23 Nisan 2020 15:18

Kâr edemeyen özel hastaneler faturayı sağlıkçılara kesmek istiyor

Diyarbakır Tabip Odası, salgından dolayı özel hastanelerin kar edememelerini gerekçe göstererek, sıkıntıya katlanma külfetini bütünüyle sağlık çalışanlarına yüklemesine tepki gösterdi.

Ankara Şehir Hastanesinde sağlık çalışanları koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde maske, eldiven, siperlik ve tulumla görevlerini yapıyor.

Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

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    Diyarbakır Tabip Odası (DTO), İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ihtiyaç halinde pandemi hastanesi olarak kullanılacağı belirtilen Diyarbakır’daki özel hastanelerdeki sorunların tespit edildiği ve bu sorunların çözümü için önerilerin olduğu “Diyarbakır Özel Hastaneler Raporunu” paylaştı. Özel hastanelerin virüsten korunmak için kendi kişisel koruyucu ekipmanları ve dezenfektanlarını üretmeye başladığı belirtilen raporda, ancak bu ekipmanların yeterliliğinde ve örnek alma kabinlerinde eksikliklerin olduğu kaydedildi.  

    Raporda Kovid-19 şüphesiyle özel hastanelere başvuran hastalara yönelik gerekli testlerin yapıldığı ve şüpheli hastaların testleri sonuçlanana kadar ilgili hastanede takip edildiği kaydedilerek, bu hastalardan ilave ücret alınmadığının altı çizildi. Raporda, ayrıca pandemi hastaneleri olarak belirlenen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin Kovid dışı hasta sevklerine direnç gösterdiği belirtildi.

    13 SAĞLIK EMEKÇİSİ VİRÜSE YAKALANDI

    Sağlık meslek örgütlerinden ve kamuoyundan gelen yoğun baskılar sonucunda son günlerde Diyarbakır’da test sayısının nispeten arttığı ifade edilen raporda, ancak özel hastanelerde çalışan sağlıkçılara olması gereken düzeyde test yapılmadığı vurgulandı. DTO, bugüne kadar 13 sağlık emekçisinin test sonucunun pozitif çıktığı bilgisini vererek, bunların tedavisine Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine başlandığını aktardı. 

    YILLIK İZİNDEN BORÇLANDIRILDILAR

    DTO, hükümetin sermayeyi desteklemeye yönelik yayınladığı ücretsiz izin uygulamasının sağlık çalışanlarının gelirini ortadan kaldırmasının yanı sıra sağlıkçıların sağlık hizmetlerinin dışına itilmesine neden olduğuna dikkat çekti. Raporda, sağlık çalışanına gereksinim duyulan bir dönemde özel hastanelerin bu yasaya dayanarak, çalışanlarını ücretsiz izne çıkardığı ve daha önce anlaştıkların maaşlarından yarı yarıya kadar kesintiye gittiği belirtildi. Raporda, sağlık çalışanlarının önceki aylardan kalan hak edişlerinin verilmediği aktarılarak, aynı zamanda çalışanların önümüzdeki yılın yıllık izninden borçlandırıldığı vurgulandı. Hastanelerde asgari ücret ile çalışan sağlık emekçilerinin mağduriyetinin görünenden yüksek olduğu kaydedilen raporda, bu sorunların alandaki sendikasızlıktan kaynaklı olarak gündeme çıkarılamadığı belirtildi. 

    KÜLFETİN SAĞLIKÇILARA YÜKLENMESİ 

    Özel hastanelerin kar edememesinin külfetini sağlık çalışanlarına yüklemesini kabul edilemez olduğunu belirten DTO, raporunda şunlara vurgu yaptı: “Başka ülkelerde son sınıf tıp öğrencilerinin ve sağlıkçıların bile çalıştırılmaya başlandığı, kamu-özel ayrımı yapılmadan seferber olunduğu bu pandemi sürecinde ülkemizde sağlık sunumunun çok önemli bir kısmını karşılayan özel sektörde sağlıkçıların ücretsiz izne çıkarılması pandemiyle mücadelede sağlık seferberliği ile uyuşmamaktadır. Elektif hasta muayenesi ve ameliyatların azalmasına bağlı olarak özel sağlık kuruluşlarının gelirlerinin azalmış olması ve bu dönemde ‘kâr edilmediği’ gerekçesiyle, sıkıntıya katlanma külfetinin bütünüyle sağlık çalışanlarına yüklenmesi kabul edilemez.”

    ÇALIŞANLARA ‘GÜVENCE’

    Özel hastanelerde yaşanan sorunları yerinde tespit eden DTO, bu hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarının görüşlerini aldıktan sonra önerilerini şöyle sıraladı: 

    • Kamu/özel ayrımı yapılmadan hep birlikte pandemiyle mücadele ettiğimiz bu olağanüstü günlerdeözel hastanelerdeki güncel problemler, KKE eksiklikleri ve sağlıkçıların yaşadıkları sorunlar kamuda olduğu gibi İl Sağlık Müdürlükleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından yakından takip edilmeli ve bahsi geçen problemlere zamanında müdahale edilmelidir.
    • Zorla yıllık izin kullandırma, ücretsiz izin ve işten çıkarma gibi uygulamalar yasaklanmalıdır. Geçmiş aylardan kalan gecikmiş hakedişlerin ivedilikle ödenmesi sağlanmalıdır.
    • Pandemi süresince özel sektördeki tüm sağlık çalışanlarının gelirleri kamuda olduğu gibi güvence altına alınmalı, ücretlerinin kamu hastaneleriile paralel hale getirecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
    • Özel sağlık kuruluşlarında çalışan 65 yaş üstü hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına talepleri durumunda ücretli izin verilmelidir. 
    • Özel sağlık kuruluşlarında çalışan gebe veya anne hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ücretli izin alabilmesi sağlanmalıdır.
    • Sağlık çalışanlarına yönelik taramalar arttırılmalı ve periyodik olarak test yapılmalıdır.” (HABER MERKEZİ)

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