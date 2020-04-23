Diyarbakır kayyumu yasağa rağmen çocukları toplayıp bayrak dağıttı

Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 4 günlük sokağa çıkma yasağını, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi (DBB) kayyumu, bayrak dağıtarak ihlal etti. Kayapınar ilçesinde bir site içerisine giren belediye ekibi, sokağa çıkma yasağına rağmen çocukları bir araya toplayarak bayrak dağıttı. Site bahçesinde yaklaşık 20 çocuk fiziki mesafeyi hiçe sayarak, eğlendirilmeye çalışıldı.

Yurttaşların site bahçelerine çıkmalarının dahi yasak olduğu kentte kayyımın görevlendirdiği ekip, merkez ilçelerdeki çok sayıda siteye girerek aynı uygulamayı yaptıktan sonra sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. (Diyarbakır/MA)

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