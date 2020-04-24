24 Nisan 2020 04:15

Güzeltepe’de fiziksel mesafe, sosyal dayanışma

Koronavirüs salgını döneminde işsiz kalan komşuları için sosyal medyada dayanışma kampanyası düzenleyen Güzeltepeliler, gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

yardımlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Fotoğraf: Sinem Kılıçkaya/Evrensel

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    Sinem KILIÇKAYA
    İzmir

    Koronavirüs salgını döneminde işsiz kalan, bu nedenle ekonomik sıkıntı çeken insanların yardımına birçok yerde yine mahalleli koşuyor. Bu mahallelerden biri de Çiğli’deki Güzeltepe. Dayanışma kampanyası başlatan mahalleli sosyal medya üzerinde bir de grup oluşturmuş. Kampanyayla gelen yardımlar, gıda kilerinde birikiyor. Bu kiler için de mahallede boş bir dükkan ayarlanmış. Gelen yardımlar buradan ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.   

    ‘İYİLİK BULAŞICIDIR

    Dayanışma kampanyası yürütücülerinden Zafer Taş, mahallede bir dayanışma ağı oluşturma fikrinin salgından önce de olduğunu ama salgınla hayata geçirebildiklerini söyledi. Bu kampanyaya “İyilik bulaşıcıdır” diyerek başladıklarını belirten Taş, bir zamanlar Güzeltepe’de yaşamış fakat çeşitli nedenlerle Kars’a, Almanya’ya ya da İsviçre’ye göçmek zorunda kalmış eski mahallelilerin de kampanyaya destek olduğunu ifade etti. İlk başlarda kampanyanın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediklerini dile getiren Taş, sosyal medyada açılan sayfanın etkisiyle ilginin arttığını ekledi. Mahallede ihtiyaç sahiplerini belirlemek için herkesin çevresini, komşusunu soruşturduğunu söyleyen Taş, insanların maskelerini bile yıkayıp kullanmak zorunda olduklarını söyledi.

    yardımlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

    Fotoğraf: Sinem Kılıçkaya/Evrensel

    ‘BİR MAKARNA KENDİNE, BİR MAKARNA GIDA KİLERİNE’

    Kampanyada yer alan Leyla Yıldırım, mahallede altı yıldır esnaflık yapıyor. Yıldırım, mahallenin gençleri arasında artan uyuşturucu kullanımına dikkat çekerek, konuyla ilgili salgından önce arkadaşlarıyla bir araya gelerek çözüm bulmaya çalışmışlar. “Mahallenin ortak sorunları neyse gündem edelim diye düşündük, sosyal medya hesabı açılınca herkes sorunlarını yazmaya başladı ve çözüm için hep birlikte bir şeyler önerelim istedik” dedi. Durumu uygun olan mahalleliden bir makarna kendine alırken bir makarna da komşusuna almasını istediklerini belirten Yıldırım, gıda kilerinde toplanan bu yardımların, kendilerine sosyal medyadan, telefonla ya da bir başkası aracılığıyla ulaşan ihtiyaç sahiplerine poşetleyerek dağıttıklarını söyledi. “Para yardımı yapanlar da var onları da bir araya getirip gıda çarşısından pirinç bulgur vs. alıp kilere koyacağız” diyen Yıldırım bu süreçte dağıtımların ilgili kişilere ulaşmasında Çiğli Belediyesi ile de koordineli hareket etmek istediklerini belirtti. Bugüne kadar belediyenin, muhtarlıkların ve duyarlı yardımsever mahallelilerin de katkısıyla 5 bine yakın ekmek dağıtıldığını söyleyen Yıldırım, ihtiyacı olan ve ulaşabildikleri herkesin gıda kilerinden faydalanmasını istediklerini ekledi.

    ‘EMEKÇİLERİN DAYANIŞMAKTAN BAŞKA YOLU YOK’

    Kampanya ile ilgili görüştüğümüz bir diğer mahalleli Bayram Akgül “Zaten bir kriz ortamı vardı, salgınla beraber kriz daha da büyüdü. Ağır aksak yürüyen bir hayat var. Bütün işletmeler ya durdu ya da durma noktasında. Fabrikalar işçi çıkarıyor, küçülmeye gidiyor, serbest çalışma yürüten işletmelerdeki işçilerin durumu ise çok belirsiz, ne zaman işbaşı yapacakları belli değil. Hükümetin açıkladığı paketle işten atmaların yasaklanması adı altında ücretsiz iznin yasalaştırılıp, emekçilerin 1117 TL’ye mahkum edilmesi, sermayeye sürekli kaynak aktaran paketler açıklanırken işçilerden, yoksuldan ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ diyerek sürekli para istenmesi, işçilerin ve emekçilerin birleşerek mücadele etmek ve dayanışma içinde olmaktan başka bir yolu olmadığını göstermişti” dedi.

    ‘KALICI ÇÖZÜM YOLLARI ARIYORUZ’

    Tüm bu olumsuz nedenlerden kaynaklı, işçilerin ve emekçilerin yoğun yaşadığı mahallede bir şeyler yapabilmek için bir araya geldiklerini söyleyen Akgül, “Şu koşullarda mutfağında aş pişmeyen komşularımıza aş olmaktır niyetimiz. Belki para yardımı yapamayız ama mutfağında aş pişmesine yardımcı olabiliriz diye düşündük. Aslında mahallemizde sosyal, kültürel ve dayanışmacı anlayışın hayat bulmasını istiyoruz. Kapımızı kapatıp, gözlerimizi gerçeklere yummak istemeyenler olarak bir sosyal medya hesabı açtık” diye konuştu. Mahalledeki birçok sorun için de çözüm bulma gayreti içinde olduklarını dile getiren Akgül, “Mahallemizin kentsel dönüşüm sorunları, gençliğin eğitim ve geleceksizlik sorunları, kadınların sorunları, büyüyen işsizlik sorunu ve çağımızın baş belası uyuşturucu ve alkol bağımlılığı gibi bir çok meseleye karşı farkındalık yaratıp, halkın katılımının sağlandığı çözüm yolları bulup, kalıcı olarak çözmektir niyetimiz. Güzeltepe ve Şirintepe bizimdir Facebook sayfamız bize umut oldu resmen” dedi.

    yardımlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

    Fotoğraf: Sinem Kılıçkaya/Evrensel

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