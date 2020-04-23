Türkiye'de koronavirüs: 2376 ölüm, 98 bin 674 vaka | Öne çıkan gelişmeler (23 Nisan)

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İŞÇİLERİ YİNE ES GEÇTİ

Koronavirüs salgınına karşı önlem gereği 23 Nisan Perşembe saat 00.00’da başlayıp 27 Nisan Pazartesi saat 00.00’da son bulacak sokağa çıkma sınırlaması yine işçileri es geçti. Antep’te 4 günlük sokağa çıkma sınırlamasında NAKSAN, Şölen Çikolata, Merinos gibi Antep’in en büyük fabrikaları da dahil olmak üzere yine çuval, branda, halı, iplik, kumaş gibi ürünler üreten pek çok fabrika üretime devam edecek. Bu durumda hafta sonu da dahil olmak üzere Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikaların yarısından fazlası üretime, işçiler çalışmaya devam edecek.