23 Nisan 2020 16:11

Beytüşşebap'ta içme suyuna yağmur suları karıştı 

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yağmur suları, içme suyu şebekesine karıştı.

Yağmur ve lavabodan akan kirli su

Fotoğraf: DHA

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    Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde sağanak nedeniyle bazı iş yeri ve evleri su basarken, yağmur suları, içme suyu şebekesine karıştı. Evde açılan musluklardan kirli su aktı. 

    AKP'li Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, "Dün akşamdan devam eden yağış nedeniyle maalesef birçok iş yeri ve ev su altında kaldı. Bizler de iş yerlerini ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Su şebekesine yağmur suları karıştı. İlçemizde bu sorun uzun yıllardır yaşanıyor. İlçemize yeni bir kaynak suyu getirmeyi planlıyoruz" dedi. (DHA)

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