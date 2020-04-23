UEFA'dan 55 üye ülkedeki kulüplere mali destek kararı

UEFA, koronavirüs (Kovid-19) salgınının kulüplerin mali sıkıntı yaşamasına yol açmasından dolayı, milli takım organizasyonlarına katkı verdikleri için 55 üye ülkenin kulüplerine yardım ödemelerini yapacağını açıkladı.

Demirören Haber Ajansının (DHA) haberine göre UEFA İcra Komitesi, bugün yaptığı toplantıda kulüpleri finansal anlamda rahatlatmaya yönelik kararlar aldı. Yapılan açıklamada kulüplere toplamda 200 milyon avroluk bir yardım yapılacağı bilgisi yer aldı. Bu 200 milyon avronun 70 milyon avroluk kısmının, Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve UEFA Uluslar Ligi için oyuncularını serbest bırakan kulüplere, kalan 130 milyon avroluk kısmının ise UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası için oyuncularını serbest bırakan kulüplere dağıtılacağı belirtildi.

UEFA, 55 üye ülkeden 676 kulübün, 2018-2020 döneminde Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve UEFA Uluslar Ligi'ne katkılarından dolayı 3 bin 200 bin avrodan 630 bin avroya kadar değişen miktarları kasasına sokacağını açıkladı. UEFA İcra Komitesi yaptığı açıklamada, bu yardım paketinin, koronavirüs salgını döneminde kulüplere nefes alma imkanı sağlayacağını kaydetti.

UEFA'nın açıkladığı paketteki ilk ödeme dönemi dağılımı şu şekilde:

Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off'larında yer almayan 39 milli takım için oyuncularını serbest bırakan kulüplere toplamda 50 milyon avro ödenecek.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off'larında yer alan 16 milli takım için oyuncularını serbest bırakan kulüplere 17,7 milyon avro ödenecek. (Play-off maçları için ödenecek olan tutar, bu miktara dahil değildir)

Play-off'lar için serbest bırakılan oyuncularla ilgili 2,7 milyon avroluk bakiye, bu play-off maçlarının tamamlanmasıyla dağıtılacak.

(SPOR SERVİSİ)

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