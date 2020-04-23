Dilek OMAKLILAR

İzmir

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs yaklaşırken İzmir’de de hazırlıklar başladı. İşçi ve emekçiler işyerleri kutlamaları ve yapılacak etkinliklerle ücretli izin hakkı ve hükümetin hak gasplarına dur diyecek. DİSK, Türk İş, KESK ve TMMOB temsilcileri ile hazırlıklarını ve taleplerini konuştuk. KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Yürütmesinden Eğitim Sen 4 No’lu Şube Başkanı Şuayip Vayiç, KESK’e bağlı şubelerin kendi binalarında asacağı afişlerden merkezi duyurulara kadar yaptıkları çalışmalara değinirken, salgın döneminde 1 Mayıs’ı unutturmamanın önemli olduğunu söyledi. Görüşmelerin sürdüğünü dolayısıyla kesin olmasa da temsili olarak Konak Gündoğdu Meydanda bir araya gelinebileceğini belirten Vayiç, “Özellikle çalışan kesimin talepleri ön planda. Çalışma zorunluluğu hariç işyerlerinde üretimin durdurulması önceliğimiz. Bunun yanında sağlık emekçilerin talepleri hâlâ can yakıcı. Özellikle gerekli koruyucu ekipmanların sağlanması ve çalışma sürelerinin ayarlanması konusunda sağlık emekçileri birçok sorunla karşı karşıya” dedi.

Ekonomik zorluklar içerisinde olan geniş bir kitleye salgın nedeniyle işini kaybeden çok sayıda insanın da eklenmesiyle birlikte dayanışma ihtiyacının daha da arttığını söyleyen Vayiç, geçtiğimiz günlerde yaptıkları toplantıda özellikle bunun üzerinde de durduklarını belirtti. Vayiç, “Ayrıca dayanışma için öncelikle ihraç arkadaşlarımıza katkı sunma ve iş kollarının kendi içlerinde oluşturacakları çalışmalarla çözüm olabilme kararını aldık” diye konuştu.

"İŞTEN ÇIKARMALAR YASAKLANMALI"

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak görüşmelerin sürdüğünü dile getirerek, fiziksel mesafeyi koruyarak temsili olsa da Gündoğdu Meydanı’nda kutlamanın planları arasında olduğunu söyledi. Koronavirüs salgınına rağmen birçok fabrikada üretimin devam ettiğini, pozitif vakaların gün geçtikçe de arttığını hatırlatan Sarı, “Alınmayan önlemler, üretim zorunluluğu olmayan fabrikaların çalışıyor olmasından kaynaklı canları pahasına çalışan işçilerin emekçilerin talebi hepimizin talebi. İşten çıkarmalar yasaklanmalı ve tüm çalışanların geliri güvence altına alınmalıdır. Halen işten çıkarılan işçilerin işsizlik sigortasından koşulsuz yararlanması sağlanmalı. İşlerin durmasıyla gelir kaybına uğrayan işçilere kısa çalışma ödeneğinden koşulsuz destek sağlanmalıdır” diyerek işyerlerinde de bu talepleri dile getireceklerini söyledi.

Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım ise, pandemiden dolayı kitlesel bir kutlamanın yapılamayacağını ancak işçilerin taleplerini dile getireceklerini söyledi. İşçilerin koronavirüs salgınından dolayı yaşanan belirsizlikten şikayetçi olduklarını ifade eden Yıldırım, işyerlerinde 1 Mayıs kutlamalarının planlandığını söyledi. Bu dönemde özellikle örgütsüz fabrikaların ve küçük esnafın zor durumda olduğunun altını çizen Yıldırım, dayanışma çağrısında bulundu.

"TALANA VE YAĞMAYA DUR DEMEK İÇİN"

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Melih Yalçın da, artan emek sömürüsüne vurgu yapmak istediklerini söyledi. Özellikle pandemi sürecinde emek sömürüsünün çok net ortaya çıktığını dile getiren Yalçın, “Emekçiler her türlü riske rağmen çalışmaya zorlandı. Fabrikalarda vakalar olduğu halde hâlâa üretimi sürdüren yerler var. Uzun zamandır yaşadığımız ekonomik krizin ve sermayenin yediği paraların bedelini ödüyoruz” dedi Pandemi sürecinde de doğa talanının hızla devam ettiğini söyleyen Yalçın, “Çok önce başlayan rant projeleri böylesi bir zamanda da devam ediyor. Doğal yaşama saldırı başlamış ve herkes evdeyken de buna ilişkin birçok projeyi hayata geçirmeye çalışıyorlar. Kanal İstanbul ve Salda Gölü projesinde olduğu gibi. Biz emek sömürüsünün yanında aynı zamanda temel sorunumuz olan talan ve yağmaya karşı da dur demek için, rant projelerine karşı kenti ve yaşam alanlarımızı korumak için taleplerimizi dile getireceğiz” diye konuştu.

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