Validen yurttaşa hakaret: "Seni kimliksiz yumurta kafa"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Valiliği ve kendi resmi Twitter hesabından "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen, 'Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yetim Aile Programı' yardımının 550 TL’den, 650 TL’ye yükseltilmiştir. Vatandaşlarımız adına Sn. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ve Sn. Bakanımız Zehrazumrut'a teşekkür ederiz" diye paylaşım yaptı.

Bir yurttaş ise paylaşımın altına “Beğendik Twitti, maşallah çok yapmışlar. Bu rakamlar karın doyurmak için değil, vatandaşın çenesini kapatmak içindir. Yazık, şu mazlum, koyun gibi milletin duasını almayı bilmiyorsunuz. Ama mahşer günü var, mahşer” diye yazdı.

Vali Karaloğlu, yurttaşın yorumunun altına “Seni kimliksiz yumurta kafa" diye hakarette bulundu. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: @munirkaraloglu'nun Twitter hesabından alınmıştır