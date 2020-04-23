Türkiye'de koronavirüs: 2376 ölüm, 98 bin 674 vaka | Öne çıkan gelişmeler (23 Nisan)

"KARAYAZI HALKI VİRÜS TEHDİDİ İLE BAŞ BAŞA BIRAKILDI"
Yerine kayyum atanan Karayazı Belediyesi Eş Başkanı Burhanettin Şahin, “İlçe çöp yığınlarıyla dolu. Kayyum halkı virüs tehdidiyle baş başa bıraktı” dedi.
• Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 376'ya yükseldi.
• 31 ildeki dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Yerine kayyum atanan Karayazı Belediyesi Eş Başkanı Burhanettin Şahin, “İlçe çöp yığınlarıyla dolu. Kayyum halkı virüs tehdidiyle baş başa bıraktı” dedi.
Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan’ın verdiği bilgilere göre, bazı firmalar yasak olmasına rağmen 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunanlar dahi zorla çalıştırılmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı kararıyla Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara 22 Mart Pazar günü itibariyle sokağa çıkma yasağı getirilmişti.
Gıda sektöründe 65 yaş üstü işçiler yasağa rağmen çalıştırılıyor
Bu yıl, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'a koronavirüs krizinin emek-sermaye çelişkisini ayyuka çıkardığı koşullarda gidiliyor. Koronavirüs salgını; işçilerin sağlığının ve haklarının korunması, işten atmaların yasaklanması gibi acil talepleri de ön plana çıkardı. İzmir'de DİSK, Türk İş, KESK ve TMMOB temsilcileri ile hazırlıklarını ve taleplerini konuştuk.
İzmir'de 1 Mayıs çalışmaları başladı: İşyerlerinde talepler dile getirilecek
Koronavirüs salgınına karşı önlem gereği 23 Nisan Perşembe saat 00.00’da başlayıp 27 Nisan Pazartesi saat 00.00’da son bulacak sokağa çıkma sınırlaması yine işçileri es geçti. Antep’te 4 günlük sokağa çıkma sınırlamasında NAKSAN, Şölen Çikolata, Merinos gibi Antep’in en büyük fabrikaları da dahil olmak üzere yine çuval, branda, halı, iplik, kumaş gibi ürünler üreten pek çok fabrika üretime devam edecek. Bu durumda hafta sonu da dahil olmak üzere Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikaların yarısından fazlası üretime, işçiler çalışmaya devam edecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Elimizdeki veriler salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor" dedi.
Ücretsiz izne çıkarılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği'ne başvuruların başladığı bildirildi.
İstanbul'daki kamu kurumlarında mesai saatleri değiştirildi. 27 Nisan-27 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak mesai saatleri, 09.00-12.30 ve 13.00-16.30 olarak belirlendi.