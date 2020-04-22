Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu telekonferans yöntemiyle toplandı. Koronavirüs ile mücadelede son durumun ele alındığı toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

GÜVEN VURGUSU

"Güven yoksa böylesine büyük bir salgının üstesinden gelinemez. Bu mücadelenin şeffaf bir şekilde yönetildiğini düşünenlere teşekkür ediyorum. Bu güveni zedeleyecek sözlerin sahipleri bu tedbirleri tehlikeye atıyor. Sizlerden bu noktaya dikkat etmenizi istiyorum."

"ELİMİZDEKİ VERİLER SALGININ KONTROL ALTINDA OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

"Hastalığın bazı aşamaları ve ilgili tedavileri konusunda bilgiler vereceğim. Ölüm oranlarıyla ilgili bazı karşılaştırmalarda yapacağım.

Koronavirüsle mücadelede her gün daha iyiyiz daha ilerideyiz. Elimizdeki veriler salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor. Ancak bu tedbirleri esnetirseniz bu çabamız boşa dönebilir. Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, yeni hasta sayımız azalıyor. Kesin olan budur. Hiçbir umut sizi rehavete sürüklememelidir. Mücadele azmi vermelidir."

GÜNLÜK BİLANÇO

Bugünkü vefat sayısı 117, toplam vefat sayısı 2 bin 376. Bugünkü vaka sayyısı 3 bin 83, toplam vaka sayısı 98 bin 674.

Sağlık Bakanlığının 22 Nisan 2020 Kovid-19 verileri.

"YATAK DOLULUK ORANIMIZ YÜZDE 60"

"Hastanelerimizde ciddi bir rahatlama sağlayarak pandemiye hazırlık yapmıştık. Dünyada bu anlamda hazırlığın çok önemli olduğunu gösteren bir tablo. Biz yatak doluluk oranımızı yüzde 70'lerden yüzde 30'lara çektik. Bu süreçte yatak doluluk oranımızı da yüzde 60'a indirmiş durumdayız. Bu sayısal bilgiler hastanelerimizin salgınla mücadeleye nasıl hazırlandığını ortaya koymaktadır." (HABER MERKEZİ)

Türkiye'de koronavirüs: Can kaybı 2 bin 376 oldu | Öne çıkan gelişmeler (22 Nisan)