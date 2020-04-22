Fahrettin Koca: Elimizdeki veriler salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor

Koronavirüs Bilim Kurulu telekonferans yöntemiyle toplandı. Koronavirüs ile mücadelede son durumun ele alındığı toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Koca, "Elimizdeki veriler salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

GÜVEN VURGUSU

"Güven yoksa böylesine büyük bir salgının üstesinden gelinemez. Bu mücadelenin şeffaf bir şekilde yönetildiğini düşünenlere teşekkür ediyorum. Bu güveni zedeleyecek sözlerin sahipleri bu tedbirleri tehlikeye atıyor. Sizlerden bu noktaya dikkat etmenizi istiyorum."

"ELİMİZDEKİ VERİLER SALGININ KONTROL ALTINDA OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

"Hastalığın bazı aşamaları ve ilgili tedavileri konusunda bilgiler vereceğim. Ölüm oranlarıyla ilgili bazı karşılaştırmalarda yapacağım.

Koronavirüsle mücadelede her gün daha iyiyiz daha ilerideyiz. Elimizdeki veriler salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor. Ancak bu tedbirleri esnetirseniz bu çabamız boşa dönebilir. Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, yeni hasta sayımız azalıyor. Kesin olan budur. Hiçbir umut sizi rehavete sürüklememelidir. Mücadele azmi vermelidir."

GÜNLÜK BİLANÇO

Bugünkü vefat sayısı 117, toplam vefat sayısı 2 bin 376. Bugünkü vaka sayyısı 3 bin 83, toplam vaka sayısı 98 bin 674.

Sağlık Bakanlığının 22 Nisan 2020 Kovid-19 verileri.

"YATAK DOLULUK ORANIMIZ YÜZDE 60"

"Hastanelerimizde ciddi bir rahatlama sağlayarak pandemiye hazırlık yapmıştık. Dünyada bu anlamda hazırlığın çok önemli olduğunu gösteren bir tablo. Biz yatak doluluk oranımızı yüzde 70'lerden yüzde 30'lara çektik. Bu süreçte yatak doluluk oranımızı da yüzde 60'a indirmiş durumdayız. Bu sayısal bilgiler hastanelerimizin salgınla mücadeleye nasıl hazırlandığını ortaya koymaktadır.

Türkiye, Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin yaşadığını trajediyi yaşamamış, durum ortadadır. Bu dönemde yarı yatak sayısına rağmen yatak doluluk oranımızın ne kadar düşük olduğunu görüyoruz. Avrupa ile Türkiye'deki yatak doluluk oranını karşılaştırınca ilginç bir tablo çıkmaktadır. Türkiye'de her 3 yataktan 2 tanesi boştur. Avrupa'da tüm yatakların dolu olduğu ortamda aradaki fark görünmektedir."

"PNÖMANİYE DÖNÜŞME ORANI AZALIYOR"

"Türkiye'de vakaların pnömoniye dönüşme oranı, yani vakaların zatüreye dönme oranı her geçen gün azalmaktadır. Hastalarımızdaki tablo çok daha az oranda pnömoniye dönmektedir. Bu da hastalığa erken müdahale etmemizin ne kadar faydalı olduğunun göstergesidir."

ÜLKELERE GÖRE ÖLÜM ORANLARI

"Bu oranlar ne kadar yüksekse hastalar o kadar geç fark edilmiştir. Türkiye 2,3 ölüm oranıyla ne kadar az olduğunu görüyorsunuz. Bu da ne kadar etkili bir tedavi uyguladığımızın gösteriyor.

Tedaviyi erken dönemde uyguladığımızda ölümlerin ne kadar stabilleştiği ortadadır. İngiltere'nin dünya ortalamasının üstüne nasıl çıktığını görüyoruz. İngiltere dünya ortalamasını yükseltmektedir. Almanya başta düşük seyretmekteyken daha sonrasında dünya ortalamasına nasıl paralel seyrettiğini görüyoruz. İtalya'da sağlık alt yapısının düşmesi ve yaş oranının yüksek olması dolayısıyla dünya ortalamasını yükselttiğini görüyoruz. ABD'de ise bütün ülkelerden farklı seyretti.

Dünya ortalamasının aniden üstüne çıkıp ortalamayı yükseltti ve sonra ortalamanın altına düştükten sonra yeniden yükselişe başladığını görüyoruz."

