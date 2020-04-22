Almanya’da maske zorunluluğu uygulaması yaygınlaşıyor

Almanya’da daha önce maske uygulamasına pek sıcak bakmayan, hatta maskenin koronavirüsten koruma ihtimalinin zayıf olduğunu ifade eden eyalet başbakanları ve hükümet temsilcileri, bu kez önümüzdeki haftadan itibaren maska zorunluluğunu gündeme getirdi.

27 Nisan’dan itibaren Başta Bavyera, Baden-Württemberg ve Kuzey Ren Vestfalya olmak üzere 15 eyalet alışveriş merkezlerine ve toplu taşıma araçlarında maske takmayı zorunlu hale getirildi. Bir tek Bremen eyaletinde şu anda uygulama gündemde değil. İlk olarak Bavyera eyaleti maske takma zorunluluğu kararı almıştı. Maske takmayanlara henüz bir para cezası söz konusu değil.

Başta Berlin olmak üzere bazı eyaletler, yapılacak küçük eylemlerde de maskenin zorunlu olmasına karar veridi.

Başbakan Angela Merkel geçen hafta eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantıda, maske takma zorunluluğuna karşı çıkmış, gönüllü olarak takılabileceğini söylemişti. Ancak bu açıklamanın üzerinden bir hafta geçmeden neredeyse bütün eyaletler maske takmayı zorunlu hale getirdiler. Daha önce ülkede yeterli kadar maskenin olmadığı açıklanmıştı. Hatta Çin’e spariş edilenlerin ABD tarafından alındığı ifade edilmişti. Ancak, aradan geçen süre zarfında Almanya’nın maske üretimini hızlandırdığı tahmin ediliyor. Zorunluluk şimdi üretilen maskelerin tüketilmesini hızlandırılacak. (Köln/EVRENSEL)

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