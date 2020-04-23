23 Nisan 2020 11:42
Kolombiya'da tutuklu yakınlarından koronavirüs protestosu
Kolombiya'da, La Picota hapishanesi önünde toplanan tutuklu yakınları, koronavirüs önlemleri kapsamında bulaşma riskinin ortadan kaldırılması talebiyle protesto gösterisi düzenledi.
Fotoğraf: AA
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki La Picota hapishanesi önünde toplanan tutuklu yakınları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetinden bulaşma riskinin ortadan kaldırılması talebiyle protesto gösterisi düzenledi. (AA)
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