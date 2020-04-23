Kovid-19’a yakalanan 3 bin 474 sağlık çalışanı hakkında Sağlık Bakanına sorular

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması talebiyle Meclis’e soru önergesi sundu.

Önergede, TTB'nin açıklamalarına dikkat çekilerek, "TTB yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’ndan ısrarla bulaşı görülen sağlık çalışanları sayısını istemesine rağmen Bakanlık tarafından bir cevap alamadıklarını, bu raporu Tabip Odaları aracılığı ile ulaşılabilen illerde, ulaşılabilen sağlık kurumlarından derlediğini belirtmiştir. 44 ilde kamu ya da özel ayırt edilmeksizin tüm sağlık kurumlarını kapsayan rapora göre, tanı almış hekim sayısına 37 ilde ulaşılabildiği, üç ilde sağlık çalışanlarının meslekleriyle ilgili ayrım yapılamadığı belirtilmiştir. Tanı almış hekim sayısının en yüksek olduğu iller İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir ve Adana olarak belirlenmiştir. İstanbul’da 960’ı hekim olmak üzere toplam 2005 sağlık çalışanının Covid-19’a yakalandığı bilgisi paylaşılırken, bu illeri sırasıyla 12 hekim ile Diyarbakır, 11 ile Kırklareli, 11 ile Antalya, 10 ile Bursa, 9 çalışan ile Samsun’un izlediği belirtilmiştir. Rapora göre Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun Covid-19 yüzünden yaşamını yitirdiği 01.04.2020 tarihinden 22.04.2020 tarihine kadar Covid-19 nedeni ile 14’ü hekim 24 sağlık çalışanı yaşamını yitirmiştir” denildi.

3 BİN 474 SAĞLIK ÇALIŞANI

Yüzde 38’ini hekimlerin oluşturduğu 3 bin 474 sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığı hatırlatmasının yapıldığı önergede, "Hekim dışı sağlık çalışanlarının dışında Covid-19 tanısı alan meslekler ebe, hemşire, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, eczacı, diş hekimi, temizlik çalışanı, tıbbi sekreter, şoför ve mühendistir. Yapılan çalışmaya göre tanı almış hekim sayısının en çok olduğu İstanbul, İzmir, Eskişehir, Adana, Ankara illerinde tıbbi maskeye erişim, N95 maskesine erişim, çalışan sayısının hiç arttırılmaması, triaj mekanı sağlanmaması, salgınla ilgili eğitim verilmemesi gibi sorunlar mevcuttur. TTB yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerinin ve sendikaların bilgilendirilmemesini, sorularına cevap verilmemesini sağlık çalışanlarının yaşam ve sağlık haklarını yok sayan, önemsemeyen siyasi bir tutum olarak nitelediklerini belirtmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.

Güzel, Sağlık Bakanı Koca'ya yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltti:

"Türk Tabipler Birliği, Sağlık Emekçileri Sendikası ve sağlık odaları, kurumları ile neden hiçbir şekilde iletişim kurulmamakta, salgın ile mücadele bilgileri bu kurumlara aktarılmamaktadır?

TTB tarafın yayınlanan raporda birçok ilin olmadığı ve ulaşabildikleri veri sayısının kısıtlı olduğu göz önünde bulundurulduğunda dahi yirmi günlük hazırlanan bu rapora göre 3474 sağlık çalışanın enfekte olduğu, 24 sağlık çalışanın yaşamını yitirdiği bilgisine dayanarak sağlık çalışanlarının korunmasına dair aldığınız tedbirlerin yeterli olmadığı göz önüne alınıp tedbirleri arttıracak mısınız?

Özellikle enfekte hekim sayısının en fazla olduğu İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana illerinde sağlık çalışanlarının korunmasına dair ne gibi tedbirler alınmıştır?

Enfekte hekim sayısının en fazla olduğu beş ilde neden hala eksiklikler giderilmemiş, hekimler zorlu şartlarda ve korumasız bir şekilde çalışmaktadır?

Türkiye’de salgının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden itibaren kaç sağlık çalışanı enfekte olmuştur? Bu sağlık çalışanlarının mesleki ve il bazlı dağılımı nedir?" (Diyarbakır/MA)

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