22 Nisan 2020 20:02

Koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 117 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de Kovid-19 hastalığı sebebiyle 117 kişi daha yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 2 bin 376'ya, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 98 bin 674'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının 22 Nisan 2020 Kovid-19 verileri.

Sağlık Bakanlığının 22 Nisan 2020 Kovid-19 verileri.

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    Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 117 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 2 bin 376'ya yükseldiğini açıkladı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 22 Nisan 2020 Çarşamba gününe dair paylaştığı verilere göre son 24 saatte;

    • 37 bin 535 Kovid-19 testi uygulandı
    • 3 bin 83 yeni tanı kondu
    • 117 kişi hayatını kaybetti
    • 1559 kişi iyileşti

    Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı son duruma göre Türkiye'de bugüne dek 750 bin 944 kişiye Kovid-19 testi uygulandı. Toplam vaka sayısı 98 bin 674 olurken toplam can kaybı 2 bin 376 oldu. Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 1814, entübe hasta sayısı ise 985 olarak açıklandı. Bugüne dek hastalığı atlatan kişi sayısı ise 16 bin 477.

    (HABER MERKEZİ)

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