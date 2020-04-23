Agos, Jıneps, Sabro ve Şalom gazeteleri çözüm arıyor 

Türkiye'de basın hayatında varlığını sürdürmeye çalışan iki dilli gazeteler Kovid-19 salgını nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

Bianet’in Hikmet Adal'ın haberine göre; okuyucuların online yayımcılığa sıcak bakmadığını ve insanların gazetelerini ellerinde istediğini belirten yayın yönetmenleri, kendileri için bir başka sorunun koronavirüs nedeniyle reklam ve ilan gelirleri kaybetmek olduğunu söylüyor.

Türkçe-Ermenice yayın yapan Agos gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, salgın nedeniyle büyük bir sıkıntı içerisinde olduklarını belirterek “Süreç sadece bizi değil tüm azınlık gazeteleri zorluyor. Bu iş biraz daha uzarsa tüm azınlık gazeteleri olarak sıkıntıya gireceğiz. Çünkü kısıtlı imkanlarla çok dar bir çevreye hitap eden gazeteleriz.” dedi.

Danzikyan Basın İlan Kurumunun azınlık gazetelerine resmi ilan vermediğini ama 2012’den beri her yıl belirli bir ödenek, katkı payı ayırdığını söyleyerek “Bunu geçen sene de yaptılar. Bu sene verecekleri ödeneği biraz erkene alırlarsa tüm azınlık gazetelerini rahatlatmış olurlar.” diye konuştu.

Türkçe-Süryanice yayın yapan Sabro gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni David Vergili, koronavirüsün Süryanilerin daha fazla içine kapanmasına neden olduğunu ve konular hakkında hiç konuşmama yönünde bir eğilim bulunduğunu söyledi. “Abonelerimiz online gazete fikrine sıcak bakmıyor” diyen Vergili, çok kısıtlı bir kitleye hitap ettikleri için ilan ve reklamlarının da çok fazla olmadığını belirtti.

Türkçe- Ladino dilinde yayın yapan Şalom gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas “72 yıldır basılan bir gazeteyi online yayımlamak istemedik” diyerek reklam gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşandığını ve Basın İlan Kurumunun yıllık ödeneğinin erken yapılması için gerekli yerlere başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Türkçe ile Kuzey Kafkas dillerinde yayın yapan Jıneps gazetesinden Serap Canbek, olağan dışı bir durum yaşandığı için ve “Bizi bizden koruyabilmek için” nisan sayısını PDF olarak dağıtma kararı aldıklarını söyledi. Canbek “Reklam ve ilan gelirimiz ise zaten yok hükmünde olduğundan bu konuda değişen bir şey yok. Gazete hep zorluk çekti zaten.” diye konuştu. (MEDYA SERVİSİ)