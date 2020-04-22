22 Nisan 2020 17:54

HDP’li Mahmut Toğrul: Karkamış sınır yapısından geçiş yapan kişiler kimlerdir?

HDP Milletvekili Mahmut Toğrul, gece yarısı sınır kapılarından Türkiye’ye geçiş yapıldığına dair haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.

Fotoğraf: HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul/Evrensel

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    HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Suriye'den gece yarısı sınır kapıları aracılığıyla Türkiye'ye girenler olduğuna dair haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu. Toğrul, soru önergesinde bu durumun Türkiye'de yaşanan salgın sürecine etkisini sordu.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele edilen günlerde gece yarısı sınır kapılarından Türkiye’ye geçişlere dair haberlerin kamuoyuna yansıdığını hatırlatan Toğrul, “Salgın günlerinde normalde tüm giriş çıkışlar kapalı olmasına rağmen aralarında çocuk ve kadınlarında olduğu kalabalık gruplar ciddi bir araç konvoyuyla geçiş yaptıkları görüntüler, yerelde yaşayan insanlar tarafından da kayda alınmıştır" dedi.

    Kovid-19 salgını ile mücadele devam ederken gerçekleşen olayın bölge halkında ciddi bir reaksiyona ve kaygıya yol açtığını ifade eden Toğrul, "Koronavirüs tehlikesinin sürdüğü bir dönemde gerekli tedbirler alınmadan kalabalık grupların sınırdan geçişlerin yapılmasının virüsü yayacağı açıktır. Öte yandan sokağa çıkma yasağının bulunduğu geçen hafta sonu daha çok Suriyelinin sınırdan geçtiği iddia ediliyor. Yine TSK ve ona bağlı ÖSO gruplarının denetiminde olan Arap kentlerinden, Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi üzerinden Kürt Kentleri olan Serekani ve Gırespi'ye zorla kişilerin taşındığı basına yansımıştı” dedi.

    Gaziantep Valiliğinin söz konusu durum ile ilgili yapmış olduğu açıklamanın; ‘‘Tel Abyad bölgesinden gelen Suriyelilerin Barış Pınarı Harekatı sonrasında geri dönmek istemeleri üzerine 20 Nisan 2020 günü saat 15.30’da 137 araç ve 14 otobüsle bu kişilerin sevki başlamış, konvoy Karkamış Gümrüğümüz ’den Şanlıurfa Akçakale sınır kapısına kadar transit geçiş yaparak ülkemizi terk etmiştir’’ şeklinde olduğunu ifade eden şu soruları sordu:

    • Karkamış sınır yapısından geçiş yapan ve yerel halk tarafından da kayda alınan görüntülerdeki kişiler kimlerdir? Sayıları tam olarak kaçtır? Bu kişiler nereye götürülmüştür?
    • Suriye tarafından Türkiye’ye yapılan geçişlerden haberdar mısınız? Bu talimatını bakanlığınız mı verdi?
    • Koronavirüs tehlikesinin sürdüğü bir dönemde gerekli tedbirler alınmadan kalabalık grupların sınırdan geçişlerinin yapılması Türkiye’de yaşanan salgın sürecini daha da derinleştirmeyecek midir?
    • Salgın sürecinde ve sokağa çıkma yasağı ilan edilen son 2-3 hafta içinde aynı bu şekilde Suriye tarafından Türkiye giriş yapan kaç kişi vardır? Geçiş yapan kişiler şu anda halihazırda Türkiye’de mi kaldılar? Yoksa Türkiye üzerinden Suriye’nin başka bir bölgesine mi taşınıyor? Suriye’nin başka bir bölgesine taşındılar ise nereye taşındılar?
    • Arap Kenti olan Cerablus'tan binlerce kişinin, Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi üzerinden Kürt Kenti olan Serekani ve Gırespi’ye zorla taşındığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu adımınız ile Suriye tarafındaki Kürt kentlerinin demografik yapısını mı değiştirmek istiyorsunuz?
    • Bir bölgenin demografik yapısını tahrip etmenin insanlık suçu olduğunu biliyor musunuz? Demografik yapının tahribi uluslararası hukuk ve sözleşmelere göre suçtur. Buna rağmen bu yolu tercih etmenizin neden nedir?

    (HABER MERKEZİ)

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