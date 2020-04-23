İşçi mektubu: Fabrikada panoya asılan ilan

Arçelik LG işçisi

Kocaeli

Evet insanın korkmasını söylemesi bile bize zayıflık olarak gösteriliyor.

Ama salgın bu boyuttayken, her gün fabrikada yeni vaka sayıları duyarken biz çalışıyoruz. Çünkü bize çalışın deniliyor, ne koşulda olursa olsun çalışın!

Türk Metal’in yaptığı tek şey ise Kovid-19 salgınına karşı özel hastanede tedavi kolaylığı sağladığına ilişkin panoya bir ilan asmak.

Yani belli ki hasta olacağız sendika bunu kabul ediyor hasta olduktan sonra da koronavirüs özel sağlık sigortası kapsamında diye buna sevinelim istiyor!

Korkarak çalışmak, sokağa çıkma yasağında bile işe gelmek istemiyoruz.

Sendika bizim bu koşullarda bile işe gitmemize engel olamıyorsa ne zaman işçi sendikası olacak da bizim hakkımızı savunacak?

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