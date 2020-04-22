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    • Kovid-19 ve Eczaneler | Eczacıların çalışma koşulları ve salgın sürecinde yaşadıkları

    Eczacı İsmail Babür ile salgın döneminde eczacıların çalışma koşullarını ve yaşadıkları sorunları Gündem Özel'de konuşuyoruz.

    22 Nisan 2020 17:30
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    Eczacı İsmail Babür, salgın dönemindeki çalışma koşullarını ve yaşadıkları sorunları Zeliş Irmak'ın sunumuyla Gündem Özel'de anlattı:

    "19 yıldır İstanbul Esenyurt İlçesi Kıraç’ta eczacılık yapıyorum. Gribal enfeksiyonları, domuz gribini, kuş gribini yaşadık bu süre içerisinde. Pandemi düzeyinde bir sorun hiç yaşanmamıştı.

    11 Mart’ın ardından eczanelere ciddi bir akım gerçekleşti, maske, eldiven, dezenfektan konusunda. Siparişlerimizi artırmamız gerekti. Ardından temin sıkıntısı yaşamaya başladık. Neden olduğunu da hâlâ bilmiyoruz. Daha önce maske, eldiven, dezenfektan, kolonya aldığım depolardan artık temin edemez duruma geldim. Eğer başka ülkelere ihracat olmadıysa, Türkiye’deki depolarda yeterli ürün vardı. Maske üretildiği söylendi ve bize gönderilmeye başlandı. Bu kez de yüksek fiyatlarla geldi bize. Hastalar da haklı olarak tepki gösterdi. 11 Mart’tan önce 50 kuruşa alınan maskeler 3 liraya 4 liraya çıktı.

    Cep telefonundan maske için başvuru yapılıyor. Mesajla gelen kod sonrası TC kimlik numarasıyla eczaneden ücretsiz maske alınabiliyor. Her bir kişinin 10 günde 5 adet maske hakkı var.

    ECZACILARA DÜZENLİ TEST YAPILMALI

    İlk etapta eczanelerden maske dağıtılacağı söylendi ama eczanelere maske gelmedi. Hastalar almaya geldi ama maske yoktu elimizde. Ardından maskeler geldi. Bu kez de insanlara şifre gitmemeye başladı. Bu süreçte yüklü miktarda maske geldi eczanelere. Bu da yoğunluk demek. Örneğin, geçen hafta toplamda iki bin adet maske geldi eczaneye.  Gün sonuna kadar iki bin maskeyi elden vermiş olduk. Bir kişi 2 maske alıyor. Bu durumda ortalama 400 kişinin eczaneye girmesi demek. Eczaneye aynı anda girenler oldu. Sosyal mesafenin korunamadığı zaman oldu. Gün içerisinde yüksek miktarda hasta girişi oluyor. Bu süreçte çok zorlandık.

    Geçen gün bir işçi geldi eczaneye, “Zaten fabrikada yemekhanede yarım metre arayla oturup yemek yiyoruz. Burada üç kişiyle aynı anda sıraya girmiş olmam çok bir şeyi değiştirir mi bilmiyorum” dedi. İşçi ve emekçiler açısından da süreç çok zor.

    Test yaptırmadık. Biz sanki sağlık sektörünün yaramaz çocuğu gibiyiz. Sürecin başında eczacılar olarak ciddi alındığımızı düşünmüyorum. Testle ilgili bir bilgi de verilmedi. Oysa test yapılması şart. Bir eczanede nerdeyse 5-6 çalışan var.

    Biz kendi önlemimizi kendimiz aldık. İstanbul Eczacı Odasının ciddi yardımları oldu ama çatı birliği açısından ciddi anlamda destek gördüğümüzü söyleyemem.

    ECZANELERDEKİ MASKE DAĞITIM YÜKÜ AZALTILMALI

    Eczane teknisyeni arkadaşları da unutmamak lazım. Bu işin gerçek anlamda emekçileri onlar. Hiçbir yerde adları geçmiyor. Türkiye’de 75 bin eczane teknisyeni var. Teknisyenlerin de kendini koruması çok zor bu süreçte. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eczacılar da var. İlk zamanlarda koronavirüs testi pozitif çıkmış hastaları reçeteyle birlikte hastaları ev karantinasına gönderiyorlardı. İlaçlarını da eczanelerden alıyorlardı. Bu da tehlikeliydi. Bu eczanede çalışanlar açısından da o eczaneye girecek başka hastalar açısından da ciddi bir problem. Daha sonra devlet ilaçları temin etmeye başladı ama hâlâ elimize korona pozitifli reçeteler geliyor.

    Eczanede koronavirüs vakası görülmesi üzerine eczane kapatılıp 14 gün karantinaya alınıyor. Ama eczaneyi kapatmamız demek, eczanenin kirası var, çalışanların maaşları ve sigortaları var. Bu durumda ciddi bir destek olması gerekiyor. İstanbul Eczacılar Odası, korona pozitif çıkan eczanelerle ilgili yardımımız olacak dedi ama bu yeterli olmaz.

    Eczanelerdeki en azından maske dağıtım yükünün biraz azaltılması gerekiyor. Eczanede kaç kişi çalışabilir ki bir yandan işleri yaparken bir yandan maske dağıtımını gerçekleştirsin? Sadece eczacıların üzerine bırakılacak yük değil bu.

    Eczanelere gelen maskeler de paketli halde gelmeli. Bu hijyen açısından gerekli.

    (WEB TV)

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