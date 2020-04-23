23 Nisan 2020 15:47

Patrona fabrikalar çalışacak müjdesi, işçilere işsizlik ve hastalık cenderesi

Antalya OSB'de pek çok işletme sokağa çıkma yasağında üretime devam etmek için özel izin aldı. Evrensel'e konuşan Bahar Tavukçuluk işçisi, işçilerin hayatının hiçe sayıldığını söyledi.

Bahar Tavukçuluk binası ve kamyonetleri

Fotoğraf: Google Streetview

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Antalya’da 56 firma için hafta sonu çalışma izni alan OSB Başkanı ve Bahar Tavukçuluk Gıdanın sahibi Ali Bahar, sanayicilere mesaj atarak “üretime devam müjdesi” verdi. Evrensel'e konuşan Bahar Tavukçuluk işçisi, işçilerin hayatının hiçe sayıldığını dile getirdi.  

    Mart ayı ortalarında üretimin sınırlandığını ve 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların ücretsiz izne çıkarıldığını hatırlatan işçi, “Canlı hayvan kesimi hiç durmadı, neredeyse her gün kesim yapılıyordu. Kesim yoğunlaşınca diğer bölümlerde çalışan ve izne gönderilen arkadaşlar tekrar işbaşı yapmaları için çağırıldı. Nisan ayı başı itibariyle kısa çalışma ödeneğine başvuru yapılacağı söylendi. Bu tarihten sonra kesim haftada üçe indirilerek işçi arkadaşların yarısına yakını eve gönderildi” dedi.

    HEP SERMAYE DESTEKLENİYOR

    Fabrikanın nasıl çalışacağının belirsiz olduğunu kaydeden işçi, alınan önlemler için de şunları söyledi: “Fabrikaya girişte ateş ölçümü yapılıyor. Çalışma sahasında maske, bone, kolluk ve eldiven takarak işe başlıyoruz. Üç mola hakkımız var. Bu mola süreçlerinde maske, eldiven gibi ürünler değiştirilebiliyor. Fakat bu önlemler pandemi öncesi de vardı. İlaveten alınan önlem sadece ateş ölçümü oldu. Yemek ve çay molalarında sosyal mesafe kuralı uygulanmadığı gibi buna denk bir mola düzenlemesi de yapılmadı. Sadece giriş, çıkış ve mola alanlarına virüsten korunma yöntemlerine ilişkin afişler asıldı.”

    Sermaye her alanda desteklenirken, işçiler açlığa ve ölüm tehlikesi altında çalışmaya itildiğini ifade eden işçi, “Bu dört günlük sokağa çıkma yasağı da çalışanlar işbaşındayken etkili olmaz. Antalya OSB'de birçok işyeri faaliyetlerini sürdürecektir. Sanırım 21. yüzyıl hastalık ve virüslerle de mücadele ile dolu olacak. Tüm bunların panzehiri demokratik, eşitlikçi, örgütlü güç olmaktan geçiyor” dedi.

    İŞÇİLERE MÜCADELE ÇAĞRISI

    Emek Partisi Antalya İl Yöneticisi Hasan Alkan da sokağa çıkma yasağının 4 gün olmasının ardından birçok firmanın ücretime devam etmek için özel izne başvurduğunu söyledi. Alkan “Onlarca fabrika, binlerce işçisi ile yasaktan muaf tutuldu. Tıpkı şehirler arası yolculuk yasağında işçi servislerinin, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağında genç işçilerin muaf tutulduğu gibi. Fabrikalar durmadan, salgının durmayacağının ortada olmasına rağmen sermayenin çarklarının döndürülme çabası ısrarla devam ediyor. Patronlar istiyor, hükümet yapıyor" diye konuştu. İşçi ve emekçilerin hayatının hiçe sayıldığını kaydeden Alkan “Gerçek çözüm halkın zorunlu ihtiyaçlarının karşılandığı, emekçilerin ücretli izne ayrıldığı, karantinadır” dedi. Alkan işçileri, sermayeye karşı birlik olmaya ve talepleri için mücadele etmeye çağırdı. (Antalya/EVRENSEL)

    ANTALYA'DA İŞÇİ DANIŞMA HATTI KURULDU

    Öte yandan EMEK Partisi Antalya İl Örgütü salgın döneminde işçilerin yaşadığı sorunlarla ilgili başvurabilmesi için “İşçi Danışma Hattı” kurduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada “Sürecin plansız yürütüldüğünü her kararı ile gözler önüne seren iktidar, işçi ve emekçileri belirsizlik içerisinde bırakarak kaygılarını arttırmaya devam ediyor. Buna karşın Antalya'da yaşayan bütün işçi ve emekçi arkadaşlarımızın, çalıştığı işyeri ve fabrikadaki gelişmeleri aktarmak, ücretsiz izin dayatması, kıdem tazminatı gaspları, işsizlik ödeneği, alınmayan sağlık ve güvenlik önlemleri ve kısa çalışma ödeneği hakkında hukuki süreci danışmak ve bilgi almak için 0533 516 47 76 numaralı telefona veya Facebook: Emek Partisi / Antalya hesabına ulaşmalarını istiyoruz.” (Antalya/EVRENSEL)

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