların kârına feda edilemez

    Emek Partisi Tekirdağ İl Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağında fabrikaların özel izin alıp işçileri çalıştırmasına tepki gösterdi.

    Erkan Baş'ın 23 Nisan özel oturumundaki konuşması sırasında TV kanalları yayını kesti
    Erkan Baş'ın 23 Nisan özel oturumundaki konuşması sırasında TV kanalları yayını kesti

    Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın TBMM'de 23 Nisan özel oturumunda yaptığı konuşmada Erdoğan'ı ve saray rejimini eleştirmesi üzerine televizyon kanalları yayını kesti.

    GÜNCELLENDİ
    İşçi mektubu: Fabrikada panoya asılan ilan
    İşçi mektubu: Fabrikada panoya asılan ilan

    "Yani belli ki hasta olacağız sendika bunu kabul ediyor hasta olduktan sonra da koronavirüs özel sağlık sigortası kapsamında diye buna sevinelim istiyor!"

    Patrona fabrikalar çalışacak müjdesi, işçilere işsizlik ve hastalık cenderesi
    Patrona fabrikalar çalışacak müjdesi, işçilere işsizlik ve hastalık cenderesi

    Antalya OSB'de pek çok işletme sokağa çıkma yasağında üretime devam etmek için özel izin aldı. Evrensel'e konuşan Bahar Tavukçuluk işçisi, işçilerin hayatının hiçe sayıldığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Salgında fiyatları yükselen temel ihtiyaç malzemeleri, ramazan öncesi cep yakıyor
    Salgında fiyatları yükselen temel ihtiyaç malzemeleri, ramazan öncesi cep yakıyor

    İstanbul’da, ramazan öncesi alışverişe çıkan vatandaşlar, “Korona fırsatçılığına ramazan fırsatçılığı da eklendi” diyerek tepki gösterdi. Esnaf durumu “Daha bu iyi günlerimiz” diye özetledi.

    GÜNCELLENDİ
    Çalışmak zorunda kalan çocuk işçiler: Çok zor ama mecburuz
    Çalışmak zorunda kalan çocuk işçiler: Çok zor ama mecburuz

    Koronavirüs salgını nedeniyle 'Evde kal' çağrılarının yapıldığı bu süreçte çocuk işçiler ne yapıyor? 23 Nisan Çocuk Bayramı vesilesiyle çalışmak zorunda kalan çocuk işçilerle konuştuk.

    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    İkinci Dünya Savaşının gölgesinde Japon fotoğrafçılar (1945-1960)
    İkinci Dünya Savaşının gölgesinde Japon fotoğrafçılar (1945-1960)
    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Tavas'ta şirket termik santralde, Denizlililer yaşam hakkında ısrarcı
    Tavas'ta şirket termik santralde, Denizlililer yaşam hakkında ısrarcı

    Denizli’nin Tavas ilçesi Avdan Mahallesi'nde kurulmak istenen termik santrale Denizli Barosu ve Büyük Menderes İnisiyatifi tepki gösterdi.

    Metal işçisi: Artık kaygılarımız sadece kendimiz için değil
    Metal işçisi: Artık kaygılarımız sadece kendimiz için değil

    Çiğli OSB’de bir metal fabrikasında çalışan işçi, koronavirüs vaka iddialarıyla birlikte kaygılarının sadece kendi yaşamları için değil aileleri için de arttığını yazdı.

    İzmir'de 1 Mayıs çalışmaları başladı: İş yerlerinde talepler dile getirilecek
    İzmir'de 1 Mayıs çalışmaları başladı: İş yerlerinde talepler dile getirilecek

    İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs, salgın koşulları dolayısıyla çeşitli şekillerde kutlanacak.

    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu

    Karaburun'un tek sulak alanı kurutulmaktan kurtarılınca yaban yaşamı yeniden canlandı.

    GÜNCELLENDİ
    Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı
    Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 64 tutuklunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız
    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız

    "Denizli'den Belediye-İş, Tüm Bel-Sen ve Mimarlar Odası yöneticileri de 'Meydanlarda olamasak bile taleplerimizi haykıracağız' dedi."