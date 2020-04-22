İstanbul Tabip Odası: Üç beş maskeyi bile dağıtamaz duruma düşmek hicap verici

İstanbul Tabip Odası, maske dağıtımında yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yaptı. İktidarı eleştiren İstanbul Tabip Odası, "Üç, beş maskeyi bile dağıtamaz duruma düşmek hicap vericidir" dedi.

Satışı yasaklanan maskelerin önce PTT, daha sonra eczanelerden ücretsiz dağıtılacağı duyuruldu, ancak aradan geçen iki haftaya rağmen maske sorunu çözülemedi. Maskelerin düzenli ve yeterli dağıtımı yapılamıyor, eczanelerden maske alabilen yurttaşlar ise maskelerin kalitesizliğinden şikayet ediyor. İstanbul Tabip Odası, konuya ilişkin açıklama yaptı.

STOKLAR AZALIYOR MU?

Sağlık Bakanlığının yayımladığı “Tıbbi Maske İç İmkanlarla Üretim Kılavuzu”na göre kamu hastanelerinin kendi ihtiyaçları için maske üretmeye başlatılacağını hatırlatan İstanbul Tabip Odası, bu uygulamanın stokların azaldığını gösterdiğine vurgu yaptı. İstanbul Tabip Odası, bu azalmanın yurtdışına yapılan yardımlar ve ihracattan kaynaklandığını düşündürtmektedir.

İSTANBUL TABİP ODASI ÖNERİLERİNİ SIRALADI

"Devasa bir tekstil sektörüne sahip olan Türkiye’nin olanakları, sağlık çalışanlarının ve bütün vatandaşlarının maske ihtiyacını kolaylıkla karşılayabilmek için yeterli; doğru bir yönetimle “maske sorunu”nun rahatça çözümü mümkündür" diyen İstanbul Tabip Odası çözüm önerilerini sıraladı:

Bugünlerde yoğun olarak koronavirüs pandemisiyle mücadele yürüten hastanelerimizin maske üretimi ile uğraşması doğru değildir.

Dünyanın başka ülkelerine kişisel koruyucu ekipman ve ilaç yardımı yapmak kuşkusuz halklar arası dayanışma açısından anlamlı, öte yandan da “siyaseten prestijli” bir iştir; ancak bunun için öncelikle sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişikliği yapılmalı, yurttaşlar ve sağlık çalışanlar için kişisel koruyucu ekipman ve hijyen malzeme paketi pandemi sona erene kadar kurumca bedeli karşılanacak tıbbi malzemeler listesine alınabilir.

Maskelerin kullanım süreleri vatandaşların yaşlarına ve hastalıklarına göre belirlenmeli, yurttaşlar T.C Kimlik numaraları ile eczanelerden SGK medulla girişi yapılarak maskelerin de içinde yer aldığı paketlerini alabilirler. (Bu şekilde maske dağıtımı takip edilebilir.)

Eczanelerin yeterli olmadığı koşullarda başta belediyeler olmak üzere diğer kamu kurumları devreye sokulabilir.

(İstanbul/EVRENSEL)

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