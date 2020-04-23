Kürt gazetecilerden Güney Kürdistan için diyalog çağrısı

272 Kürt gazeteci Güney Kürdistan’da yaşanan gerilim ile ilgili açıklama yaparak gerilimin diyalog yoluyla çözülmesini istedi.

Güney Kürdistan’ın Zînê Wertê alanında yaşanan gerilimin, her an Kürt güçleri arasında yeni bir çatışmaya dönüşebilecek potansiyeli içerdiği ifade edilen açıklamada; iç çatışmaların tamamında kaybedenin Kürtler olduğu belirtildi.

Açıklamada yaşanan gerilime son verilmesi için şu önerilerde bulunuldu:

Her Kürt gücü öncelikle Zînê Werte alanına kaydırdığı askeri gücünü geri çekmelidir.

Ardından taraflar direkt görüşmeli; sorunun diyalogla çözümü konusunda adım atılmalıdır.

Kürt halkının siyasal güçlerinin bölgesel kazanımları, civar sömürgeci devletlerle diyalogu zorunlu kılmaktadır. Bunun anlaşılır yanları vardır. Ancak bu diyalog bir başka parçanın siyasal güçlerinin, veya kazanımlarının aleyhine olmamalıdır.

Kürt siyasal güçleri benzer durumların gelecekte yaşanmaması ve sorunların kalıcı çözümü için ise ulusal kongreyi toplama çalışmalarını bir an önce yeniden başlatmalıdır.

Kürt siyasal güçleri arasında diyalog ile çözülmeyecek hiçbir sorun olmadığı dile getirilen açıklamada; “Biz aşağıda imzası olan Kürdistanlı gazeteciler sorunun çözümü için tüm Kürt siyasal güçlerini sorumlu davranmaya, gerilimi düşürecek adımlar atmaya ve sorunların kalıcı çözümü için diyalogu geliştirmeye çağırıyoruz” denildi.

