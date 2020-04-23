Ramazan alışverişi için yurttaşlar ya borç yazdırdı ya da kredi kartına yüklendi

Barış DÖNMEZ

Koronavirüs tehdidine karşı uygulanan sokağa çıkma yasağı öncesi Van merkeze akın eden yurttaşlar, ellerindeki Ramazan ayı için alınacaklar listesiyle sokak sokak gezerek, uygun fiyattan eşya aradı. Dar gelirli aileler, ya kredi kartına yüklendi ya da bakkala borç yazdırarak üç beş parça mutfak eşyası almaya çalıştı.

KREDİ KARTINA YÜKLENİYOR

İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi’nde elinde uzun bir listeyle dolaşan 2 çocuk babası Erhan Tekin, Ramazan alışverişini kredi kartıyla yapacağını söyledi. Girdiği küçük markette saatlerce raflardaki fiyatlara bakarak gezinen Tekin, “Ben buraya tahin, pekmez, reçel gibi ihtiyaçları almaya geldim. Büyük marketlerde alışveriş yapmıyorum. Genelde küçük esnafta alışveriş yapıyorum. Çünkü bu süreçte en çok mağdur olanlar onlardır. Biz de virüsten dolayı satış yapamayan ve kirasını ödeyemeyen küçük esnafı tercih ediyoruz. Bu zor zamanlarda alışveriş için kredi kartına yükleniyorum. Bir de az bir birikim vardı şimdi onu da kullanıyorum” dedi.

Fotoğraf: MA

Kendisinin de esnaf olduğunu söyleyen Tekin, “Bir aydan fazladır iş yerim kapalı. İş yapamadığımız için zararımız çok var. Ramazan ayı geldi bu dönemde günübirlik çalışan insanlar var. Çoğu insan kafe ve lokanta gibi yerlerde sigortasız olarak çalışıyor. Bu insanlar hiçbir destekten yararlanamıyor. Devlet bu insanlara yardım etmesi lazım. Hükümetin bin TL desteğinden faydalanamayan sayısız insan var bu durumda. Virüs bütün insanları ekonomik anlamda etkiledi” diye konuştu.

SADECE TAHİN VE PEKMEZ ALDI

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Yurttepe Mahallesi’nden gelen Erhan Özdemir ise ekonomik koşulları el vermediği için alışverişini eksik yaptığını anlattı. Özdemir, “Fazla bir şey alamadık. Sadece tahin ve pekmez aldım. Bir yandan deprem bir yandan virüs var. 4 gün sokağa çıkma yasağı olduğu için şimdi geldik alışverişe” diye belirtti.

GELEN MÜŞTERİ DE BORÇ ALIYOR

Eski Başkale durağında 40 yıldır esnaflık yapan Yemen Çevirel de Ramazan alışverişi için gelen müşterilerinin çoğunun aldıklarını borca yazdırdığını söyledi. Eskiden gelen müşterilerin tahin, pekmez, reçel gibi gıdaları 5 kilodan aldığını dile getiren Çevirel, şimdi ise bir veya 2 kilo ancak alabildiğini söyledi.

Çevirel, şöyle devam etti: ”Virüs nedeniyle köylüler eskisi gibi gelmediği için ekonomik olarak etkilendik. 2 tane çocuğum var. En büyük çocuğum 18 yaşında. Salgın hastalıktan dolayı evde kalıyor. Ben 64 yaşındayım. Bu yaşta bile hala çalışıyorum. 30 yıldır BAĞKUR’luyum. 2 ay oldu emekli oldum. Şimdiye kadar 70-80 bin ödeme yaptım. Şuan aldığım maaş bin 500 TL. Bu parayla geçinemiyorum zaten. Bunun yanında kiram da var. Esnaf kredisi başvurusu yaptım. Her defasında bir engel çıkardılar önüme. Şuan da bekliyoruz. İş yapamayınca kirada veremiyoruz. Hükümet esnafın yanında olduğunu söylüyor. Bir kredi veriyor onu da alamıyoruz. O krediyi bile faizle veriyorlar. Önceki Ramazan aylarında yurttaşlar 5 kilo mercimek ya da fasulye alıyordu. Şimdi geliyor bir ya da 2 kilo alıyor. İnsanlar da para yok alsın.” (MA)

Fotoğraf: MA

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