YOĞUN BAKIMLARDAKİ VEFAT ORANLARI

"Erken teşhis ve tedavideki başarımız sayesinde her gün vefat sayılarının düştüğünü görüyoruz. Bu kadar tedbirli olmamış olsaydık çok yüksek ölüm oranlarına sahip olurduk. ABD ve Avrupa ülkelerinden farklı olmazdık. Bu dönemde yüzde 74'te yoğun bakımda vefat edenlerin oranı. Entübe hastalarının da yüzde 4'e kadar ölüm oranının düştüğünü gördük. Dünyada yüzde 50 vakaların hayatını kaybettiğini söylemek istiyorum.

Yaptığımız matematiksel modellemeler, yıllarla yaptığımız karşılaştırmalara göre strateji belirliyoruz. Tedbirlerimizi de bu yönde sürdürüyoruz."

"BAYRAM SONRASI NORMALLEŞME SÜRECİNE GEÇMEMİZ TEDBİRLERE UYMAMIZDAN GEÇMEKTEDİR"

"Kurallara uymamız ölçüsünde normalleşme takvimi gecikmeyecektir. Bayram sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçmemiz tedbirlere uymamızdan geçmektedir. Her gün virüsü ve hastalığı daha iyi tanımalı mücadelede bilinç kazanmalıyız.

Hastalığın nasıl seyrettiğini çok iyi öğrenmeliyiz. İzolasyondan, sosyal mesafe kuralından taviz vermemeliyiz. Salgının bu noktadan sonra nasıl seyredeceğine uyguladığımız tedbirlerle biz karar vereceğiz."

RAMAZAN UYARILARI

"Cuma günü Ramazan başlıyor. Sanıyorum ki en özeli, insana onu günlük alışkanlıkların dışına çıkaran bir gücü vermesidir. Bir karara uyma ve onu bozma sınavı olmasıdır. Bugünlerde tam ihtiyaç duyduğumuz şeydir. Ramazan'da tedbirlere daha sıkı uyulacağına inanıyorum. Kalabalık iftarları, iftar sohbetlerini lütfen gelecek yıla erteleyelim."

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRAMASI

"Yapılan birçok çalışma var. Türkiye'de benzer bir şekilde virüsün izole edildiğini söylemiştim. Farklı mutasyonların farklı bölgelerde olduğunu biliyoruz. Bu mutasyonun virölansının çok etkilemediği şekilde. Önümüzdeki günlerde daha detaylı çalışmaların sonuçları gelmiş olur ve sizleri bilgilendirmiş oluruz. Bu mutasyonların virüsü çok farklılaştırmadığını şu an söyleyebiliriz."

AŞI ÇALIŞMALARI

"Türkiye'deki aşı çalışmaları 6 merkezde devam ediyor. 3 merkezde virüsün izolasyonu sağlandı. Bu noktadaki gelişmeler oldukça bilgilendireceğiz. Dünyada insan üzerinde uygulandığını İngiltere söyledi. Bugün İngiltere Sağlık Bakanı ile görüştüm. Virüs hakkında detaylı bir konuşma gerçekleştirdik. Koruyucu ekipmanla ilgili talepleri olmuştu. Bu anlamda 2. kez Türkiye İngiltere'ye yardım etme adımını atmış oldu. Bu anlamda onlarla bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımı olacak. Aşı için yarın uygulanacağı ve genel anlamda her şey iyi giderse eylülden önce kullanımının olmadığını ifade ettiler."

YENİ BİR DALGA OLACAK MI?

"Yeni bir dalga tedbirlere uymamızla doğru orantılı. Fakat bazı illerimiz daha riskli. Bu yüzden önümüzdeki günlerde bazı illerde daha farklı yaklaşımlarda olabiliriz.

Tedbirlere sıkı sıkı uymamız gerektiğini ifade ediyoruz. Eğer bu anlamdaki tedbirlere uyarsak önümüzdeki takvimi daha rahat söyleme imkanımız olabilir. Ramazanın kendine has hareketini fırsata çevirerek tedbirlere uyma noktasında gayret içerisinde olmasını söylüyoruz. Takvim tedbirlere uymakla doğru orantılı. Bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz. Bundan sonraki süreçte o bölgelerde vaka sayısının dağılımıyla doğru orantılı olarak belirlemiş olur."

