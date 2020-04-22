Yaş çay üreticilerinin Rize’ye giriş yasağı devam edecek

Gençağa KARAFAZLI

Rize

Rize Valiliğinin, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yaş çay üreticilerinin 30 Nisan'a kadar kente gelebileceği yönündeki kararına rağmen üreticilerin girişlerine yasak getirmesi tepkiyle karşılandı. Tepkiler üzerine bugün Rize Ticaret Borsasında (RTB) geniş kapsamlı bir toplantı düzenlendi. Vali Kemal Çeber başkanlığında yapılan toplantıda il dışından gelecek çay üreticilerine uygulanan giriş yasağına devam kararı çıktı. Toplantıda hiçbir çay üreticisinin mağdur edilmeyeceği ve hiçbir çay üreticisinin çayının dalında kalmayacağı öne sürüldü.

Toplantıya, siyasi parti başkanları, Ticaret Borsası temsilcileri, Ziraat Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, esnaf ve ticaret odaları ile İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bazı kitle örgütü temsilcileri, muhtarlar derneği, ÇAYKUR temsilcileri ve Rize Milletvekili Muhammet Avcı katıldı.

Toplantıda bazı siyasi parti temsilcileri, yaş çay taban fiyatının bir an önce açıklanmasını, verilecek fiyatın altında özel sektörün düşük fiyatta çay almasının önlenmesi, çayda uygulanan kota ve kontenjanın kaldırılmasını istedi.

Ayrıca il dışından gelemeyecek olan çay işçileri ile ilgili Ordu, Gümüşhane ve Bayburt illerinden gelebilecek olanlara, kontrollü izin verilmesi şeklinde talepler sunuldu.

Toplantıda ziraat odaları temsilciler, il dışından gelemeyecek çay üreticilerinin çaylarının mutlak bir şekilde toplatılmasının sağlanmasını, üreticilerin mağdur edilmemesini istediler.

Toplantıda, Kovid-19 salgınına karşı ÇAYKUR'da alınacak tedbirlerin de tartışıldı.

Yetkililer, bu süreçte çay üreticilerinin il dışından gelmesi durumunda ciddi sorunlar yaşanacağına dikkat çekilerek illere giriş yasağının devam edeceğine vurgu yaptı.

Çay hasadı için Ordu, Gümüşhane ve Bayburt illerinde çay işçilerinin getirilmesi önerisini de değerlendireceklerini belirten yetkililer, katılımcıların görüş ve önerilerini aldıktan sonra, hiçbir çay üreticisinin mağdur olmayacağını, üreticilerin çayının dalında kalmayacağını, salgına karşı alınan tedbirlere ciddiyetle devam edeceklerini söylediler.

VALİLİK: 10 BİN ÜRETİCİ GELEMEDİ

Öte yandan Rize Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, il dışından çay tarımı için gelmek isteyen yaklaşık 10 bin çay üreticinsin olduğu, bunların kontrolleri yapılsa bile ciddi bir sorun teşkil edeceği, bu nedenle uygulanan yasağın devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Sayıları on binleri bulan vatandaşlarımızın kısa süre içerisinde ilimize gelmeleri, geldikleri büyük şehirlerdeki vaka yayılımlarına bakıldığında asla istemeseler de bu anlamda Rize’yi çok büyük sıkıntıya sokacağı kesindir" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Kendileri için en önemli geçim kaynağı olan çaylarını gelip toplayamayacak olan kıymetli hemşirelerimizin ortaya koyacağı zoraki fedakarlığına çok büyük ihtiyacımız var. Aksi durum çok büyük riski beraberinde getirip telafisi mümkün olmayan sonuçları tetikleyebilir. Bu vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına çaylarını toplamak, toplattırmak için Valiliğimizce her türlü gerekli ve elzem tedbirlerin alınacağına inancımız tamdır."

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