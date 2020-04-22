Koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 117 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 117 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 2 bin 376'ya yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 22 Nisan 2020 Çarşamba gününe dair paylaştığı verilere göre son 24 saatte;

• 37 bin 535 Kovid-19 testi uygulandı

• 3 bin 83 yeni tanı kondu

• 117 kişi hayatını kaybetti

• 1559 kişi iyileşti

İstersek başarırız! Tarihimiz buna şahittir. Yeter ki düşünceli ve bilinçli hareket etmekten taviz vermeyelim. Ulaşacağımız güzel yarınlar bugün alınan tedbirler sayesinde olacaktır. Sorumluluklarımızı unutmayalım: Temas, Mesafe, İzolasyon. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/nT4YDALpId — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 22, 2020

Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı son duruma göre Türkiye'de bugüne dek 750 bin 944 kişiye Kovid-19 testi uygulandı. Toplam vaka sayısı 98 bin 674 olurken toplam can kaybı 2 bin 376 oldu. Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 1814, entübe hasta sayısı ise 985 olarak açıklandı. Bugüne dek hastalığı atlatan kişi sayısı ise 16 bin 477.

(HABER MERKEZİ)

Türkiye'de koronavirüs: Can kaybı 2 bin 376 oldu | Öne çıkan gelişmeler (22 Nisan)

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