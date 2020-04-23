23 Nisan 2020 12:21

Metal işçisi: Artık kaygılarımız sadece kendimiz için değil

Çiğli OSB’de bir metal fabrikasında çalışan işçi, koronavirüs vaka iddialarıyla birlikte kaygılarının sadece kendi yaşamları için değil aileleri için de arttığını yazdı.

Fotoğraf: Özcan Yaman

Çiğli Organize Sanayi Bölgesinden Metal işçisi
İzmir

Çiğli organize sanayide küçük bir metal fabrikasında çalışan işçiler olarak her gün bir başka fabrikada virüse yakalanan işçilerin haberini duyuyoruz. Bu duyumları işyerimizde birbirimize anlatırken, işe gelirken, çalışırken tek tek hepimizin kaygısı, korkusu sesimizden anlaşılıyor. Dün işyerimizde duyduğumuz haberler fabrikalar ve işçiler arasında salgının nasıl hızlı ve büyük oranda yayıldığını gösteriyor.

Çiğli organize sanayide bulunan Özdersan Deri Makineleri fabrikasında çalışan 60 işçiden 40’ında test sonucunun pozitif olduğu söyleniyor. Yine dün Vansan fabrikasında bir işçide virüs tespit edildiği, aynı tezgahta çalışan ve aynı servise binenleri evlerine gönderip üretime devam edildiği söyleniyor. Salgın döneminde organizede ilk Mude tekstilde ardından Cms’de vaka çıktığını öğrendik işyerimizdeki sohbetlerde. Sonra yakınlarımızda bulunan Nemak’ta bir işçinin hayatını kaybettiğini ardından üretime geçici ara veren Zf, Ajan Elektronik, Bak Ambalaj, Alp Kauçuk, Osmak fabrikalarında vaka çıktığını duyduk. Bu iddiaları duydukça patronların işçilerin sağlığını tehlikeye atarak çalıştırılmak istediğini tartıştık.

Son olarak ise Akar tekstilde testi pozitif çıkan bir ustanın eve bulaştırdığını, virüse yakalanan babasının öldüğünü ve bu ustanın arkadaşlarına ‘babamı öldürdüm’ diyerek üzüntüsünü dile getirdiğini duyan arkadaşımızın bunu anlatmasının ardından hepimiz, kendimiz için kaygılanmayı unutup bu sefer ailemiz için kaygılanmaya başladık. Bütün fabrikalarda işçiler böyle bir ruh halinde çalışıyor.

SALGIN PARKLARDA DEĞİL FABRİKALARDA YAYILIYOR

Her gün işçilerin işe gelirken endişesi kaygısı büyüyor. Ama Hükümet parkta, meydanda bankları söktürüyor. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Ama silah sanayiye parça üreten SMS’den, cam üreten Dostcam fabrikasından vaka ve ölümlerin olduğu Nemak’tan Cms’den salgın görülen Akar ve Mudo tekstil başta olmak üzere tekstil fabrikalarından, baskı ambalaj fabrikası Amcor tobaccoya kadar sokağa çıkma yasağında bile işyerleri valilik izni ile hafta sonlarında da çalışıyor. Salgın, gerçek anlamda kontrol altına alınıncaya kadar halk sağlığı için zorunlu olmayan işyerlerinde üretime ara verilmesi bir yana sokağa çıkma yasağında bile işçiler ölse de bir şey olmaz anlayışı ile çarklar dönecek diyor patronlar ve onları sevindirmekte övünen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan.

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