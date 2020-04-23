Fransa’da polis sokağa çıkma kısıtlaması bahanesiyle banliyölerde aşırı güç uyguluyor

Fransa'da banliyölerde yaşayan halk, polisin sokağa çıkma kısıtlamalarını gerekçe göstererek mahallelerinde aşırı güç uyguladığını söyleyerek duruma tepki gösteriyor.

Polisin çarşamba gece saatlerinde motosikletli bir gence çarpması sonucu Villeneuve-la-Garenne adlı semtte başlayan olaylar kısa sürede Paris yakınlarındaki Gennevilliers, Clamart, Champigny-sur-Marne banliyöyelerine sıçradı. Polis çatışmalarda en az 13 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu. Ancak Roubaix, Tourcoing ve Limoges'da da polis ve göçmen gençler karşı karşıya geldi.

Fransa İçişleri Bakanı göçmen semtlerinde yaşanan gerilimin 2005'teki, "banliyö isyanı" olarak anılan olaylarla kıyaslanamayacak kadar küçük çaplı olduğunu açıkladı. Fransız Bakan ayrıca, protestoların yayılma eğiliminde olduğunun da altını çizdi.

Euronews’in haberine göre sorun sadece polis şiddet değil. Polisin tavrı kendilerine yönelik yaklaşımın sadece bir tezahürü. Mohsen Troudi adlı genç, Fransa'nın "eşitlik ve kardeşlik" ilkelerinin adeta kendilerini kapsamadığını söyledi. "Biz burada kendimizi ikinci sınıf vatandaş gibi hissediyoruz" diyen Troudi: "Özellikle Müslüman, Arap ya da zenciyseniz" ifadelerini kullandı.

İşsizliğin çok sert hissedildiği banliyöler, hükümetten daha kapsayıcı politikalar bekliyor.

Bugünlerde Kovid-19'un yol açtığı sağlık kriziyle mücadele eden Fransa, banliyölerdeki gerilimin aynı zamanda bir sosyal krize dönüşmesinden endişe ediyor. (DIŞ HABERLER)

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