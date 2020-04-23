23 Nisan 2020 16:27

Ramazan alışverişi için yurttaşlar ya borç yazdırdı ya da kredi kartına yüklendi

Van'da Ramazan alışverişini için sokağa çıkma yasağı öncesi ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkanlar ya kredi kartına yüklendi ya da bakkala borç yazdırdı. 

Alışveriş yapan kişi

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • BÖLGE
    • Paylaş

    Barış DÖNMEZ

    Koronavirüs tehdidine karşı uygulanan sokağa çıkma yasağı öncesi Van merkeze akın eden yurttaşlar, ellerindeki Ramazan ayı için alınacaklar listesiyle sokak sokak gezerek, uygun fiyattan eşya aradı. Dar gelirli aileler, ya kredi kartına yüklendi ya da bakkala borç yazdırarak üç beş parça mutfak eşyası almaya çalıştı. 

    KREDİ KARTINA YÜKLENİYOR

    İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi’nde elinde uzun bir listeyle dolaşan 2 çocuk babası Erhan Tekin, Ramazan alışverişini kredi kartıyla yapacağını söyledi. Girdiği küçük markette saatlerce raflardaki fiyatlara bakarak gezinen Tekin, “Ben buraya tahin, pekmez, reçel gibi ihtiyaçları almaya geldim. Büyük marketlerde alışveriş yapmıyorum. Genelde küçük esnafta alışveriş yapıyorum. Çünkü bu süreçte en çok mağdur olanlar onlardır. Biz de virüsten dolayı satış yapamayan ve kirasını ödeyemeyen küçük esnafı tercih ediyoruz. Bu zor zamanlarda alışveriş için kredi kartına yükleniyorum. Bir de az bir birikim vardı şimdi onu da kullanıyorum” dedi.

    Erhan Tekin

    Fotoğraf: MA

    Kendisinin de esnaf olduğunu söyleyen Tekin, “Bir aydan fazladır iş yerim kapalı. İş yapamadığımız için zararımız çok var. Ramazan ayı geldi bu dönemde günübirlik çalışan insanlar var. Çoğu insan kafe ve lokanta gibi yerlerde sigortasız olarak çalışıyor. Bu insanlar hiçbir destekten yararlanamıyor. Devlet bu insanlara yardım etmesi lazım. Hükümetin bin TL desteğinden faydalanamayan sayısız insan var bu durumda.  Virüs bütün insanları ekonomik anlamda etkiledi” diye konuştu.

    SADECE TAHİN VE PEKMEZ ALDI 

    Van’ın Başkale ilçesine bağlı Yurttepe Mahallesi’nden gelen Erhan Özdemir ise ekonomik koşulları el vermediği için alışverişini eksik yaptığını anlattı. Özdemir, “Fazla bir şey alamadık. Sadece tahin ve pekmez aldım. Bir yandan deprem bir yandan virüs var. 4 gün sokağa çıkma yasağı olduğu için şimdi geldik alışverişe” diye belirtti. 

    GELEN MÜŞTERİ DE BORÇ ALIYOR 

    Eski Başkale durağında 40 yıldır esnaflık yapan Yemen Çevirel de Ramazan alışverişi için gelen müşterilerinin çoğunun aldıklarını borca yazdırdığını söyledi. Eskiden gelen müşterilerin tahin, pekmez, reçel gibi gıdaları 5 kilodan aldığını dile getiren Çevirel, şimdi ise bir veya 2 kilo ancak alabildiğini söyledi.

    Çevirel, şöyle devam etti: ”Virüs nedeniyle köylüler eskisi gibi gelmediği için ekonomik olarak etkilendik. 2 tane çocuğum var. En büyük çocuğum 18 yaşında. Salgın hastalıktan dolayı evde kalıyor. Ben 64 yaşındayım. Bu yaşta bile hala çalışıyorum. 30 yıldır BAĞKUR’luyum. 2 ay oldu emekli oldum. Şimdiye kadar 70-80 bin ödeme yaptım. Şuan aldığım maaş bin 500 TL. Bu parayla geçinemiyorum zaten. Bunun yanında kiram da var. Esnaf kredisi başvurusu yaptım. Her defasında bir engel çıkardılar önüme. Şuan da bekliyoruz. İş yapamayınca kirada veremiyoruz. Hükümet esnafın yanında olduğunu söylüyor. Bir kredi veriyor onu da alamıyoruz. O krediyi bile faizle veriyorlar. Önceki Ramazan aylarında yurttaşlar 5 kilo mercimek ya da fasulye alıyordu. Şimdi geliyor bir ya da 2 kilo alıyor. İnsanlar da para yok alsın.” (MA)

    Yemen Çevirel

    Fotoğraf: MA

    Gıda sektöründe 65 yaş üstü işçiler yasağa rağmen çalıştırılıyor

    Gıda sektöründe 65 yaş üstü işçiler yasağa rağmen çalıştırılıyor

    Korona (Covid-19) birleştirir mi?

    A. Cihan SOYLU

    Korona (Covid-19) birleştirir mi?