"HEKİMLERİN İZNE ÇIKARILDIĞINI BİLMİYORUM"

"Özel sağlık kuruluşlarında (hekimlerin) izne çıkarıldığı konusunu bilmiyorum. Ben olduğunu tahmin etmiyorum. Çünkü bu dönemde yoğunluğun olduğunu biliyoruz."

NEW YORK TIMES'IN ÖLÜM ORANLARI HABERİ

"Bu haber Türkiye karşıtlığı olan bir haber. Biz bugüne kadar şeffaf bir şekilde bütün bilgilendirmeleri DSÖ'nün istediği şekilde verdik ve vermeye devam ediyoruz. DSÖ'de 2 koddan bahsedilir. Dünya bu 2 kodla bildirim yapmıyordu. Dünya doğrulanmış korona koduyla bilgilendirme yapıyordu. DSÖ, 2 hafta önce PCR testi yapamayan ülkeler olduğu için 2. bir kod tanıması yaptı. PCR testinin yapıldığı doğrulanmış tanıyı bütün dünya verdi. Sonrası da aynı şekil vermeye devam etti. PCR testi yapamayan ülkeler için 2. kodu açtı.

Bundan böyle il dışına vefat edenlerin bulaşıcı hastalık raporuyla il dışına defnedilmemesi kararını aldı. Daha önce vefat edenlerin kendi memleketlerinde definlerini yaparken bu tarihlerden sonra buna izin verilmedi. İstanbul'da vefat eden herkes İstanbul'da defnedildi. O yüzden bazı mezarlıklarda doluluk oranları ortaya çıkmıştır."

"ÖLÜM ORANININ YÜKSEK OLMASINI NASIL BEKLİYORSUNUZ"

"Lütfen bu ölüm belgesini düzenleyen yani tanıyı koyan kişi o kurumda çalışan hekimdir. Bakanlık buradan o tanıyı koymuyor. O ölüm belgesini düzenleyen kişi hepimizin güveneceği hekimimiz.

Bakın 100 bine yakın vakamız var, ölüm sayılarını görüyorsunuz. Dünyada yatak sayısı boyutuyla Avrupa bizim 2 katımıza yakın yatak kapasitesine sahip ve şu an yer bulamıyor. Bizde olduğu gibi yapmayıp huzurevindeki hastalarını hastanelere yatırmıyor. Bu kadar düşük yatak oranımız varken nasıl ölüm oranlarının yüksek olmasını bekliyorsunuz?

Gerçekten sağlık sistemimizin ve sağlık çalışanımızın başarısı olduğuna inanın. 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımıza gerçekten güvenelim. Türkiye sağlık sistemiyle hepimiz gurur duyalım. Bu dönemde sağlık çalışanlarımızın destan yazdığından emin olalım. Lütfen bu sözleri söylerken vicdani sözle söyleyelim. Herkesin mücadeleye katkı sağlaması gerekiyor köstek olmaması gerekiyor. Sağlık sistemimizle önümüzdeki haftalarda dünyaya yaptıklarımızı akademik yayınlarla gösterdiğimizde ne demek istediğimi daha iyi anlamış olursunuz.

Bizim sağlık kuruluşlarımızda yükümüz fazla değil.. Bir semptomunuz varsa yakınınızdaki sağlık kuruluşlarına müracaat edin. Lütfen sağlık sistemimize ve sağlık çalışanlarımızla gurur duyun."

"37 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI ALIMI SÖZ KONUSU"

"37 bin kişiye yakın alım söz konusu oldu ve önümüzdeki günlerdede sağlık kuruluşlarına başlamış olacaklardır. Sadece Başakşehir Şehir Hastanemize 3 bin 750 kişi başlamış olacak hekimler hariç. Hekimlerin toplamı ise 480 kişi olacak. Ne zaman? Hastanemiz açıldığında..."

"ÖNÜMÜZDEKİ BİR KAÇ HAFTAYI SABIRLA GEÇİRELİM"

"Gençlerimiz ve yaşlılarımız, bu dönemde çok büyük fedakarlıkta bulundular. 65 yaş üzeri yasak öncesi pozitif oranı %38'lerden %17'ye kadar şimdi düştü. Bu ne kadar başarılı olduğunu ve büyüklerimizi ne kadar koruduğumuzu gösteren bir sonuç. Önümüzdeki birkaç haftayı sabırla geçirelim. Büyüklerimizden ve gençlerimizden biraz daha sabır diyoruz. İnşallah yakın zamanda bahara geçmiş oluruz diye düşünüyorum."

(HABER MERKEZİ)

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