22 Nisan 2020 19:50
Son Güncellenme Tarihi: 22 Nisan 2020 19:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor.

GÜNCELLENDİ
Fahrettin Koca

Fahrettin Koca | Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Koronavirüs Bilim Kurulu telekonferans yöntemiyle toplandı. Koronavirüs ile mücadelede son durumun ele alındığı toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor.

    Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    GÜVEN VURGUSU

    "Güven yoksa böylesine büyük bir salgının üstesinden gelinemez. Bu mücadelenin şeffaf bir şekilde yönetildiğini düşünenlere teşekkür ediyorum. Bu güveni zedeleyecek sözlerin sahipleri bu tedbirleri tehlikeye atıyor. Sizlerden bu noktaya dikkat etmenizi istiyorum."

    "ELİMİZDEKİ VERİLER SALGININ KONTROL ALTINDA OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

    "Hastalığın bazı aşamaları ve ilgili tedavileri konusunda bilgiler vereceğim. Ölüm oranlarıyla ilgili bazı karşılaştırmalarda yapacağım.

    Koronavirüsle mücadelede her gün daha iyiyiz daha ilerideyiz. Elimizdeki veriler salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor. Ancak bu tedbirleri esnetirseniz bu çabamız boşa dönebilir. Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, yeni hasta sayımız azalıyor. Kesin olan budur. Hiçbir umut sizi rehavete sürüklememelidir. Mücadele azmi vermelidir."

    GÜNLÜK BİLANÇO

    Bugünkü vefat sayısı 117, toplam vefat sayısı 2 bin 376. Bugünkü vaka sayyısı 3 bin 83, toplam vaka sayısı 98 bin 674.

    Sağlık Bakanlığının 22 Nisan 2020 Kovid-19 verileri.

    Sağlık Bakanlığının 22 Nisan 2020 Kovid-19 verileri.

    "YATAK DOLULUK ORANIMIZ YÜZDE 60"

    "Hastanelerimizde ciddi bir rahatlama sağlayarak pandemiye hazırlık yapmıştık. Dünyada bu anlamda hazırlığın çok önemli olduğunu gösteren bir tablo. Biz yatak doluluk oranımızı yüzde 70'lerden yüzde 30'lara çektik. Bu süreçte yatak doluluk oranımızı da yüzde 60'a indirmiş durumdayız. Bu sayısal bilgiler hastanelerimizin salgınla mücadeleye nasıl hazırlandığını ortaya koymaktadır." (HABER MERKEZİ)

    Türkiye'de koronavirüs: Can kaybı 2 bin 376 oldu | Öne çıkan gelişmeler (22 Nisan)

    Türkiye'de koronavirüs: Can kaybı 2 bin 376 oldu | Öne çıkan gelişmeler (22 Nisan)

     

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    İstanbul Tabip Odası: Üç beş maskeyi bile dağıtamaz duruma düşmek hicap verici
    SONRAKİ HABER

    HDP’li Mahmut Toğrul: Karkamış sınır yapısından geçiş yapan kişiler kimlerdir?
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Van'da yardım dağıtan AKP'li belediyeler neydi peki?

     M. Sinan BİRDAL
    M. Sinan BİRDAL

    Hiç kimse bir ada değildir!

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Gerçek sorunlar

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Sağlıkta dönüşüm: COVID-19

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Yiten değerler üstüne
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: Can kaybı 2 bin 376 oldu | Öne çıkan gelişmeler (22 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: Can kaybı 2 bin 376 oldu | Öne çıkan gelişmeler (22 Nisan)

    Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 376'ya yükseldiği Türkiye'den salgına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

    GÜNCELLENDİ
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor.

    Motorine 41 kuruş, benzine 31 kuruş indirim yapıldı
    Motorine 41 kuruş, benzine 31 kuruş indirim yapıldı

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 41 kuruş, benzinin litre fiyatına 31 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

    Suriyeli Mülteciler Derneği: Çocuklar için süt, bez ve temizlik malzemeleri gerekiyor
    Suriyeli Mülteciler Derneği: Çocuklar için süt, bez ve temizlik malzemeleri gerekiyor

    Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Salih Ali'den mülteciler için yardım çağrısı: Çocuklara süt, bez gerekiyor, temizlik malzemesi gerekiyor. Evlere yemek gerekiyor.

    Kovid-19 ve Eczaneler | Eczacıların çalışma koşulları ve salgın sürecinde yaşadıkları
    Kovid-19 ve Eczaneler | Eczacıların çalışma koşulları ve salgın sürecinde yaşadıkları

    Eczacı İsmail Babür ile salgın döneminde eczacıların çalışma koşullarını ve yaşadıkları sorunları Gündem Özel'de konuşuyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    BİSAM’dan metal sektörü Kovid-19 raporu: İşçi kendini risk altında hissediyor
    BİSAM’dan metal sektörü Kovid-19 raporu: İşçi kendini risk altında hissediyor

    Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi’nin metal işçilerinin yüzde 87'si kendini işyerinde risk altında hissediyor, işyerinde alınacak tedbirlerle sorunun çözüleceğine inanmıyor.

    GÜNCELLENDİ
    TTB'nin raporuna göre 37 ilde 3 bin 474 sağlıkçıya Kovid-19 tanısı konuldu
    TTB'nin raporuna göre 37 ilde 3 bin 474 sağlıkçıya Kovid-19 tanısı konuldu

    TTB hazırladığı raporda, 37 ilde 3 bin 474 sağlıkçıya Kovid-19 tanısı konulduğunu, hastalanan sağlıkçıların kişisel koruyucu donanımlara erişim sorunları yaşanan illerde daha fazla olduğu açıklandı.

    İstanbul'da kamu kurumlarında mesai saatleri değiştirildi
    İstanbul'da kamu kurumlarında mesai saatleri değiştirildi

    İstanbul'daki kamu kurumlarında 27 Nisan-27 Mayıs tarihleri arasında mesai saatleri 09.00-12.30 ve 13.00-16.30 olarak uygulanacak.

    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    İkinci Dünya Savaşının gölgesinde Japon fotoğrafçılar (1945-1960)
    İkinci Dünya Savaşının gölgesinde Japon fotoğrafçılar (1945-1960)
    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi
    Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi
    Kanarya sevenler derneği
    Kanarya sevenler derneği
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu

    Karaburun'un tek sulak alanı kurutulmaktan kurtarılınca yaban yaşamı yeniden canlandı.

    GÜNCELLENDİ
    Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı
    Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 64 tutuklunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız
    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız

    "Denizli'den Belediye-İş, Tüm Bel-Sen ve Mimarlar Odası yöneticileri de 'Meydanlarda olamasak bile taleplerimizi haykıracağız' dedi."

    Bile isteye
    Bile isteye

    İki fincan çay / Masanın iki köşesinde / Gölgesinde pankartların / Birbirine ulandı yoldaşların ağıtı

    Mektup: İşi yaparken herkes ekibin parçası ama haklarımız neden eşit değil?
    Mektup: İşi yaparken herkes ekibin parçası ama haklarımız neden eşit değil?

    "İstediğimiz çeşitli sınırlamalarla gelen 4/d değil gerçek bir kadroya sahip olmak, bununla birlikte özlük haklarımızın yeniden düzenlenmesidir."

    Denizli'de iş cinayeti: Taş taşıma bandından düşen kaynak ustası hayatını kaybetti
    Denizli'de iş cinayeti: Taş taşıma bandından düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

    Denizli'deki bir taş ocağı şantiyesinde, tamir için çıktığı taşıma bandından düşen 42 yaşındaki kaynak ustası Bilal Pesin yaşamını yitirdi.