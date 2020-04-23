22 Nisan 2020 23:51

31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı, 26 Nisan saat 24.00'e kadar sürecek

Koronavirüs tedbirleri kapmasında 31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İstanbul Galata Köprüsü boş, yolda bir köpek yürüyor.

Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

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    Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 4 gün sürecek olan kısıtlama, 26 Nisan Pazar günü saat 24.00'te sona erecek.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması hakkında açıklamada bulunmuştu. Buna göre; 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama bu gece (23 Nisan 00.00) itibarıyla başladı ve 26 Nisan Pazar günü saat 24.00'te sona erecek.

    İLK İKİ GÜN MARKET VE BAKKALLAR AÇIK OLACAK

    İçişleri Bakanlığının tüm illerin valiliklerine sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili gönderdiği genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

    Bu kapsamda yurttaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

    EKMEK DAĞITIM PLANI YAPILACAK

    Seyahat izin belgeleri, sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli sayılacak.

    Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacak.

    Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak hızla il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak. Bu planda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecek. Bu şekilde yapılacak planlama dışında, sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.

    KARARLARA UYMAYANLARA KANUNİ İŞLEM UYGULANACAK

    Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23-24 Nisan günleri gazete dağıtımı/satışı, marketler ve bakkallar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

    25-26 Nisan günleri ise gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak.

    Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

    SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

    4 gün boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsıyor.

    30 büyükşehir; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van. (HABER MERKEZİ)

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