İMZACILAR

Abid Kar, Abidin Çetin, Ahîn Mustefa, Ahmed Kerkuk, Ahmet Himo, Ahmet Kahraman, Ahmet Semir, Alan Maîş, Ali Dağlı, Ali Güler, Ali Özşerik, Alican Kaya, Amanc Wertê, Amara Bawer, Amed Dicle, Areş Mîrzayî, Armanc Herekol, Aryen Botan, Arzu Demir, Aslan Aslan, Avaşîn Hêlîn, Avêsta Cizîr, Ayhan Tayfur, Azad Sefo, Azime İnan, Barış Boyraz, Barış Çırpan, Basıl Reşid, Başur Engizek, Bayram Balcı, Bemal Xwediwar, Berçem Cudî, Berhem Letîf, Berîtan Zagros, Berivan Eminoğlu, Bêxal Qadir, Binevş Sarya, Biryar Mihemed, Botan Germiyanî, Botan Koçer, Bunyad Cizîrî, Burhan Ekinci, Buşra Elî, Cafer Cefo, Cafer Tar, Cahit Mervan, Can Kasapoğlu, Cemal Turan, Cemîl Murad, Cemo Doğan, Ceren Ceylan, Cıwana Cuma, Cihan Bilgin, Cihan Özgür, Civîn Ebas, Coza İbrahim, Cuma Mihemed, Çekdar Jindar, Daban Şiwanî, Dana Umer, Delal Cemîl, Delal Ramadan, Delil Zilan, Demhat Bilikî, Deniz Devrim, Devrim Arslan, Dîcle Demhat, Dicle Ehmed, Dicle Îto, Dilşad Cudi, Dilşad Xoşnaw, Dilucan Bozî, Doğan Çetin, Ebru Aydın, Ekin Baysal, Ekrem Berekat, Erdal Er, Erdal Temurlenk, Ergün Ozdemir, Ersîn Çaksu, Evin Hesen, Evin Osê, Eyub Gerdî, Ezra Sedun, Faruk Sakık, Fayiq Umer, Fehim Işık, Ferda Çetin, Ferhad Cîhanbegî, Ferheng Halabçeyi, Feride Hemko, Feride Zade, Ferman Mihemed, Feryad Goyî, Fewaz Mihemed, Fidan Ebdula, Firas İbrahim, Fuat Kav, Füsun Erdoğan, Gulan Akrawî, Gulistan Çiya Îke, Gulistan Tara, Güler Yıldız, Günay Aslan, Halil Baysoy, Halit Ermiş, Hamdi Akyol, Hawar Star, Haydar Işık, Hayri Kızıler, Hejar Seyit, Hêlîn Cûdî, Hêlin Üzel, Hemrin Omer, Henan Mıhemed, Henar İbrahim, Hendirên Hewramî, Herêm Qadir, Hêriş Celal, Hesen Hesan, Hesen Remo, Hesen Zaza, Hesna Mihemed, Heval Arslan, Hêvî Xelef, Hewre Feridun, Hewrê Kirêkar, Hîşam Arafat, Hiyam Abdullah, Hozan Zuber, Hüseyin Dağ, Hüseyin Narlı, İbrahim Gümüş, Îdrîs Kara, İlhami Erdoğan, Îlon Andok, Îman Hesen, İnan Gezer, İnan Özel, İsa Şêxo, İsam Abdullah, İsmet Akurt, İzzet Akcin, Jiyan Ehmed, Jiyan Pîran, Kamuran Sedun, Karwan Hawrami, Karwan Salan, Kazım Temürlenk, Kelsuma Eli, Kemal Necm, Kenan Azizoğlu, Kendal Cudi, Kendal Midyad, Leyla Çelîk, Lîlav Hesen, Linda El Şêx, Mahir Üzmez, Mazlum Sîdar, Mediya Kenan, Medya Henan, Medya Melek, Medya Silêman, Mehemed Hesen, Mehmet Ekinci, Memet Drews, Meral Küçük, Mêrxas Efrin, Mesure Mehmud, Meysa Kelhor, Meysa Mihemed, Mızgin Hemo, Mizgin Gorse, Mücahit Avras, Nasyar Mistefa, Nazım Daştan, Necmettin Salaz, Nejbir Osman, Nihad Osman, Nihat Kaya, Nîhat Pusat, Nizar Buldan, Nur Mihemed, Nurdoğan Aydoğan, Omer Hojebrî, Orivan Evdo, Ömer Tur, Pervin Legerîn, Peyam Hûseynî, Qedrî Esen, Ramazan Ölçen, Rebaz Hesen, Rebîa Êto, Renas Remo, Rewşen Qasım, Reza Menuçêhrî, Rodi Tehlo, Rohilat Henîfî, Rojbin Ekin, Rojda Seyidxan Ehmed, Ronahî Resid, Ronî Hemo, Ronîda Hecî, Ruperîn Bekir, Samia Kurdi, Sara Şex Hesen, Sebiha Suleyman, Selah Xidir, Selahattin Soro, Selman Aslan, Selwa Ebdurrehman, Semîra Şahabî, Serbest Tallî, Serhed Dersîm, Seyit Evran, Simav Xelil, Sinem Adali, Sipan Sılo, Siyabend Eli, Slava Ebdurrehman, Solin Mawa, Solin Reşid, Solin Serhan, Soma Ferhat Cevad, Soran Hisên, Soran Mehemed, Sorgul Şêxo, Sozda Oremar, Sozdar Weqas, Sterk Gulo, Suna Tunç, Şalaw Hesen, Şayca Kelhor, Şengül Oğur, Şêrîn Alî, Şêrîn Mihêdîn, Şervan Nergiz, Şervin Mistefa, Şilan Pelşin, Şine Fayiq, Şiyar Kara, Şiyar Munzur, Şükrü Yıldız, Tahir Mehemed, Terze Taha, Tolin Hesen, Ussama Mihemed, Ülkem Zeremya, Varoj Ahmed, Veysel Işık, Weysî Tallî, Xandi Elo, Xebatkar Raperîn, Xelîl Mistefa, Xeyrî Çelîk, Xezne Celal, Xezne Şêx Nebî, Xurbet Tallî, Yehya Kerîm, Yesmîn Kenan, Yusuf Serhat Bucak, Zana El Elî, Zana Seydi, Zeyneb Abdullah, Zeyneb Bereket, Zilan Dersim, Zilan Hesen, Zilan Mihemed, Zosik Balek, Zozan Remedan, Zubêr Biradostî. (HABER MERKEZİ)

Dr. Arzu Yılmaz: KBY’nin "PKK gitsin" çağrısı politik gerçeklikle bağdaşmıyor