23 Nisan 2020 10:32

Salgında fiyatları yükselen temel ihtiyaç malzemeleri, ramazan öncesi cep yakıyor

İstanbul’da, ramazan öncesi alışverişe çıkan vatandaşlar, “Korona fırsatçılığına ramazan fırsatçılığı da eklendi” diyerek tepki gösterdi. Esnaf durumu “Daha bu iyi günlerimiz” diye özetledi.

alışveriş yapan vatandaşlar

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
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    Naci Kaya
    Erdoğan Alayumat

    Salgında fiyatları yükselen temel ihtiyaç malzemeleri, ramazan öncesi cep yakıyor. İstanbul’daki yurttaşlar, fiyat artışlarına, “Korona fırsatçılığına ramazan fırsatçılığı da eklendi” sözleriyle tepki gösterirken, esnaf durumu “Daha bu iyi günlerimiz” diye özetledi. 

    Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte temel ihtiyaç malzemelerinde yaşanan fiyat artışları, ramazan öncesi el yakmaya başladı. İstanbul’daki yurttaşlar, artan fiyatlara tepki gösterdi. Ramazan ayı ve 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi temel ihtiyaç malzemelerini uygun fiyatlarda bulmak için alışverişe çıkan yurttaşlar, umduğunu marketlerde bulamayınca semt pazarına gitti. Semt pazarında da marketlerin biraz altında fiyatla karşılaşan yurttaşlar, bütçelerine uygun fiyatlar olmadığı için evine eli boş döndü.

    "GÖRÜYORSUNUZ ALDIKLARIMI"

    Ramazan ayı ihtiyaçları için evden çıkan Murat Aslan, elinde bir poşetle kaldırımda bekliyor. Evden ihtiyaçlarını temin etmek umuduyla çıktığını ifade eden Aslan, elindeki poşeti göstererek, “Aha görüyorsunuz aldıklarımı” diyerek, artan fiyatlara tepki gösterdi. Salgınla birlikte temel ihtiyaç olan ürün fiyatlarına ciddi şekilde zam yapıldığını ve fiyatların ramazan birlikte daha da yükseldiğini dile getiren Aslan, “Hiçbir şey alamıyoruz. ‘Yardım kolileri’ dediler, nerede kaldı bu yardım kolileri? Başvurduğum halde halen bana gelen bir yardım kolisi yok. Vallahi bu söylediklerinin hepsi yalan” dedi.

    alışverişten dönen vatandaş

    Fotoğraf: MA

    BİRKAÇ KİLO SEBZE ALABİLDİ

    Muhammet Oki adındaki yurttaş, önce markete gidiyor, fakat fiyatlar bütçesine uygun olmadığı için Feriköy Semt Pazarı’nın yolunu tutuyor. Semt pazarında market fiyatlarına nazaran daha ucuz ürünler bulduğunu belirten Oki, “Evden nakliyat ürünlerinden meyve ve sebze gibi birçok temel ihtiyacı alma niyetiyle çıktım. Ama birkaç kilo sebze alabildim. Yardım yollayacaklardı; 1 aydır bekliyorum, gelen bir şey yok” diye konuştu. İki aya yakındır işsiz olduğunu dile getiren Oki, “Kiramı, faturalarımı nasıl ödeyeceğim? 5 çocukla ne yapacağım?” diye sordu.

    pazardan dönen vatandaşlar

    Fotoğraf: MA

    YARDIM KOLİSİNDE UMUT YOK

    Bir aydır beklediği yardım kolisinden umudunu kesen Mehmet Selim Acar da semt pazarının yolunu tutanlardan. Acar, fiyatların çok yüksek olduğunu ve bu nedenle bir şey alamadan eve geri döndüğünü söyledi.

    Semt pazarında dolaştıktan sonra birkaç kilo sebze alarak eve döndüğünü dile getiren Mustafa Halil adlı yurttaş ise, “Fiyatlar çok yüksek. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” diye belirtti. 

    FIRSATÇILIK YAPILIYOR

    Abdulrahim Demir adlı yurttaş, dünyanın her yerinden salgından dolayı temel ihtiyaç ürünlerinde fiyatların arttığını aktardı. Bu durumu fırsatçılık olarak değerlendiren Demir, “Marketler, gıda ürünlerini bu süreçte daha çok satmasına rağmen bir indirime gitmiyor, aksine fiyatları artırmış durumda” diyerek, bu sürecin böyle devam etmesi halinde tüm kısıtlamalara rağmen ancak bir ay idare edebileceğini kaydetti.

    manavda çalışan bir adam

    Fotoğraf: MA

    ESNAF: TEPKİLER YERİNDE

    Semt pazarı esnafı Serkan Kaya, bu süreçte fiyatların çok değişkenlik gösterdiğini aktardı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sebze ve meyve fiyatlarında artış olduğunu ve yurttaşların artan fiyatlara tepkisinin yerinde olduğunu söyleyen Kaya, “Aksine yurttaşlara daha uygun fiyatlarda ürünler getirmek adına salgın sürecinde yaşamımızı riske atıyoruz” diye konuştu.

    İsmini vermek istemeyen bir manav ensafı ise, artan fiyatların küçük esnaftan kaynaklanmadığını belirterek, yaşanan durumu "Bu daha iyi günlerimiz" diyerek açıkladı. (İstanbul/MA)

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