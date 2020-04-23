Karayazı halkı virüs tehdidiyle baş başa bırakıldı

Erzurum’un Karayazı Belediyesi’nin görevden alınarak yerine kayyum atanan Eş Başkanı Burhanettin Şahin, koronavirüs tehdidine karşı halk sağlığına dair önlem almadığını söyledi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 61 oy oranıyla eş başkan Melike Göksu ile birlikte seçilen Şahin, kayyum olarak atanan İlçe Kaymakamı Abdulgani Mağ’ın göreve gelir gelmez, önceki dönemde kayyum tarafından usulsüz işe alındıkları gerekçesiyle işlerine son verdikleri kişileri yeniden işe aldığını söyledi.

KAYYUM AYNI KAYYUM

Kayyumun ilçe halkı için elle tutulur bir çalışma yürütmediğini dile getiren Şahin, belediyenin virüse karşı dezenfekte çalışmalarını cadde ve sokak yerine devlet kurumlarında yürüttüğünü söyledi. Şahin, “Daha önceki dönemin kayyumı nasıl ki emniyetin, jandarmanın, adliyenin duvarlarını inşa edip araçlarının yakıtını belediyeden karşılamışsa şimdi ki kayyumda halkın kullandığı cadde, sokak ve marketleri dezenfekte etmek yerine emniyet binası, banka içleri gibi kurumları dezenfekte ediyor” dedi.

HALK VİRÜSLE BAŞ BAŞA BIRAKILDI

Cadde ve sokakların çöp yığınlarıyla dolduğunu söyleyen Şahin, “Halka herhangi bir dezenfekte, hijyen, maske ve eldiven de dağıtılmadı bu güne kadar. İlçede hiçbir işyerinde dezenfekte yapılmadı. İlçe çöp yığınlarıyla dolu. Belediyenin araçları garajdan çıkmıyor bile çünkü halka hizmet etmiyorlar. Kayyum halkı virüs ile baş başa bıraktı. Halkın hiçbir ihtiyacını karşılamıyor. Halkın parası başkalarına rant sahası oluyor” diye konuştu. (MA)

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