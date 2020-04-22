Koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 117 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de Kovid-19 hastalığı sebebiyle 117 kişi daha yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 2 bin 376'ya, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 98 bin 674'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının 22 Nisan 2020 Kovid-19 verileri.
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 117 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 2 bin 376'ya yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 22 Nisan 2020 Çarşamba gününe dair paylaştığı verilere göre son 24 saatte;
• 37 bin 535 Kovid-19 testi uygulandı
• 3 bin 83 yeni tanı kondu
• 117 kişi hayatını kaybetti
• 1559 kişi iyileşti
İstersek başarırız! Tarihimiz buna şahittir. Yeter ki düşünceli ve bilinçli hareket etmekten taviz vermeyelim. Ulaşacağımız güzel yarınlar bugün alınan tedbirler sayesinde olacaktır. Sorumluluklarımızı unutmayalım: Temas, Mesafe, İzolasyon. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/nT4YDALpId— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 22, 2020
Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı son duruma göre Türkiye'de bugüne dek 750 bin 944 kişiye Kovid-19 testi uygulandı. Toplam vaka sayısı 98 bin 674 olurken toplam can kaybı 2 bin 376 oldu. Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 1814, entübe hasta sayısı ise 985 olarak açıklandı. Bugüne dek hastalığı atlatan kişi sayısı ise 16 bin 477.
(HABER MERKEZİ)
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