Türkiye'de koronavirüs: 2376 ölüm, 98 bin 674 vaka | Öne çıkan gelişmeler (23 Nisan)

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 376'ya yükseldiği Türkiye'den salgına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 376'ya yükseldi.

31 ildeki dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

 

23 Nisan 2020 08:59
Son Güncellenme: 23 Nisan 2020 09:40
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09:44

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"KARAYAZI HALKI VİRÜS TEHDİDİ İLE BAŞ BAŞA BIRAKILDI"

Yerine kayyum atanan Karayazı Belediyesi Eş Başkanı Burhanettin Şahin, “İlçe çöp yığınlarıyla dolu. Kayyum halkı virüs tehdidiyle baş başa bıraktı” dedi.

Karayazı halkı virüs tehdidiyle baş başa bırakıldı

Karayazı halkı virüs tehdidiyle baş başa bırakıldı

09:39

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65 YAŞ ÜSTÜNDE İŞÇİLER HÂLÂ ÇALIŞTIRILIYOR

Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan’ın verdiği bilgilere göre, bazı firmalar yasak olmasına rağmen 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunanlar dahi zorla çalıştırılmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı kararıyla Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara 22 Mart Pazar günü itibariyle sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Gıda sektöründe 65 yaş üstü işçiler yasağa rağmen çalıştırılıyor

Gıda sektöründe 65 yaş üstü işçiler yasağa rağmen çalıştırılıyor

09:30

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SALGIN DÖNEMİNDE 1 MAYIS'A DOĞRU

Bu yıl, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'a koronavirüs krizinin emek-sermaye çelişkisini ayyuka çıkardığı koşullarda gidiliyor. Koronavirüs salgını; işçilerin sağlığının ve haklarının korunması, işten atmaların yasaklanması gibi acil  talepleri de ön plana çıkardı. İzmir'de DİSK, Türk İş, KESK ve TMMOB temsilcileri ile hazırlıklarını ve taleplerini konuştuk.

İzmir'de 1 Mayıs çalışmaları başladı: İşyerlerinde talepler dile getirilecek

İzmir'de 1 Mayıs çalışmaları başladı: İşyerlerinde talepler dile getirilecek

09:00

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İŞÇİLERİ YİNE ES GEÇTİ

Koronavirüs salgınına karşı önlem gereği 23 Nisan Perşembe saat 00.00’da başlayıp 27 Nisan Pazartesi saat 00.00’da son bulacak sokağa çıkma sınırlaması yine işçileri es geçti. Antep’te 4 günlük sokağa çıkma sınırlamasında NAKSAN, Şölen Çikolata, Merinos gibi Antep’in en büyük fabrikaları da dahil olmak üzere yine çuval, branda, halı, iplik, kumaş gibi ürünler üreten pek çok fabrika üretime devam edecek. Bu durumda hafta sonu da dahil olmak üzere Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikaların yarısından fazlası üretime, işçiler çalışmaya devam edecek.

Sokağa çıkma sınırlaması işçileri yine es geçti

Sokağa çıkma sınırlaması işçileri yine es geçti

DÜN NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Elimizdeki veriler salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor" dedi.

Ücretsiz izne çıkarılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği'ne başvuruların başladığı bildirildi.

İstanbul'daki kamu kurumlarında mesai saatleri değiştirildi. 27 Nisan-27 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak mesai saatleri, 09.00-12.30 ve 13.00-16.30 olarak belirlendi.

Kovid-19 - Koronavirüs salgınında son durum

Salgında fiyatları yükselen temel ihtiyaç malzemeleri, ramazan öncesi cep yakıyor
Salgında fiyatları yükselen temel ihtiyaç malzemeleri, ramazan öncesi cep yakıyor

İstanbul’da, ramazan öncesi alışverişe çıkan vatandaşlar, “Korona fırsatçılığına ramazan fırsatçılığı da eklendi” diyerek tepki gösterdi. Esnaf durumu “Daha bu iyi günlerimiz” diye özetledi.

Validen yurttaşa hakaret: "Seni kimliksiz yumurta kafa"
Validen yurttaşa hakaret: "Seni kimliksiz yumurta kafa"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal yardımlara dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımı eleştiren yurttaşa, “Seni kimliksiz yumurta kafa” sözleriyle hakaret etti. 

GÜNCELLENDİ
Türkiye'de koronavirüs: 2376 ölüm, 98 bin 674 vaka | Öne çıkan gelişmeler (23 Nisan)
Türkiye'de koronavirüs: 2376 ölüm, 98 bin 674 vaka | Öne çıkan gelişmeler (23 Nisan)

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 376'ya yükseldiği Türkiye'den salgına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

Gıda sektöründe 65 yaş üstü işçiler yasağa rağmen çalıştırılıyor
Gıda sektöründe 65 yaş üstü işçiler yasağa rağmen çalıştırılıyor

Salgın nedeniyle sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü işçiler, gıda sektöründe çalıştırılmaya devam ediyor. Bu işçilerden kendi rızalarıyla işe gelmiş gibi zorla yazılı beyan alınıyor.

GÜNCELLENDİ
Sokağa çıkma sınırlaması işçileri yine es geçti
Sokağa çıkma sınırlaması işçileri yine es geçti

23 Nisan'da başlayacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması Antep’te de işçileri es geçti. Birçok iş kolunda sürecek olan üretime işçilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

23 Nisan gerçeği: Kayıtlara giremeyen 1 milyon 560 bin çocuk işçi var
23 Nisan gerçeği: Kayıtlara giremeyen 1 milyon 560 bin çocuk işçi var

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Akpınar, 23 Nisan dolayısıyla Türkiye’nin en önemli sorunlarından olan çocuk işçiliğe dikkat çekti.

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2 milyon çocuk sömürü ve istismar kıskacında
2 milyon çocuk sömürü ve istismar kıskacında

CHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel ve Gamze Akkuş İlgezdi tarafından 23 Nisan nedeniyle rapor hazırlandı: 2 milyonu aşkın çocuk sömürüyle, okula gidememekle, cezaeviyle ve istismarla yüz yüze.

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