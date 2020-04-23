Adana’da yıllardır ruhsatsız çalışan ocaklar kapatıldı

Hamdullah KESEN

Adana Valiliği, yıllardır ruhsatsız çalışmasına rağmen kapatmadığı mangal kömürü ocaklarını baro ve köylülerin şikayeti üzerine kapattı. Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nin kırsal alanlarında uzun yıllardır faaliyet yürüten 70'den fazla kömür ocağı 21 Nisan itibariyle Adana Valiliği ve Seyhan Belediyesi ekiplerince kaldırılmaya başlandı. Ocak sahipleri emeklerinin gasp edildiğini, valiliğin kendilerine verdiği sözü tutmadığını iddia etti.

Kömür ocaklarının çevreye zarar verdiği yönünde yoğun şikayetler aldıklarını belirten Akkapı Mahalle Muhtarı Zihni Nelli, “Ocaklar yakıldığı zaman kokusundan kimse duramıyordu. Valilik emir verip kaldırttı. Kokusu ve tozuyla çevreye zarar veriyordu" dedi.

Adana Barosu Çevre Komisyonu Başkanı Avukat Mehmet Umut Erdem, baro olarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduklarını, Seyhan Belediyesi Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ocakların kaldırılması konusunda taleplerini ilettiklerini söyledi. Kömür ocaklarının çevreye ciddi zararlarının olduğunu aktaran Erdem, "Üretimleri hukuka aykırı. Bunca yıldır göz yumması hatalı idi. Üretim için mevzuata uygun yasal bir işletme kurup tüm izinler ruhsatlar alınmalı. Ocaklar, ikinci sınıf gayri sıhhi işletme vasfında olması gerekir" diye belirtti.

FİLTRELEME SİSTEMİ KURULMALI

Dünyanın birçok ülkesinde ve Avrupa'da mangal kömürü üretimlerinin kanuni düzenlemelerde belirtilen filtreleme sistemleri kurulup, ilgili makamlardan gerekli izinler alınmak suretiyle metal ocaklarda yapıldığını ifade eden Erdem, "Yapılan üretim çevre kanunlarına, gayrisıhhi müesseseler yönetmeliğine, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe aykırılık teşkil etmektedir. Kömür işletmesi üretim işletme vasfı taşımasına rağmen herhangi bir işletme adı altında yapmamaktadır. Üretim yapan şahısların işletme açma veya şirket kurma niyetleri bulunmamaktadır."

"BU MALLAR BİZİM"

1993'ten beridir Ocak işletmeciliği yapan Fesih Dağdeviren, ocakların çevre köylerin şikayetiyle kapatıldığını ve Valiliğin eşyalarına el koyduğunu söyledi. Dağdeviren, 6 ay önce Adana Valiliği'nin kendilerine "Ocak kaldırın" diyerek tebligat verip, süre tanıdıklarını söyledi. Ocak içerisindeki mallarının gasp edildiğini iddia eden Dağdeviren, "Mağduriyetimiz giderilsin. Verilen sözlerde yerine getirilsin. Mağduruz. Bu kömüre o kadar para yatırdı. Bu süreçte ne yapacağız bilmiyoruz" diye belirtti.

"VALİ SÖZ VERDİ"

Mahmut Doğan adlı ocak sahibi, 6 ay önce Adana Valiliği'nce kendilerine "Kalkacaksınız" diye tebligat yapıldığını aktardı. Adana Valisi'nin kendilerine, "Size 500 dönümlük bir yer bulduk. Oraya tahliye olmadığı sürece buradan kalkmayacaksınız. Mallarınız bitirdikten sonra iş makinalarını yollayıp, topraklarınız biz kendimiz oraya taşıyacağız" dediğini belirten Doğan, Valinin sözünü tutmadığını söyledi.

OCAKLARA RUHSAT VERİLMİYOR

2005'te kendilerine ocaklara dair olumlu ÇED raporu verilerek, ruhsat aldıklarını iddia eden Doğan, 2 ay önce yeniden ruhsat almak için Seyhan Belediyesi'ne başvurduklarına ve kendilerine, "Bu alanda ne ruhsat verilir ne de kömür yakılmasını izin veriliyor. Çevreye zarar veriyor" denildiğini söyledi.

Kendilerine henüz bir yer verilmediği için mağdur olduklarını söyleyen Doğan, "Odun dökmemize de izin verdiler. Aniden gelip, ocakları yıkarak, mallarımızı gasp ettiler. Hakkımız gasp ediyorlar. Bir komiser gelip bize, 'Bundan sonra sizin malınız, devletin malıdır' dedi. Ben o kadar emek sarf ettim. Kredi çektim. Faiz altına girdim. Ben nasıl borcumu vereceğim?” diye sordu.