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    SONRAKİ HABER

    Erkan Baş'ın 23 Nisan özel oturumundaki konuşması sırasında TV kanalları yayını kesti
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Korona (Covid-19) birleştirir mi?

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Salgında esnek çalışma kurnazlığı

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Uzaktan...

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Tahliyeye itiraz özgürlüğe itirazdır

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Çarklar yeniden dönsün diye
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2376 ölüm, 98 bin 674 vaka | Öne çıkan gelişmeler (23 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2376 ölüm, 98 bin 674 vaka | Öne çıkan gelişmeler (23 Nisan)

    Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 376'ya yükseldiği Türkiye'den salgına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

    GÜNCELLENDİ
    TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde 23 Nisan özel oturumu gerçekleştirildi
    TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde 23 Nisan özel oturumu gerçekleştirildi

    Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde, 23 Nisan özel oturumu gerçekleştirildi. Oturumda konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "yeni anayasa" çağrısı yaptı.

    EMEP Tekirdağ İl Örgütü: İşçilerin hayatı patronların kârına feda edilemez
    EMEP Tekirdağ İl Örgütü: İşçilerin hayatı patronların kârına feda edilemez

    Emek Partisi Tekirdağ İl Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağında fabrikaların özel izin alıp işçileri çalıştırmasına tepki gösterdi.

    Erkan Baş'ın 23 Nisan özel oturumundaki konuşması sırasında TV kanalları yayını kesti
    Erkan Baş'ın 23 Nisan özel oturumundaki konuşması sırasında TV kanalları yayını kesti

    Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın TBMM'de 23 Nisan özel oturumunda yaptığı konuşmada Erdoğan'ı ve saray rejimini eleştirmesi üzerine televizyon kanalları yayını kesti.

    GÜNCELLENDİ
    İşçi mektubu: Fabrikada panoya asılan ilan
    İşçi mektubu: Fabrikada panoya asılan ilan

    "Yani belli ki hasta olacağız sendika bunu kabul ediyor hasta olduktan sonra da koronavirüs özel sağlık sigortası kapsamında diye buna sevinelim istiyor!"

    Patrona fabrikalar çalışacak müjdesi, işçilere işsizlik ve hastalık cenderesi
    Patrona fabrikalar çalışacak müjdesi, işçilere işsizlik ve hastalık cenderesi

    Antalya OSB'de pek çok işletme sokağa çıkma yasağında üretime devam etmek için özel izin aldı. Evrensel'e konuşan Bahar Tavukçuluk işçisi, işçilerin hayatının hiçe sayıldığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Salgında fiyatları yükselen temel ihtiyaç malzemeleri, ramazan öncesi cep yakıyor
    Salgında fiyatları yükselen temel ihtiyaç malzemeleri, ramazan öncesi cep yakıyor

    İstanbul’da, ramazan öncesi alışverişe çıkan vatandaşlar, “Korona fırsatçılığına ramazan fırsatçılığı da eklendi” diyerek tepki gösterdi. Esnaf durumu “Daha bu iyi günlerimiz” diye özetledi.

    GÜNCELLENDİ
    Çalışmak zorunda kalan çocuk işçiler: Çok zor ama mecburuz
    Çalışmak zorunda kalan çocuk işçiler: Çok zor ama mecburuz

    Koronavirüs salgını nedeniyle 'Evde kal' çağrılarının yapıldığı bu süreçte çocuk işçiler ne yapıyor? 23 Nisan Çocuk Bayramı vesilesiyle çalışmak zorunda kalan çocuk işçilerle konuştuk.

    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    İkinci Dünya Savaşının gölgesinde Japon fotoğrafçılar (1945-1960)
    İkinci Dünya Savaşının gölgesinde Japon fotoğrafçılar (1945-1960)
    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Tavas'ta şirket termik santralde, Denizlililer yaşam hakkında ısrarcı
    Tavas'ta şirket termik santralde, Denizlililer yaşam hakkında ısrarcı

    Denizli’nin Tavas ilçesi Avdan Mahallesi'nde kurulmak istenen termik santrale Denizli Barosu ve Büyük Menderes İnisiyatifi tepki gösterdi.

    Metal işçisi: Artık kaygılarımız sadece kendimiz için değil
    Metal işçisi: Artık kaygılarımız sadece kendimiz için değil

    Çiğli OSB’de bir metal fabrikasında çalışan işçi, koronavirüs vaka iddialarıyla birlikte kaygılarının sadece kendi yaşamları için değil aileleri için de arttığını yazdı.

    İzmir'de 1 Mayıs çalışmaları başladı: İş yerlerinde talepler dile getirilecek
    İzmir'de 1 Mayıs çalışmaları başladı: İş yerlerinde talepler dile getirilecek

    İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs, salgın koşulları dolayısıyla çeşitli şekillerde kutlanacak.

    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu

    Karaburun'un tek sulak alanı kurutulmaktan kurtarılınca yaban yaşamı yeniden canlandı.

    GÜNCELLENDİ
    Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı
    Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 64 tutuklunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız
    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız

    "Denizli'den Belediye-İş, Tüm Bel-Sen ve Mimarlar Odası yöneticileri de 'Meydanlarda olamasak bile taleplerimizi haykıracağız' dedi."