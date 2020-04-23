23 Nisan 2020 17:26

EMEP Tekirdağ İl Örgütü: İşçilerin hayatı patronların kârına feda edilemez

Emek Partisi Tekirdağ İl Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağında fabrikaların özel izin alıp işçileri çalıştırmasına tepki gösterdi.

Fotoğraf: Yünsa Basın Bülteni

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Emek Partisi Tekirdağ İl Örgütü, bütün ülkede olduğu gibi Tekirdağ’da da Covid-19 salgınının yayıldığını ve halkın sağlığı ve hayatını tehdit eder boyuta ulaştığını belirtti. Yapılan açıklamada ‘temasın kesilmesi’ ve ‘sıkı izolasyon’ açıklamalarına rağmen fabrikalarda binlerce işçinin çalıştırıldığı, temel ihtiyaçları üreten fabrikaların dışında bütün fabrikaların üretime geçici olarak ara vermesi gerektiği ifade edildi.

    “PATRONLARIN KÂRI İŞÇİLERİN CANINDAN ÖNEMLİ DEĞİLDİR”

    Sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ancak neredeyse tüm işçilerin çalışmak şartı ile bu yasak kapsamının dışında tutulduğu ifade edilen açıklamada şöyle denildi: “Tekirdağ ilimizde yüzden fazla fabrika özel izin alarak üretimlerine devam etti. Daha önce 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkması yasaklanmasına rağmen bu kapsamdaki işçiler yine kapsam dışında tutulmuştu. Özel izin alarak hafta sonu çalışan fabrikalar arasında deri, tekstil, plastik, metal sektöründe faaliyet yürüten fabrikalar bulunmakta. Bu fabrikalar bugün açısından halkımızın hangi ihtiyacını karşılamakta? Bugün patronların karı için çarkların dönmesi, işçilerin ve halkımızın sağlığından ve hayatından daha önemli değildir.”

    “TEKİRDAĞ’DA 15 FABRİKADA 46 İŞÇİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTIR”

    Tekirdağ’da da fabrikalardan Covid-19 testi sonuçları pozitif çıkan işçi haberlerinin sıklaştığı, pozitif vakaların çıktığı fabrikaların bazılarının hâlâ üretime devam ettiği bildirilen açıklamada, “Şimdiye kadar işçilerden aldığımız bilgilere göre ilimizde 15 fabrikada toplam 46 işçinin COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Üç yüzün üzerinde de işçi evlerinde karantina altında tutulmaktadır. Fabrikalarda üretim devam ettiği müddetçe salgının önüne geçmenin olanağı görünmemekte” denildi.

    "Çalışmanın olduğu fabrikalarda yaygın test yapılmalıdır" talebine vurgu yapan EMEP, EATON, Technocast, DFacto, Modern Karton, Termo Teknik, Toprak Kürk, Aygün Alüminyum, Tamteks, Yünsa, Beks Çorap, Bony Çorap, Teleset, Migros, EGO, Kasar Dual gibi fabrikalarda işçiler arasında pozitif vakalar çıktığı, bu fabrikalarda çalışan 300’ün üzerinde işçinin evlerinde izolasyona tabi tutulduğunu belirtti. İzolasyon altında olan işçilerin bir çoğuna ve ailelerine test dahi yapılmadığına dikkat çekildi.

    Bu salgın sürecinde işçi sınıfının hayati tehlikeye rağmen çalışırken diğer taraftan da açlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Patronlar bu süreçten hiçbir sorumluluk almadan, bütün faturayı işçilerin sırtına yıkmaya çalışıyor. İşçilerin senelik izinlerini gasbeden patronlar, ya kısa çalışma ödeneğine başvurmakta ya da işçileri ücretsiz izine ayırmakta. Bu süreçte yüzlerce fabrika üretimini durdururken işçiler kendi kaderine terk edilmiş durumda. Siyasal iktidar ise işsizlik fonundan ödenmek koşulu ile işçilere kısa çalışma ödeneği ile ücretinin yüzde 60’nı ve ücretsiz izine gönderilen işçiye ise günlük 39 lira reva görmekte. Bu uygulama ile siyasal iktidar işçilerin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak yerine patronların yükünü işçilerden kesilen paralar ile kurulan işsizlik fonuna yüklemekte. Bunun için işçiler kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin değil hiçbir kesinti olmadan ücreti patron tarafından karşılanmalı ve ücretli izin uygulamasına geçilmelidir” denildi. (Tekirdağ/EVRENSEL)

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