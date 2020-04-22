Koronavirüsten bir günde 117 kişinin ölmesi Ahmet Hakan'ın yüzünü güldürmüş!

CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programını sunan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, koronavirüsten 117 kişinin öldüğü günün akşamında "Bugünkü rakamlar yüz güldürdü" dedi.

CNN Türk'te, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın hemen ardından başlayan Tarafsız Bölge programını Ahmet Hakan, "Vallahi yüzümüz gülüyor, rakamlar çok iyi geldi bugün" sözleriyle açtı.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığının verilerine göre son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 2 bin 376'ya yükseldi. Vaka sayısı da 3 bin 83 artarak 98 bin 674'e ulaştı. Bu tablo Ahmet Hakan'ın yüzünü güldürdü!

"RAKAMLAR YÜZ GÜLDÜRDÜ"

Hakan, programın açılışında şu sözleri sarf etti:

"Hepinize iyi akşamlar, Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Vallahi yüzümüz gülüyor, rakamlar çok iyi geldi bugün bilhassa. Bakan da Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı da şu ana kadar hiçbir zaman 'Salgını kontrol altına aldık' dememişti. Böyle demedi. 'Kontrol altına almaya başladık, alıyoruz' diyordu. İlk kez bugün az önce dedi ki 'Salgın kontrolümüzün altında, kontrolümüz altında' dedi. Bu da önemli bir şey. Bugünkü rakamlar yüz güldürdü. Bakan'ın bu verdiği haber de çok önemli. Salgın artık kontrol altında."

BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Elimizdeki veriler salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor. Ancak bu tedbirleri esnetirseniz bu çabamız boşa dönebilir. Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, yeni hasta sayımız azalıyor. Kesin olan budur. Hiçbir umut sizi rehavete sürüklememelidir, mücadele azmi vermelidir" demişti. (MEDYA SERVİSİ)

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