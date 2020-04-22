CHP İstanbul İl Başkanlığı “Yeniden güçlü Meclis” kampanyası başlattı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, “Yeniden güçlü Meclis” sloganıyla sosyal medya kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde Türkiye’de yaşanan olayların hatırlatıldığı bir video yayımlandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, yaptığı paylaşımda “Gazi Meclisimizin 100. yılında bir kez daha katılımcı, çoğulcu ve demokratik bir yönetim anlayışının sözünü veriyoruz ve çocuklarımızın geleceği için #YenidenGüçlüMeclis diyoruz. Saray vesayetinin yarattığı tahribatı hep birlikte onaracağız” ifadelerini kullandı.

(HABER MERKEZİ)

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